Μακελειό στην Τζόρτζια: Άνδρας σκότωσε την οικογένεια του και αυτοκτόνησε - Πέντε νεκροί

Snapshot Ένας άνδρας στην Τζόρτζια σκότωσε την οικογένειά του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, με πέντε νεκρούς συνολικά.

Το περιστατικό συνέβη σε αγροτική κατοικία στα περίχωρα της πόλης Ντάγκλας.

Τα θύματα ήταν μέλη της οικογένειας του δράστη, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του.

Η γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά της.

Η σύζυγος είχε προηγουμένως καλέσει τις αρχές για να καταγγείλει τον σύζυγό της λόγω καπνού στο σπίτι, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε στην πολιτεία της Τζόρτζια το βράδυ της Παρασκευής, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον της οικογένειας του, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους πέντε άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, ο οποίος αυτοκτόνησε.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε αγροτική κατοικία στα περίχωρα της πόλης Ντάγκλας στην πολιτεία της Τζόρτζια.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντάγκλας, Μπράνεν Προυέτ, ανακοίνωσε ότι τα θύματα ήταν μέλη της οικογένειας του δράστη, ανάμεσα στα οποία και η σύζυγός του. «Οι ερευνητές πιστεύουν ότι πρόκειται για μια προφανή περίπτωση ανθρωποκτονίας-αυτοκτονίας, στην οποία εμπλέκονται μέλη της οικογένειας του δράστη, που διέμεναν στο συγκεκριμένο σπίτι», δήλωσε ο Προυέτ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το Σάββατο.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι τοπικές αρχές δέχτηκαν κλήση στις 23:00 (τοπική ώρα, 06:00 ώρα Ελλάδος) για περιστατικό με πυροβολισμούς στο συγκεκριμένο σπίτι.

Όταν έφτασαν στο σημείο, αστυνομικοί βρήκαν μια γυναίκα αιμόφυρτη στο έδαφος, η οποία ήταν ακόμη ζωντανή, και τέσσερις σορούς. Παρά το γεγονός ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματα της αργότερα μέσα στην νύχτα.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, οι τοπικές αρχές είχαν λάβει κλήση από την ίδια γυναίκα, η οποία πιστεύεται ότι ήταν η σύζυγος του δράστη.

«Από ό,τι καταλαβαίνω, η πρώτη κλήση έγινε από τη σύζυγο του δράστη. Είχε τηλεφωνήσει νωρίτερα, για να καταγγείλει τον σύζυγό της που βρισκόταν στο σπίτι και κάπνιζε, λέγοντας ότι πνιγόταν από τον καπνό», δήλωσε ο Προυέτ, δηλώνοντας ότι οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.