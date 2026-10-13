Νέα πρόκληση Μπαχτσελί: «Η Ελλάδα όσες συμμαχίες και να κάνει, δεν μπορεί να είναι ασφαλής»

Σε νέο προκλητικό παραλήρημα κατά της Ελλάδας προχώρησε ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, εξαπολύοντας απειλές με φόντο τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Μπαχτσελί υποστήριξε ότι η Αθήνα θα πρέπει να διδαχθεί από την ιστορία, ενώ προειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση να μην θεωρεί ότι η προσέγγισή της με το Ισραήλ μπορεί να της εξασφαλίσει στρατιωτική προστασία απέναντι στην Τουρκία.

«Αν η Ελλάδα επιθυμεί διαρκή ειρήνη και ηρεμία στην περιοχή μας, δεν πρέπει να λησμονεί ότι ο δρόμος προς αυτόν τον στόχο περνά μέσα από την οικοδόμηση φιλικών σχέσεων με τους γείτονές της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εταίρος του Τούρκου προέδρου κλιμάκωσε την επίθεσή του, θέτοντας ως προϋπόθεση για την ασφάλεια της Ελλάδας την αναγνώριση των τουρκικών αξιώσεων.

«Η Ελλάδα οφείλει επιτέλους να συνειδητοποιήσει ότι, εάν δεν αναγνωρίσει τα δικαιώματα της Τουρκίας και την κυριαρχία του Τουρκοκυπριακού Κράτους, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής, ανεξάρτητα από το με ποιον συνάπτει συμμαχίες, ποιες συμφωνίες υπογράφει ή τι είδους οπλισμό αποκτά», δήλωσε.

«Αν εξοπλίζεται για να μας τρομοκρατήσει, ας μην το βγάλει από το μυαλό της: καμία δύναμη δεν μπορεί να μας τρομοκρατήσει», πρόσθεσε, σε μια ακόμη επιθετική τοποθέτηση απέναντι στην ελληνική αμυντική πολιτική.

“Yunanistan tarihten ders almalı” MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan kimle ittifak kurarsa kursun, hangi silahları alırsa alsın, komşularla barış tesis etmeden kendini güvende hissedemez. Bizi korkutmak için silahlanıyorsa aklından çıkarmasın, bizi hiçbir güç korkutamaz. https://t.co/3A8XxpzzVR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 13, 2026

Ο Μπαχτσελί αναφέρθηκε, παράλληλα, και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, αναγνωρίζοντας τη διεθνή διάσταση του ζητήματος. «Η ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στηρίζει το έργο, καθώς και η προσπάθεια της Αθήνας να επαναλάβει τις έρευνες στον βυθό της θάλασσας, αναδεικνύουν τη διεθνή διάσταση του ζητήματος», σημείωσε.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και η ενίσχυση της συνεργασίας Αθήνας – Τελ Αβίβ βρίσκονται στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η προοπτική επανέναρξης των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου που θα συνδέσει την Κρήτη με την Κύπρο, σε συνδυασμό με την περαιτέρω σύσφιξη των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, αποτελεί μέρος του ευρύτερου πλαισίου μέσα στο οποίο διατυπώνονται οι τουρκικές αντιδράσεις.