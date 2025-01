Η πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο - Ξεπερνά βρετανική βασιλική οικογένεια και Καρντάσιαν μαζί

Τα μέλη της οικογένειας Walton που ίδρυσε την Wal-Mart, από αριστερά προς τα δεξιά, Jim Walton, John T. Walton, Rob Walton, και η μητέρα Helen Walton, χειροκροτούν καθώς ανακοινώνονται οι παραλήπτες των μεταλλίων τιμής στο συμπόσιο της Medal of Honors Society στο Little Rock, Ark.,(1997). Στην οικογένεια Walton απονεμήθηκε το βραβείο Patriot

Μία οικογένεια κυριαρχεί στην κορυφή της οικονομικής πυραμίδας και η περιουσία της ξεπερνάει το άθροισμα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και των Καρντάσιαν, που ανέρχονται σε περίπου 26,1 δισ. ευρώ και 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα

Η περιουσία των 350 δισ. δολαρίων της οικογένειας χτίστηκε από την άνοδο μιας διάσημης πλέον εταιρείας λιανικής πώλησης και μια κληρονομιά επιχειρηματικής επιτυχίας από γενιά σε γενιά.

Οι Αμερικανοί Waltons κατέχουν την πρώτη θέση ως η πλουσιότερη οικογένεια σε ολόκληρο τον κόσμο με την περιουσία τους να βασίζεται στην επιτυχία της επιχείρησής τους πολλών γενεών, της Walmart.

Σε λιγότερο από 60 χρόνια, η εταιρεία επεκτάθηκε από ένα κατάστημα σε σχεδόν 12.000.

Οι αδελφοί Sam και Bud Walton ίδρυσαν την εταιρεία αφού υπηρέτησαν στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκίνησαν με franchising καταστήματα ποικιλίας Ben Franklin στο Μιζούρι και το Αρκάνσας. Αυτές οι αλυσίδες αποδείχθηκαν τόσο επιτυχημένες που ο Sam αποφάσισε να ξεκινήσει τη δική του αλυσίδα.

Ο Sam Walton, δεξιά, από το Bentonville, Ark., λαμβάνει το βραβείο "Textile Man of the Year" από τον R.K. Rushin του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργικών Ινών της Eastman Chemical Products κατά τη διάρκεια γεύματος στο ξενοδοχείο Pierre στη Νέα Υόρκη, στις 3 Δεκεμβρίου 1985. Ο Walton είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των καταστημάτων Wal-Mart. AP Photo/Ed Bailey

Το 1962, μαζί με τον αδελφό του Bud, άνοιξαν την πρώτη Walmart. Από εκείνο το σημείο, η εταιρεία γνώρισε ταχεία ανάπτυξη.

Με τον Sam ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Bud ως Ανώτερο Αντιπρόεδρο, η Walmart εισήχθη στο χρηματιστήριο το 1970 και μέχρι το 1977, η εταιρεία είχε 190 καταστήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέχρι το 1990, η Walmart είχε ξεπεράσει τη Sears για να γίνει ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής στη χώρα.

Πριν πεθάνει το 1992, ο Sam τιμήθηκε με το Μετάλλιο της Ελευθερίας και ο αδελφός του Bud πέθανε το 1995.

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το τέλος της κληρονομιάς της Walmart. Η οικογένειά τους ανέλαβε την επιχείρηση και κληρονόμησε δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Jim Walton, αριστερά, η Alice Walton, κέντρο, και ο Rob Walton, δεξιά, παιδιά του ιδρυτή της Walmart Inc., Sam Walton, παρευρίσκονται σε συνάντηση των μετόχων της Walmart στο Fayetteville, Ark (2021). Από το 2006, οι φιλάνθρωποι και τα ιδιωτικά τους ιδρύματα και φιλανθρωπικά ιδρύματα έχουν δώσει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε ομάδες σχολείων τσάρτερ, σύμφωνα με ανάλυση του Associated Press από φορολογικές δηλώσεις και στοιχεία του Foundation Center, με το Ίδρυμα της Οικογένειας Γουόλτον να είναι ο μεγαλύτερος δωρητής. AP Photo/April L. Brown

Ενώ πολλοί από τους Waltons παραμένουν επικεντρωμένοι στη λειτουργία της αυτοκρατορίας, η Walmart δεν είναι η μόνη επιχείρηση στην οποία εμπλέκονται.

Πριν ανοίξει τη Walmart, ο Sam είχε ιδρύσει την Arvest Bank, η οποία τώρα ανήκει στον γιο του Jim. Το συνολικό ενεργητικό της τράπεζας αξίζει πάνω από 14,6 δισεκατομμύρια λίρες.

Η κόρη του Sam, Alice, είναι η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο και ξοδεύει το χρόνο της επιμελούμενη τέχνη.

Η συλλογή της εκτιμάται ότι αξίζει 406 εκατομμύρια λίρες και στεγάζεται σε μουσείο στο Αρκάνσας. Αξιοσημείωτα έργα περιλαμβάνουν έργα καλλιτεχνών όπως ο Norman Rockwell, η Georgia O'Keeffe και ο Andy Warhol.

Ο αδελφός, John, είχε ένα πιο περιπετειώδες πνεύμα.

Εγκατέλειψε το κολέγιο για να υπηρετήσει ως Πράσινος Μπερές του Στρατού κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, για τον οποίο του απονεμήθηκε το Ασημένιο Αστέρι για γενναιότητα στη μάχη. Ο John αργότερα ίδρυσε έναν κατασκευαστή ιστιοφόρων, μια εταιρεία δανείων και ένα ταμείο υποτροφιών για παιδιά.

Πριν από τον τραγικό θάνατό του σε αεροπορικό δυστύχημα το 2005, το ταμείο υποτροφιών του John είχε βοηθήσει περισσότερα από 67.000 παιδιά και συνεχίζει να το κάνει μέχρι σήμερα.

Ο Samuel Robson Walton, γνωστός ως Rob, ήταν πρόεδρος της Walmart, αλλά τώρα βρίσκεται στο διοικητικό συμβούλιο της Conservation International. Το 2016, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός χορήγησε πάνω από 90 εκατομμύρια λίρες σε προγράμματα που επικεντρώνονται στην προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Ο Greg Penner, αριστερά, η Carrie Walton Penner και ο Rob Walton ποζάρουν στη συνάντηση των ιδιοκτητών του NFL στο Μπλούμινγκτον, Μινεσότα,( 2022). Το ρεκόρ των 4,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση των Denver Broncos στον κληρονόμο της Walmart, Ρομπ Γουόλτον και την κόρη και τον γαμπρό του, εγκρίθηκε ομόφωνα την Τρίτη από τους ιδιοκτήτες του NFL, το αναμενόμενο τελευταίο βήμα της μεταβίβασης από την οικογένεια του αείμνηστου Πατ Μπόουλεν. AP Photo/Dave Campbell

Τα ξαδέρφια της οικογένειας Walton, οι Kroenkes και Lauries, έχουν ακολουθήσει καριέρα στον αθλητισμό.

Ο Stan Kroenke, ο οποίος παντρεύτηκε την κόρη του Bud, Ann Walton, κατέχει πέντε επαγγελματικές αθλητικές ομάδες: The Denver Nuggets, The Los Angeles Rams, The Colorado Avalanche και Colorado Rapids.

Ο γιος τους Josh είναι πρόεδρος σε δύο από αυτές - The Nuggets και Avalanche - και υπηρετεί επίσης ως αναπληρωτής κυβερνήτης των Rapids.

Ο Bill Laurie, ο οποίος παντρεύτηκε την αδελφή της Ann, Nancy Walton, ασχολήθηκε βαθιά με τον αθλητισμό.

Πρώην μπασκετμπολίστας στο Memphis State University, το 1999, ο Μπιλ και η Νάνσι αγόρασαν τους St. Louis Blues του NHL για 81 εκατομμύρια λίρες, πουλώντας αργότερα την ομάδα το 2005.

Η Nancy, με πάθος για το χορό, ίδρυσε το Cedar Lake Contemporary Ballet στη Νέα Υόρκη, το οποίο παρείχε εκατομμύρια σε χρηματοδότηση για πάνω από μια δεκαετία πριν κλείσει το 2015.

Παρά όλες αυτές τις άλλες επιχειρήσεις, οι Waltons παραμένουν αφοσιωμένοι στην οικογενειακή επιχείρηση, με πολλούς συγγενείς να κατέχουν βασικές θέσεις στη Walmart.