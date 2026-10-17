Στις φλόγες και το Μιλάνο: Βίαια επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας - Δείτε LIVE

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων ξέσπασαν το Σάββατο σε δύο μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, το Μιλάνο και την Μπολόνια, στο περιθώριο κινητοποιήσεων κατά της αύξησης του κόστους διαβίωσης.

Οι διαμαρτυρίες συνοδεύτηκαν από επεισόδια, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί μέσα καταστολής και να προχωρά σε συλλήψεις, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

NOW! #Milano #Italy - Clashes between police and protesters broke out during a demonstration against the high cost of living, the public health crisis, and the conditions of public schools. https://t.co/NvySrmDxsu — 𝕃𝕦𝕔𝕚𝕒𝕟𝕠 𝕃𝕦𝕝𝕫 (@altrella_l) October 17, 2026

Στο Μιλάνο, η ένταση επικεντρώθηκε στην πλατεία μπροστά από τον γοτθικό καθεδρικό ναό Duomo, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ομάδες διαδηλωτών εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να απομακρύνουν άτομα με καλυμμένα πρόσωπα που είχαν αποσπαστεί από την κύρια πορεία και κατευθύνθηκαν προς τη Galleria Vittorio Emanuele II, την πολυτελή εμπορική στοά δίπλα στην πλατεία του καθεδρικού ναού.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, καταστήματα της περιοχής κατέβασαν τα ρολά τους, ενώ τουρίστες απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Οι συγκρούσεις προκάλεσαν προβλήματα και στις μετακινήσεις, καθώς ο σταθμός του μετρό Duomo, στο κέντρο του Μιλάνου, έκλεισε προσωρινά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετά άτομα τραυματίστηκαν, ενώ η αστυνομία πραγματοποίησε συλλήψεις, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο συνολικός αριθμός τους.

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Μπολόνια: Επτά συλλήψεις και χρήση υδροβόλων

Επεισόδια καταγράφηκαν και στην Μπολόνια, στη βόρεια Ιταλία, όπου διαδήλωση για την ακρίβεια εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, η αστυνομία χρησιμοποίησε υδροβόλα οχήματα για να διαλύσει το πλήθος, μετά την κλιμάκωση της έντασης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν επτά συλλήψεις.