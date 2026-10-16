Μια σπάνια οικογένεια κουκουβαγιών «μετακόμισε» στο Μανχάταν και προσελκύει πλήθη Νεοϋορκέζων

Snapshot Μια οικογένεια κουκουβαγιών τυτώ εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία στο Μανχάταν, στον υδατόπυργο ενός κτιρίου κοντά στο Σέντραλ Παρκ.

Η φωλιά των σπάνιων αυτών πουλιών προσελκύει πλήθη ντόπιων που συγκεντρώνονται κάθε βράδυ για να τις παρατηρήσουν.

Οι κουκουβάγιες τυτώ είναι σπάνιες στη Νέα Υόρκη, καθώς η πόλη βρίσκεται στο βόρειο όριο της περιοχής εξάπλωσής τους και ο πληθυσμός τους μειώνεται ανησυχητικά.

Η παρουσία των κουκουβαγιών τυτώ στον αστικό χώρο προκαλεί ενθουσιασμό τόσο στους παρατηρητές πουλιών όσο και στους κατοίκους της περιοχής.

Η παρατήρηση αυτών των νυκτόβιων και μυστικοπαθών πουλιών στο Upper West Side αποτελεί σπάνια ευκαιρία για τους Νεοϋορκέζους. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωποι με ένα υπέροχο θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι της περιοχής Upper West Side στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, αφού μια οικογένεια σπάνιων κουκουβαγιών τυτώ έφτιαξε τη φωλιά της σε έναν υδατόπυργο στην οροφή ενός κτιρίου κοντά στο Σέντραλ Παρκ.

Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση φωλεοποίησης κουκουβαγιών τυτώ στο Μανχάταν στη σύγχρονη ιστορία, σύμφωνα με έναν ειδικό, γεγονός που προκαλεί ενθουσιασμό στους κατοίκους της περιοχής.

Οι συγκεκριμένες κουκουβάγιες προσελκύουν κάθε βράδυ πλήθη ανθρώπων, που συγκεντρώνονται κάθε βράδυ στον δρόμο, ελπίζοντας να δουν έστω και για λίγο τα δυσεύρετα αυτά πουλιά

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«Ήταν, πραγματικά, εντελώς συγκλονιστικό», δήλωσε ο Άντριου Φάρνσγουορθ, οικολόγος που ειδικεύεται στην μετανάστευση των πτηνών στο Εργαστήριο Ορνιθολογίας του Κορνέλ. «Από όσο γνωρίζουμε, βάσει της συνολικής γνώσης των παρατηρητών πουλιών, δεν έχει καταγραφεί ποτέ φωλιά στο Μανχάταν, τουλάχιστον στην καταγεγραμμένη ιστορία».

Η είδηση για την οικογένεια των κουκουβαγιών άρχισε να γίνεται γνωστή την περασμένη εβδομάδα, όταν η Ελίζαμπεθ Γουίλιαμς, κάτοικος του Upper West Side, ενημέρωσε ένα τοπικό ειδησεογραφικό μέσο στις 6 Οκτωβρίου ότι εκείνη και ο σύζυγός της είδαν πολλές κουκουβάγιες στον υδατόπυργο στην κορυφή ενός κτιρίου στην West 75th Street, κοντά στο Central Park West.

Το ζευγάρι είχε δει λίγες ημέρες πριν μια κουκουβάγια στο περβάζι ενός διαμερίσματος και είχε εκπλαγεί ακόμη και τότε, θυμήθηκε η Γουίλιαμς. «Σε ένα μέρος όπως το Μανχάταν, συνήθως πρέπει να κάνεις μεγάλη προσπάθεια για να έρθεις σε επαφή με τη φύση», είπε. «Και να που ήταν εκεί, ακριβώς έξω από το παράθυρό μας».

Μια από τις κουκουβάγιες που έχει εγκατασταθεί στο Μανχάταν AP

Οι θεάσεις κουκουβαγιών είναι σπάνιες στην Νέα Υόρκη

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα πουλιά γοητεύουν τους Νεοϋορκέζους. Οι κάτοικοι έχουν αγαπήσει τις αμερικανικές μπεκάτσες, οι οποίες είναι γνωστό ότι σταματούν κάθε χρόνο στο Bryant Park του κεντρικό Μανχάταν, καθώς μεταναστεύουν προς τα βόρεια στις αρχές της άνοιξης.

Μετά τον θάνατο του Φλάκο, ενός ευρασιατικού μπούφου το 2024, δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν το αγαπημένο πουλί, το οποίο πετούσε ελεύθερο γύρω από το Μανχάταν και είχε γίνει πηγή χαράς για πολλούς, αφότου κάποιος τον απελευθέρωσε από το κλουβί του στο ζωολογικό κήπο ένα χρόνο νωρίτερα.

Στη συνέχεια, υπήρξε ο Πέιλ Μέιλ, μια αμερικανική γερακίνα που είχε την φωλιά του πάνω από το Fifth Avenue για τρεις δεκαετίες πριν πεθάνει το 2023.

Μια από τις κουκουβάγιες που έχει εγκατασταθεί στο Μανχάταν AP

Ωστόσο, οι θεάσεις κουκουβαγιών τυτώ στα πάρκα της Νέας Υόρκης είναι πολύ σπάνιες, σύμφωνα με το Τμήμα Πάρκων και Αναψυχής της πόλης. Η Νέα Υόρκη βρίσκεται στο βόρειο όριο της περιοχής εξάπλωσης της κουκουβάγιας τυτώ και ο πληθυσμός της έχει μειωθεί «με ανησυχητικό ρυθμό» με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της πολιτείας.

«Υπάρχει μεγάλη ενθουσιασμός μεταξύ των Νεοϋορκέζων, τόσο στους παρατηρητές πουλιών όσο και σε όσους δεν ασχολούνται με αυτά, για αυτές τις κουκουβάγιες, επειδή αυτά τα πτηνά τραβούν πραγματικά την προσοχή», δήλωσε η Τζέσικα Γουίλσον, εκτελεστική διευθύντρια της NYC Bird Alliance. «Είναι μαγευτικές, είναι νυκτόβιες, είναι μυστικοπαθείς, δεν τις βλέπει κανείς συχνά, ειδικά στο Upper West Side του Μανχάταν. Και το να έχεις αυτή την ευκαιρία να δεις αυτά τα πουλιά είναι πραγματικά συναρπαστικό».