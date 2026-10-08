Ταλέντο στην απόδραση: Μωρό 18 μηνών το σκάει από τον παιδικό για να βρει τη μαμά του στη δουλειά

Snapshot Ένα μωρό 18 μηνών διέφυγε από τον παιδικό σταθμό στο Braço do Norte της Βραζιλίας και περπάτησε 50 μέτρα για να φτάσει στη δουλειά της μητέρας του.

Ο μικρός εντοπίστηκε από μια γραμματέα στον χώρο εργασίας της μητέρας του και οδηγήθηκε σε εκείνη.

Το παιδί δεν τραυματίστηκε κατά την απόδρασή του.

Η μητέρα υπέβαλε καταγγελία για τις συνθήκες που επέτρεψαν την απόδραση του παιδιού.

Είναι σε εξέλιξη έρευνα για το πώς το παιδί κατάφερε να διαφύγει της προσοχής του προσωπικού του παιδικού σταθμού. Snapshot powered by AI

Η συγκινητική αναζήτηση ενός μωρού να βρει τη μητέρα του, θα μπορούσε να καταλήξει σε τραγωδία. Το ακόμα πιο εκπληκτικό είναι ότι ο μικρός το έσκασε από τον παιδικό σταθμό, με μόνους μάρτυρες τις κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Ο μικρός, ηλικίας μόλις 18 μηνών, αποφάσισε να δραπετεύσει από τον παιδικό σταθμό, όπου βρισκόταν, στο Braço do Norte της Βραζιλίας και να περπατήσει 50 μέτρα για να φτάσει στη δουλειά της μητέρας του, όπως αναφέρει η εφημερίδα «20 minutes», που δημοσίευσε το βίντεο.

Όταν έφτασε στον προορισμό του (τον χώρο εργασίας της μητέρας του), το αγοράκι εντοπίστηκε μόνο του από μια γραμματέα, η οποία στη συνέχεια το οδήγησε στη μητέρα του.

Αν και ευτυχώς το παιδί δεν τραυματίστηκε, οι συνθήκες αυτής της απόδρασης ώθησαν τη μητέρα του να υποβάλει καταγγελία. Σε εξέλιξη είναι έρευνα για της συνθήκες «απόδρασης» του παιδιού, και πώς κατάφερε να διαφύγει της προσοχής του προσωπικού.