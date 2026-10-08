Δρακοντίδες: Σε κορύφωση σήμερα και αύριο η «βροχή αστεριών» - Πότε και πώς να τις δείτε καλύτερα

Η βροχή αστεριών αναμένεται να κορυφωθεί το βράδυ της Πέμπτης και της Παρασκευής

Ελένη Ευστρατίου

Δρακοντίδες: Σε κορύφωση σήμερα και αύριο η «βροχή αστεριών» - Πότε και πώς να τις δείτε καλύτερα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η βροχή αστεριών Δρακοντίδες κορυώνεται το βράδυ της Πέμπτης και Παρασκευής και παρατηρείται καλύτερα μετά τη δύση του ήλιου.
  • Οι Δρακοντίδες έχουν αργό ρυθμό με έως 10 μετεωρίτες την ώρα υπό ιδανικές συνθήκες και είναι ορατές με γυμνό μάτι.
  • Ο Οκτώβριος περιλαμβάνει επίσης τις βροχές μετεωριτών των Νότιων Ταυρίδων και των Οριονιδών, με κορυφώσεις στις 14 και 21 Οκτωβρίου αντίστοιχα.
  • Η βροχή Οριονιδών προέρχεται από συντρίμμια του κομήτη Χάλεϊ και είναι ορατή καλύτερα σε σκοτεινές περιοχές.
  • Στις 26 Οκτωβρίου θα εμφανιστεί η πανσέληνος του Οκτωβρίου, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κυνηγού», με έντονο φως που παραδοσιακά βοηθούσε τους κυνηγούς.
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Για όσους αγαπούν την παρατήρηση των άστρων, τρία διαφορετικά φαινόμενα πτώσης μετεωριτών αναμένονται μέσα στον Οκτώβριο, με το πρώτο να φτάνει στην κορύφωσή του αύριο, Παρασκευή.

Πρόκειται για τις «Δρακοντίδες», οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τις 6 Οκτωβρίου, αλλά σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, 8 και 9 Οκτωβρίου, αναμένεται να είναι περισσότερο ορατές από τον νυχτερινό ουρανό. Είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να παρατηρηθεί καλύτερα μετά τη δύση του ήλιου, σε αντίθεση με τις περισσότερες «βροχές αστεριών» που παρατηρούνται περισσότερο τα ξημερώματα.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σημείο ακτινοβολίας της βροχής στον αστερισμό του Δράκου (Draco) βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του ουρανού κατά το σούρουπο, όπως εξηγεί το Royal Museums Greenwich (RMG), ενώ το φεγγάρι που βρίσκεται στη φθίνουσα θέση του, θα ανατείλει μόλις τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο σκοτεινός ουρανός κατά τη διάρκεια της νύχτας θα επιτρέψει σε περισσότερους παρατηρητές να δουν αυτό το φαινόμενο.

Αυτό που χρειάζεται είναι ένα σημείο παρατήρησης με ανεμπόδιστο ορίζοντα και ελάχιστη φωτορύπανση για την καλύτερη θέα. Οι Δρακοντίδες είναι ορατές με γυμνό μάτι, ενώ ο ρυθμός τους είναι σχετικά αργός, οπότε υπό ιδανικές συνθήκες μπορεί κανείς να δει μέχρι και 10 σε μία ώρα.

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Τα άλλα φαινόμενα του Οκτωβρίου

Αν χάσετε τις Δρακονίδες, ο Οκτώβριος προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για να απολαύσετε ένα θεαματικό φαινόμενο στον νυχτερινό ουρανό.

Η βροχή μετεωριτών των Νότιων Ταυρίδων, η οποία είναι ενεργή από τις 20 Σεπτεμβρίου έως τις 20 Νοεμβρίου, θα φτάσει στην πρώτη της κορύφωση γύρω στις 14 Οκτωβρίου. Η καλύτερη ώρα για να τις παρατηρήσετε είναι από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 03:00 το πρωί, ενώ η δεύτερη κορύφωσή της, στις 4-5 Νοεμβρίου, είναι γνωστή για τους αργούς, φωτεινούς μετεωρίτες που ονομάζονται «πυρσούς του Χάλοουιν».

Ακόμη, σε εξέλιξη βρίσκονται από τις 2 Οκτωβρίου και οι Οριωνίδες, οι οποίες θα είναι ορατές έως τις 7 Νοεμβρίου, όμως η κορύφωσή τους αναμένεται για τις 21 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη NASA, στις αστικές περιοχές θα είναι ορατοί από τρεις έως έξι μετεωρίτες, ενώ σε πιο σκοτεινές περιοχές θα είναι ορατοί μερικοί ακόμη περισσότεροι.

Η βροχή, που πήρε το όνομά της από το σημείο ακτινοβολίας της, κοντά στον αστερισμό του Ωρίωνα, προέρχεται από συντρίμμια που αποκόπηκαν πριν από πολύ καιρό από τον κομήτη Χάλεϊ.

Λίγες νύχτες αργότερα, στις 26 Οκτωβρίου, στρέψτε το βλέμμα σας προς την πανσέληνο του Οκτωβρίου, γνωστή παραδοσιακά ως «Φεγγάρι του Κυνηγού» – ένα όνομα που συνδέεται με το έντονο φως του φεγγαριού που κάποτε χρησιμοποιούσαν οι κυνηγοί για να εντοπίζουν το θήραμά τους, καθώς τα φθινοπωρινά χωράφια γυμνώνονταν και το φως της ημέρας εξασθενούσε.

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