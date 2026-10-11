Σενάριο «Νεπάλ» σε ελβετικό χωριό - Απειλή ασταθής βραχώδης σχηματισμός

Snapshot Ένας ασταθής βραχώδης σχηματισμός απειλεί το ελβετικό χωριό Κάντεργκ με κατάρρευση βράχων καιγου.

Η υπερθέρμανση λιώνει το μόνιμο στρώμα πάγου που συγκρατεί τα βουνά, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατάρρευσης.

Οι κάτοικοι και οι τουρίστες δεν ανησυχούν παρά το πρόσφατο παράδειγμα καταστροφής στο Νεπάλ και την κατάρρευση παγετώνα στην περιοχή.

Ειδικοί παρακολουθούν την κατάσταση από το 2018 και θεωρούν απίθανο να συμβεί μαζική κατάρρευση ταυτόχρονα.

Η Ελβετία διαθέτει τεχνικά μέσα και ανάπτυξη που μειώνουν τους κινδύνους σε σύγκριση με το Νεπάλ. Snapshot powered by AI

Ένας ασταθής βραχώδης σχηματισμός απειλεί να θάψει το ειδυλλιακό ελβετικό ορεινό χωριό Κάντερστεγκ κάτω από εκατομμύρια κυβικά μέτρα βράχων και πάγου.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη λιώνει το μόνιμο στρώμα του πάγου, το οποίο λειτουργεί ως το τσιμέντο που συγκρατεί τα βουνά ενωμένα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την είσοδο νερού ανάμεσα στα βράχια.

Παρόλα αυτά οι 1300 κάτοικοι και τα πλήθη των τουριστών, δεν ανησυχούν παρά το εφιαλτικό σενάριο.

Αν και η ανάμνηση της πρόσφατης καταστροφής στο Νεπάλ είναι νωπή, στη μνήμη τους παραμένει μία κατάρρευση παγετώνα πέρυσι που κατέστρεψε την κοντινή πόλη Μπλάττεν.

Ειδικοί παρακολουθούν όλα όσα συμβαίνουν από το 2018 και επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος να πέσει ολόκληρος ο σχηματισμός πάνω από το χωριό ταυτόχρονα είναι πολύ μικρός.

Οι επιστήμονες αποκαλούν ένα σενάριο του Νεπάλ σε κλίμακα Άλπεων πολύ απίθανο στο Κάντερστεγκ, ακριβώς λόγω αυτής της καλής παρακολούθησης.

Επίσης, συγκριτικά με το Νεπάλ, η Ελβετία είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη, χωρίς ουσιαστικούς οικονομικούς ή τεχνικούς περιορισμούς.