Πάβελ Πριγκόζιν: Αυτός είναι ο νέος ηγέτης της ομάδας Wagner - Όπλα, χρυσός και στρατιές μισθοφόρων

Snapshot Ο Πάβελ Πριγκόζιν, 28 ετών, ανέλαβε τα ηνία της Wagner, διαχειριζόμενος ετήσια έσοδα άνω των 400 εκατ. δολαρίων και εκατοντάδες μισθοφόρους στην Αφρική.

Η Wagner διατηρεί ισχυρή παρουσία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία με περίπου 500 μισθοφόρους και έλεγχο σημαντικού χρυσωρυχείου αξίας 250 εκατ. δολαρίων ετησίως.

Ο Πάβελ Πριγκόζιν διαχειρίζεται δίκτυο εμπορίας όπλων, παράνομης διακίνησης τραμαδόλης και εξαγωγής χρυσού προς τη Λευκορωσία, ενισχύοντας την οικονομική ισχύ της Wagner.

Η ρωσική κυβέρνηση προσπάθησε να ελέγξει τη Wagner μετά το θάνατο του ιδρυτή, αλλά ο Πάβελ διατήρησε σημαντικό μέρος της παρουσίας της μέσω τοπικών συμμαχιών.

Η Wagner εξελίσσεται από παραστρατιωτική δύναμη σε δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος με στρατιωτικές, οικονομικές και προπαγανδιστικές δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Από την πολυτελή ζωή σε ιδιωτικά σκάφη και γιοτ, ο 28χρονος Πάβελ Πριγκόζιν βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας επιχειρηματικής και στρατιωτικής δραστηριότητας με τεράστια οικονομική ισχύ.

Ο γιος του ιδρυτή της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, φέρεται να έχει αναλάβει τα ηνία ενός δικτύου με ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια δολάρια, με παρουσία σε τομείς όπως η εξόρυξη χρυσού, το εμπόριο όπλων και η διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και με εκατοντάδες ένοπλους άνδρες στη διάθεσή του.

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο νεαρός Πριγκόζιν κατάφερε να διατηρήσει την επιρροή της Wagner στην Αφρική και να ενισχύσει την παρουσία της, παρά τον θάνατο του πατέρα του το 2023 και τις προσπάθειες της Μόσχας να εντάξει τις δραστηριότητες της οργάνωσης υπό τον άμεσο έλεγχο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Η διαδοχή μετά τον θάνατο του Γεβγκένι Πριγκόζιν

Ο Πάβελ ήταν μόλις 25 ετών όταν ο πατέρας του σκοτώθηκε στη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στη Ρωσία, τον Αύγουστο του 2023. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου δύο μήνες μετά την αποτυχημένη ανταρσία της Wagner εναντίον της στρατιωτικής ηγεσίας της Ρωσίας, μια εξέλιξη που είχε προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στις σχέσεις του Γεβγκένι Πριγκόζιν με το Κρεμλίνο.

Ο ιδρυτής της παραστρατιωτικής οργάνωσης, ο οποίος είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «σεφ του Πούτιν» λόγω των επιχειρηματικών δεσμών του με τη ρωσική εξουσία, φαίνεται πως είχε προετοιμάσει τον γιο του για να αναλάβει σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, ο Πάβελ είχε αρχίσει από νεαρή ηλικία να ασχολείται με την οικογενειακή περιουσία. Σε ηλικία περίπου 20 ετών διαχειριζόταν πολυτελείς κατοικίες και άλλα ακίνητα, ενώ στη συνέχεια φέρεται να απέκτησε και στρατιωτική εμπειρία, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις στη Συρία και στην Ουκρανία. Οι σχετικές αναφορές τον θέλουν να έχει υπηρετήσει ως χειριστής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ως αξιωματικός πληροφοριών.

Ερευνητές που έχουν εξετάσει την περιουσία του Γεβγκένι Πριγκόζιν εκτιμούν ότι ο γιος του είχε οριστεί ως βασικός διάδοχος των επιχειρηματικών του συμφερόντων. Η κληρονομιά αυτή δεν περιοριζόταν σε ακίνητα και πολυτελή περιουσιακά στοιχεία, αλλά περιλάμβανε ένα εκτεταμένο πλέγμα εταιρειών και δραστηριοτήτων με αξία δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Χρυσωρυχείο με παραγωγή 250 εκατ. δολαρίων και 500 μισθοφόροι

Το σημαντικότερο πεδίο δράσης του Πάβελ Πριγκόζιν εντοπίζεται σήμερα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου η Wagner εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή στρατιωτική και οικονομική παρουσία. Περίπου 500 μισθοφόροι φέρονται να βρίσκονται υπό τις διαταγές της οργάνωσης στη χώρα, αποτελώντας βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της επιρροής της.

Οι δυνάμεις της Wagner παρέχουν προστασία στον πρόεδρο Φοστέν-Αρκάνζ Τουαντερά, συμμετέχουν σε επιχειρήσεις κατά ένοπλων ανταρτικών ομάδων και έχουν αναπτύξει σχέσεις που εκτείνονται πέρα από τον στρατιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τις αναφορές, η παρουσία τους έχει ενισχύσει την επιρροή τους σε κρατικούς μηχανισμούς, όπως ο στρατός, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Πάβελ Πριγκόζιν φέρεται να μετακινείται συχνά μεταξύ Αγίας Πετρούπολης και Μπανγκί, της πρωτεύουσας της χώρας. Εκεί χρησιμοποιεί ως βάση το πολυτελές ξενοδοχείο Ledger Plaza, το οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, λειτουργεί στην πράξη ως κέντρο συντονισμού των δραστηριοτήτων του. Η ασφάλεια του χώρου είναι ιδιαίτερα αυστηρή, με ένοπλους άνδρες που φέρουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και κρατούν τυφέκια τύπου AK-47.

Παράλληλα, η Wagner έχει επεκτείνει την παρουσία της στον εξορυκτικό τομέα, αξιοποιώντας την πρόσβαση που διαθέτει στις τοπικές αρχές. Στο επίκεντρο βρίσκεται το μεγαλύτερο χρυσωρυχείο της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, η ετήσια παραγωγή του οποίου αποτιμάται σε περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας που συνδέεται με την Wagner, εξασφαλίζοντας σημαντικούς πόρους για τη διατήρηση της στρατιωτικής παρουσίας της και την ενίσχυση της επιρροής της στην περιοχή.

Το δίκτυο όπλων, η τραμαδόλη και οι αποστολές χρυσού στη Λευκορωσία

Οι δραστηριότητες που περιγράφει η Wall Street Journal δεν εξαντλούνται στην εξόρυξη και την εμπορία χρυσού. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πάβελ Πριγκόζιν έχει αναλάβει και τη διαχείριση του δικτύου εμπορίας όπλων που είχε δημιουργήσει ο πατέρας του, με αναφορές για προμήθειες προς ένοπλες οργανώσεις στο Σουδάν και στη Λιβύη.

Στο ίδιο επιχειρηματικό πλέγμα φέρεται να εντάσσεται και η αγορά της τραμαδόλης, ενός συνταγογραφούμενου οπιοειδούς αναλγητικού, στην οποία η Wagner φέρεται να ελέγχει σημαντικό μερίδιο. Επιπλέον, η οργάνωση έχει επεκτείνει τις εμπορικές της δραστηριότητες στην παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών, μεταξύ των οποίων βότκα και μπίρα.

Το δημοσίευμα περιγράφει και περιστατικό που καταδεικνύει, σύμφωνα με τις καταγγελίες, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το συγκεκριμένο δίκτυο. Έμπορος τραμαδόλης στην πρωτεύουσα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ενόπλους της Wagner, όταν επιχείρησε να δραστηριοποιηθεί χωρίς τη συνεργασία της οργάνωσης. Συγγενείς του ανέφεραν ότι έκτοτε αγνοείται η τύχη του.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη μεταφορά του χρυσού εκτός της χώρας. Τον Απρίλιο, ο Πάβελ Πριγκόζιν συναντήθηκε με κυβερνητικούς αξιωματούχους, με αντικείμενο την οργάνωση της διάθεσης του πολύτιμου μετάλλου στις διεθνείς αγορές.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, οι επαφές αυτές φέρονται να οδήγησαν σε συνεννόηση για την έκδοση εγγράφων που θα εμφάνιζαν τον χρυσό ως περιουσία του κράτους. Παράλληλα, κατά τους τελευταίους τρεις μήνες που περιγράφονται στο δημοσίευμα, φορτία χρυσού φέρονται να μεταφέρονται προς τη Λευκορωσία, ενισχύοντας τις υποψίες για τη δημιουργία οργανωμένων διαδρομών εξαγωγής και εμπορικής αξιοποίησης του μετάλλου.

Πώς διατήρησε τον έλεγχο παρά τις κινήσεις της Μόσχας

Μετά τον θάνατο του Γεβγκένι Πριγκόζιν, η ρωσική κυβέρνηση κινήθηκε για να αναλάβει τον έλεγχο των επιχειρηματικών και στρατιωτικών δομών της Wagner που βρίσκονταν στη Ρωσία. Παράλληλα, προώθησε τη δημιουργία του Africa Corps, ενός σχηματισμού που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των ρωσικών δραστηριοτήτων στην Αφρική υπό την εποπτεία του υπουργείου Άμυνας.

Η προσπάθεια αυτή, ωστόσο, δεν οδήγησε στην πλήρη απομάκρυνση της Wagner από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ο Πάβελ Πριγκόζιν φέρεται να διατήρησε τον έλεγχο σημαντικού μέρους της παρουσίας της οργάνωσης, αξιοποιώντας τις σχέσεις που είχε αναπτύξει η οικογένειά του με τον πρόεδρο Τουαντερά και την κυβέρνησή του.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, ο πρόεδρος της χώρας απευθύνθηκε στη Μόσχα ζητώντας να μην αντικατασταθούν οι μισθοφόροι της Wagner από μέλη του τακτικού ρωσικού στρατού. Η στάση αυτή φέρεται να συνέβαλε στη διατήρηση της αυτονομίας του δικτύου του Πριγκόζιν, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο αφρικανικό κράτος.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Κρεμλίνο στην προσπάθειά του να συγκεντρώσει υπό τον έλεγχό του όλες τις δραστηριότητες που είχε αναπτύξει η Wagner. Παρά τη στρατιωτική και πολιτική πίεση από τη Ρωσία, οι τοπικές συμμαχίες και τα οικονομικά συμφέροντα εξακολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.

Από παραστρατιωτική δύναμη σε δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος

Η μεταμόρφωση της Wagner προκαλεί προβληματισμό σε ερευνητές που παρακολουθούν τη δράση της. Η οργάνωση, η οποία στο παρελθόν είχε αποκτήσει διεθνή φήμη ως ισχυρή παραστρατιωτική δύναμη, εμφανίζεται πλέον να συνδυάζει στρατιωτικές επιχειρήσεις με ένα ευρύ φάσμα εμπορικών δραστηριοτήτων, αρκετές από τις οποίες συνδέονται με καταγγελίες για παράνομες πρακτικές.

«Η Wagner μετατράπηκε από μια ισχυρή ομάδα ειδικών δυνάμεων σε ένα αποκηρυγμένο δίκτυο που φαίνεται να διολισθαίνει στο οργανωμένο έγκλημα», δήλωσε στη Wall Street Journal η ερευνήτρια Λου Όσμπορν, περιγράφοντας την αλλαγή του χαρακτήρα της οργάνωσης μετά τον θάνατο του ιδρυτή της.

Η ίδια εκτιμά ότι η διατήρηση της παρουσίας του Πάβελ Πριγκόζιν στην Αφρική μπορεί να εξηγηθεί είτε από κάποια συνεννόηση με το Κρεμλίνο είτε από την εκτίμηση της ρωσικής ηγεσίας ότι ο νεαρός διάδοχος δεν αποτελεί ουσιαστική απειλή για τα συμφέροντά της.

Σε κάθε περίπτωση, η Wagner εξακολουθεί να διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα. Παράλληλα με τις στρατιωτικές και οικονομικές δραστηριότητές της, συνεχίζει να χρηματοδοτεί ραδιοφωνικούς σταθμούς και να υποστηρίζει εκστρατείες ενημέρωσης και προπαγάνδας υπέρ της Ρωσίας.

Η εικόνα που προκύπτει από το δημοσίευμα της Wall Street Journal είναι αυτή μιας οργάνωσης που, παρά την απώλεια του ιδρυτή της και την προσπάθεια του Κρεμλίνου να την ελέγξει, εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικούς οικονομικούς πόρους, ένοπλη δύναμη και πολιτικές διασυνδέσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον ο Πάβελ Πριγκόζιν, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια κληρονομιά που συνδυάζει τεράστια περιουσία, στρατιωτική ισχύ και δραστηριότητες με έντονο διεθνές ενδιαφέρον.