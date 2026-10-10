Οι σχέσεις με τα UFO του αγνοούμενου επιστήμονα: Μυστηριώδης εξαφάνιση, λίγο πριν ανοίξουν τα αρχεία

Ο Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, 68 ετών, αγνοείται για περισσότερους από 7 μήνες

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Οι σχέσεις με τα UFO του αγνοούμενου επιστήμονα: Μυστηριώδης εξαφάνιση, λίγο πριν ανοίξουν τα αρχεία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, πρώην στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, αγνοείται από τις 27 Φεβρουαρίου στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού για πάνω από 7 μήνες χωρίς νέα εξέλιξη από τις αρχές.
  • Ο ΜακΚάσλαντ είχε διοικήσει το Ερευνητικό Εργαστήριο της Πολεμικής Αεροπορίας, συνδεόμενο με θεωρίες συνωμοσίας για αποθήκευση συντριμμάτων UFO και εξωγήινων στο Ρόσγουελ.
  • Ο πληροφοριοδότης Ντέιβιντ Γκρουσ ισχυρίζεται ότι ο ΜακΚάσλαντ συμμετείχε σε προσπάθεια προετοιμασίας του κοινού για αποκάλυψη των UFO, συνδέοντας την εξαφάνισή του με την ανακοίνωση Τραμπ για δημοσιοποίηση αρχείων UFO.
  • Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που διέρρευσαν το 2016 από το WikiLeaks ανέφεραν τις επαφές του ΜακΚάσλαντ με τον Τομ ΝτεΛόντζ και ισχυρισμούς για μεταφορά υλικού του Ρόσγουελ στο εργαστήριο του ΜακΚάσλαντ, χωρίς όμως αποδεικτικά στοιχεία.
  • Ο ΜακΚάσλαντ φέρεται να μην συνεργάστηκε με νομοθέτες που ήθελαν να εξετάσουν άτομα με γνώση για φερόμενες επαφές της Αμερικής με εξωγήινους, σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη Γκρουσ.
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Οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις Αμερικανών επιστημόνων μαζί με κάποιους ανεξήγητους θανάτους έχουν οδηγήσει σε μία φρενίτιδα θεωριών.

Ωστόσο μία είναι εκείνη που εξακολουθεί να κεντρίζει το ενδιαφέρον, και ήταν και αυτή που οδήγησε στη σύνδεση όλων των περίεργων.

Η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός συνταξιούχου στρατηγού της Πολεμικής Αεροπορίας έχει ξανακινήσει το ενδιαφέρον, αφού ένας πληροφοριοδότης για τα UFO προέβαλε νέες ισχυρισμούς σχετικά με τις συνδέσεις του.

Ο Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, 68 ετών, αγνοείται για περισσότερους από 7 μήνες, καθώς εξαφανίστηκε από το σπίτι του στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού στις 27 Φεβρουαρίου. Το κινητό του, οι φορητές συσκευές του και τα γυαλιά του με συνταγή είχαν μείνει πίσω.

Ο ΜακΚάσλαντ είχε κάποτε αναλάβει τη διοίκηση του Ερευνητικού Εργαστηρίου της Πολεμικής Αεροπορίας, εποπτεύοντας έρευνα στρατιωτικής επιστήμης και τεχνολογίας αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία από καιρό συνδέεται με θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την υποτιθέμενη αποθήκευση συντριμμάτων UFO και πτωμάτων εξωγήινων από το Ρόσγουελ.

Τώρα, ο πληροφοριοδότης για τα UFO Ντέιβιντ Γκρουσ, ο οποίος κατέθεσε υπό όρκο το 2023 ότι η αμερικανική κυβέρνηση διεξάγει κρυφά προγράμματα ανάκτησης και αντίστροφης μηχανικής μη ανθρώπινων διαστημικών σκαφών εδώ και δεκαετίες, ισχυρίστηκε ότι ο στρατηγός συμμετείχε σε μια προσπάθεια να προετοιμάσει τους Αμερικανούς για την αποκάλυψη των UFO.

Μιλώντας στο podcast του Τζο Ρόγκαν, ο πρώην αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών συνέδεσε αυτή την υποτιθέμενη προσπάθεια με τη δέσμευση της Χίλαρι Κλίντον να δημοσιοποιήσει τα αρχεία για τα UFO αν εκλεγεί πρόεδρος το 2016. «Είναι πολύ παράξενο. Και συνέβη μέσα σε μια εβδομάδα από την ανακοίνωση του Τραμπ», είπε ο Γκρους, αναφερόμενος στην εξαφάνιση του ΜακΚάσλαντ λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου στις 19 Φεβρουαρίου για τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που σχετίζονται με τα UFO και τους εξωγήινους.

Οι σχέσεις του με τις συζητήσεις γύρω από τα ΑΤΙΑ προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του κοινού το 2016, όταν το WikiLeaks δημοσίευσε ηλεκτρονικά μηνύματα που είχαν υποκλαπεί από τον λογαριασμό του Ποδέστα.

Ένα μήνυμα, με ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 2016 και τίτλο «Στρατηγός ΜακΚάσλαντ», περιέγραφε τις επαφές του πρώην τραγουδιστή των Blink-182, Τομ ΝτεΛόντζ, με τον συνταξιούχο στρατηγό

Στο ίδιο email, ο ΝτεΛόντζ, επανέλαβε τον μακροχρόνιο ισχυρισμό ότι υλικό από το περιστατικό του Ρόσγουελ είχε μεταφερθεί στο Wright-Patterson, συνδέοντας τον ισχυρισμό αυτό με το εργαστήριο που διοικούσε ο McCasland. Το μήνυμα δεν παρείχε αποδεικτικά στοιχεία για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό αυτό.

Η τοπική αστυνομία δεν έχει καμία νέα εξέλιξη στην υπόθεση.

Ο Γκρουσχ είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι ο ΜακΚάσλαντ ήταν ένας από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει την ευθύνη για απόρρητα προγράμματα σχετικά με την ανάκτηση μη ανθρώπινων σκαφών και την αντίστροφη μηχανική.

Ο πληροφοριοδότης ισχυρίστηκε επίσης ότι ο ΜακΚάσλαντ δεν είχε συνεργαστεί με τους νομοθέτες που επιδίωκαν να πάρουν συνεντεύξεις από άτομα που είχαν γνώση της φερόμενης επαφής της Αμερικής με εξωγήινους.

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