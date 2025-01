Ιαπωνία: Γνωρίστε το πιο περίεργο θαλάσσιο πλάσμα - Μοιάζει με μικρό σκελετό με κεφάλι πάντα

Μια ομάδα Ιαπώνων επιστημόνων εντόπισε ένα νέο είδος ασκιδίου που μοιάζει εντυπωσιακά με ένα πάντα. Η ανακάλυψη, η οποία προέκυψε χάρη σε φωτογραφίες που τράβηξαν δύτες και μοιράστηκαν στο διαδίκτυο, έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της ασυνήθιστης εμφάνισης του ζώου

Πρόκειται για το Clavelina ossipandae, ένα νέο είδος ασκιδίων (θαλάσσια ασπόνδυλα που τρέφονται με φίλτρα) που ανακαλύφθηκε στις ακτές της νομαρχίας Οκινάουα, στα νερά του νησιού Kumejima της Ιαπωνίας.

Αυτά τα θαλάσσια ασπόνδυλα τρέφονται με φυτοπλαγκτόν αφού το φιλτράρουν και ζουν σε βάθος 15-20 μέτρων. Αυτό όμως που το κάνει ξεχωριστό είναι η μοναδική του εμφάνιση: το διάφανο σώμα του παρουσιάζει ένα δίκτυο λευκών αιμοφόρων αγγείων που μοιάζει με σκελετό, ενώ στο κεφάλι του ξεχωρίζουν μαύρες κηλίδες που μοιάζουν με τα μάτια και τη μύτη ενός πάντα.

Η ιστορία αυτής της ανακάλυψης είναι εξίσου μοναδική. Όλα ξεκίνησαν μεταξύ του 2017 και του 2018, όταν κάποιοι δύτες δημοσίευσαν φωτογραφίες αυτού του παράξενου πλάσματος στο διαδίκτυο, ονομάζοντάς το "gaikotsu-panda-hoya", ή "ασκία σκελετού πάντα".

Οι φωτογραφίες έκαναν το γύρο του διαδικτύου, προσελκύοντας την προσοχή του Naohiro Hasegawa, ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Χοκάιντο, ο οποίος οργάνωσε μία ερευνητική αποστολή. Το 2021, η ομάδα κατάφερε να συλλέξει μερικά δείγματα του ζώου, επιβεβαιώνοντας ότι επρόκειτο για ένα άγνωστο στην επιστήμη είδος.

Στη συνέχεια, η ανακάλυψη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Species Diversity το 2024.

"Τα λευκά μέρη που μοιάζουν με κόκαλα είναι τα αιμοφόρα αγγεία που διατρέχουν τα βράγχια των ασκιδίων", είχε εξηγήσει ο Hasegawa στο Reuters. "Οι μαύρες κηλίδες στο κεφάλι, από την άλλη πλευρά, είναι απλώς ένα μοτίβο και ακόμη δεν γνωρίζουμε ποια είναι η λειτουργία τους".



Το C. ossipandae είναι αποικιακό είδος, πράγμα που σημαίνει ότι ζει σε ομάδες ατόμων, που ονομάζονται ζωοειδή, συνδεδεμένες μεταξύ τους. Κάθε ζωοειδές έχει μήκος περίπου 2 εκατοστά και αγκιστρώνεται στους βράχους μέσω μιας δομής που ονομάζεται stolon. Όπως και τα άλλα ασκιδοειδή, το C. ossipandae αναπαράγεται τόσο σεξουαλικά όσο και αγενώς, δημιουργώντας προνύμφες σε σχήμα γυρίδας που κολυμπούν ελεύθερα προτού προσκολληθούν στο υπόστρωμα και γίνουν ενήλικα.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Το C. ossipandae δεν είναι το μόνο με ασυνήθιστη εμφάνιση. Υπάρχουν και άλλα είδη με χαρακτηριστικές κηλίδες και μοτίβα, όπως το C. moluccensis, με σκελετικές λωρίδες και μπλε κουκίδες, και το C. picta, με κηλίδες και λωρίδες που μοιάζουν με νευρώσεις.

Αλλά το "πάντα του βυθού", με την παράξενη εμφάνιση και τη συναρπαστική ιστορία του, έχει ήδη κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των φυσιολατρών και των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο.