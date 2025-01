Λύθηκε το «μεγαλύτερο μυστήριο» της Αμερικής - Τα κρυμμένα μυστικά για την «αποικία φάντασμα»

Οι ενδείξεις που κρύβονται στις λεπτομέρειες ενός χάρτη 400 ετών θα μπορούσαν να λύσουν το μυστήριο της χαμένης αποικίας Roanoke, στην αναζήτηση της οποίας οι ερευνητές έχουν αφιερώσει εκατοντάδες χρόνια. Το 1587, μια ομάδα αποίκων έφτασε σε ένα νησί μεταξύ της Βόρειας Καρολίνας και τoυ Outer Banks για να δημιουργήσει τον πρώτο μόνιμο αγγλικό οικισμό.

Αλλά τρία χρόνια αργότερα, οι περισσότεροι από τους 100 άποικους και όλα τα ίχνη του οικισμού τους εξαφανίστηκαν. Ο χάρτης, με τίτλο «La Virginea Pars», σχεδιάστηκε από τον Τζον Γουάιτ, έναν χαρτογράφο που ήταν μέρος της αποικίας Roanoke. Απεικονίζει τμήματα της ακτογραμμής της Βόρειας Καρολίνας που εκτείνεται από τη βορειοανατολική κοινότητα του Currituck μέχρι το μέσο της ακτής.

Μια προσεκτική εξέταση του χάρτη αποκάλυψε ένα κενό σημείο. Φάνηκε ότι κάποιος είχε καλύψει ένα μικρό τμήμα, αλλά ποτέ δεν έκανε διόρθωση πάνω του. Αυτό το κενό σημείο αντιστοιχεί σε μια τοποθεσία κοντά στη σημερινή κομητεία Bertie, στο δυτικό άκρο του Albemarle Sound. Αυτό απέχει λιγότερο από 100 μίλια από το σημείο όπου Άγγλοι μάρτυρες είδαν για τελευταία φορά τους αποίκους του Roanoke.

Συμβαίνει επίσης να ταιριάζει με την τοποθεσία μιας τοποθεσίας που ονομάζεται 31BR246, όπου ο αρχαιολόγος Nίκολας Λουκέτι του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Τζέιμς Ρίβερ ανακάλυψε κομμάτια αγγλικών κεραμικών αντικειμένων το 2007. Αυτό έθεσε ένα ενδιαφέρον ερώτημα: Θα μπορούσε αυτή να είναι η τοποθεσία στην οποία κατέφυγαν οι άποικοι Roanoke από την αποικία του νησιού τους;

Πριν από περισσότερα από 400 χρόνια, η βασίλισσα Ελισάβετ Ά και ο εξερευνητής σερ Ουόλτερ Ράλεϊ ήλπιζαν ότι η αποστολή του 1580 στην Αμερική θα δημιουργούσε μια νέα πρωτεύουσα για την Αγγλία, αλλά κάτι πήγε τρομερά στραβά. Το πλοίο, που μετέφερε 115 εξερευνητές, ήταν το πρώτο που έφερε γυναίκες και παιδιά στην Αμερική.

Η ομάδα περιελάμβανε την έγκυο κόρη του κυβερνήτη Τζον Γουάιτ, Έλεανορ Γουάιτ Ντέαρ.

Αρκετές εβδομάδες αφότου προσγειώθηκαν στο Roanoke, η Έλεανορ γέννησε την πρώτη Αγγλίδα που γεννήθηκε στον Νέο Κόσμο και την ονόμασε Βιρτζίνια Ντέαρ. Ο κυβερνήτης Γουάιτ σύντομα επέστρεψε στην Αγγλία για να ζητήσει περισσότερες προμήθειες, αλλά κρατήθηκε στην Αγγλία για τρία χρόνια, ενώ οι Άγγλοι πολεμούσαν με την Ισπανία.

Όταν τελικά τα κατάφερε το 1590 στα τρίτα γενέθλια της εγγονής του, η αποικία ερήμωσε. Το μόνο ίχνος των εποίκων που βρήκε ήταν η λέξη «Croatoan» χαραγμένη σε έναν ξύλινο στύλο, που ήταν το όνομα ενός άλλου νησιού νότια του Roanoke και μιας φυλής ιθαγενών Αμερικανών που ζούσε εκεί.

Πολλές θεωρίες έχουν εμφανιστεί για το τι συνέβη στους 115 Άγγλους αποίκους. Κάποιοι προτείνουν ότι πέθαναν από ασθένεια, σφαγιάστηκαν είτε από ιθαγενείς Αμερικανούς είτε από Ισπανούς αποίκους ή αφομοιώθηκαν σε μια κοντινή φυλή ιθαγενών Αμερικανών, είτε ως φίλοι είτε ως σκλάβοι.

Το 2012, η ​​επιμελήτρια του Βρετανικού Μουσείου Κιμ Σλόαν και η συνάδελφός της, συντηρήτρια χαρτιού Άλις Ρουχάιμερ, τοποθέτησαν τον χάρτη του κυβερνήτη Γουάιτ σε ένα φωτεινό κουτί για να αποκαλύψουν τι κρυβόταν πίσω από το κενό κάλυμμα. Βρήκαν κάτι που δεν περίμεναν ποτέ να δουν: το σύμβολο για ένα οχυρό.

«Είπα στην Άλις, "Νομίζω ότι μόλις ανακαλύψαμε την προβλεπόμενη τοποθεσία για την «Πόλη του Ράλεϊ», την αποικία για την οποια εστάλη στη Βιρτζίνια ο Τζον Γουάιτ», είπε ο Σλόαν στο Popular Mechanics. Αρκετά χρόνια νωρίτερα, ο αρχαιολόγος Λουκέτι βρήκε κεραμικά θραύσματα σε μια τοποθεσία που ονομάζεται 31BR246, που ταίριαζε με την τοποθεσία του φρουρίου στον χάρτη.

Προσδιόρισε ότι αυτά τα θραύσματα ήταν Border ware, ένας συγκεκριμένος τύπος αγγλικής κεραμικής που είχε «περιοριστεί στους πρώτους οικισμούς στη Βιρτζίνια, που πιθανώς χρονολογούνται από τον δέκατο έκτο αιώνα», είπε στο Popular Mechanics. Το εύρημα υποδηλώνει ότι οι αρχαιολόγοι είχαν σκοντάψει σε έναν άγνωστο μέχρι τότε αγγλικό οικισμό.

Όταν χρόνια αργότερα αποκαλύφθηκε η σημειωμένη τοποθεσία του από τον χάρτη του White, οι ειδικοί άρχισαν να πιστεύουν ότι οι άποικοι του Roanoke εγκατέλειψαν το νησί και ταξίδεψαν περίπου 100 μίλια στο 31BR246, το οποίο είναι τώρα γνωστό ως Site X. Το Ίδρυμα First Colony της Βόρειας Καρολίνας (FCF) διεξήγαγε μια πιο ενδελεχή έρευνα της τοποθεσίας χρησιμοποιώντας πολλαπλούς τύπους δορυφορικής τεχνολογίας τηλεπισκόπησης, αλλά οι ερευνητές δεν βρήκαν «κανένα τοπογραφικό στοιχείο που να μοιάζει με οικισμό όπως το Τζέιμσταουν ή το Πλύμουθ», σύμφωνα με τη μελέτη.

Επιπλέον, οι ανασκαφές δεν αποκάλυψαν το οχυρό που είχε σημειωθεί και στη συνέχεια κρυφτεί στον χάρτη του White. Αλλά έφερε στο φως περισσότερα αγγλικά τεχνουργήματα, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων τεμαχίων Border ware, ενός πρώιμου τύπου aglet (το μεταλλικό άκρο ενός κορδονιού), ένα άγκιστρο τεντώματος (ένα καρφί που χρησιμοποιείται για τη στερέωση υφάσματος πάνω από ένα ξύλινο πλαίσιο) και άλλα.

Αν και αυτό υποδηλώνει ότι η περιοχή ήταν απίθανο να ήταν τόπος μετεγκατάστασης ολόκληρης της αποικίας Roanoke, θα μπορούσε να ήταν ακόμα καταφύγιο για μερικούς από αυτούς. Με βάση την ανακάλυψη αυτών των αντικειμένων, το FCF κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε αγγλική παρουσία στο Site X που θα μπορούσε να προέρχεται μόνο από τους αποίκους του Roanoke.

Οι ειδικοί υπέθεσαν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ήταν μια μικρή αποικιακή οικογένεια που ζητούσε τη βοήθεια ενός χωριού ιθαγενών της Αμερικής που ονομάζεται Mettaquem. Το FCF σχεδιάζει να συνεχίσει την έρευνα του Site X αναζητώντας περισσότερα στοιχεία της αγγλικής παρουσίας εκεί και τυχόν ενδείξεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συνέβη στους κατοίκους της Χαμένης Αποικίας το 1587.

Μια άλλη ένδειξη, γνωστή ως Dare Stone, ανακαλύφθηκε το 1937. Περιείχε γραφή που πιστεύεται ότι άφησε η Έλεανορ Γουάιτ Ντέαρ, η κόρη του Τζον Γουάιτ και πιθανώς αφηγείται την ιστορία του τι συνέβη στους αποίκους αφού έφυγαν από την αποικία τους στο Roanoke. Στη μία πλευρά της πέτρας, κάτω από έναν σταυρό (το σύμβολο έκτακτης ανάγκης), το μήνυμα γράφει: "Ananias Dare & / Virginia Went Hence / Upto Heaven 1591 / Anye Englishman Shew / John White Govr Via."

Η άλλη πλευρά της πέτρας παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι υποτίθεται ότι συνέβη στους αποίκους μετά την επιστροφή του Κυβερνήτη Γουάιτ στην Αγγλία το 1587. Γραμμένο από την οπτική της Έλεανορ, περιγράφει πώς οι άποικοι άφησαν το Roanoke και υπέμειναν δύο χρόνια "Misarie". Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πέτρα δείχνει ότι περισσότεροι από τους μισούς αποίκους πέθαναν. Αναφέρει επίσης ότι τελικά ήρθε η είδηση ​​για ένα πλοίο που έφτασε στα ανοιχτά της ακτής.

