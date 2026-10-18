Ισημερινός: Ιερέας σκοτώθηκε όταν ξύλινος σταυρός έπεσε πάνω του την ώρα της λειτουργίας - Βίντεο

Ένας μεγάλος ξύλινος σταυρός έπεσε πάνω σε ιερέα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στο Γουαγιακίλ. Η στιγμή του θανατηφόρου δυστυχήματος καταγράφηκε σε βίντεο.

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Ισημερινός: Ιερέας σκοτώθηκε όταν ξύλινος σταυρός έπεσε πάνω του την ώρα της λειτουργίας - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας μεγάλος ξύλινος σταυρός έπεσε πάνω στον ιερέα Πατρίσιο Αλφρέδο Σάντσες Μολινάρι κατά τη διάρκεια λειτουργίας στον ναό της Παναγίας της Διαρκούς Βοήθειας στο Γουαγιακίλ του Ισημερινού.
  • Ο ιερέας υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση.
  • Η Αρχιεπισκοπή του Γουαγιακίλ επιβεβαίωσε τον θάνατο και εξέδωσε συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τη θρησκευτική κοινότητα.
  • Οι συνθήκες της κατάρρευσης του σταυρού παραμένουν αδιευκρίνιστες και δεν υπάρχουν στοιχεία για λάθος εγκατάσταση ή κακή κατάσταση του ναού.
  • Το βίντεο του δυστυχήματος διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε ευρεία δημοσιότητα.
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Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καθολικής λειτουργίας στην πόλη Γουαγιακίλ του Ισημερινού. Ένας μεγάλος ξύλινος σταυρός έπεσε πάνω στο κεφάλι του πατέρα Πατρίσιο Αλφρέδο Σάντσες Μολινάρι, ο οποίος τελούσε τη λειτουργία στον ναό της Παναγίας της Διαρκούς Βοήθειας. Ο ιερέας υπέκυψε στα τραύματά του.

Το δυστύχημα καταγράφηκε κατά τη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της λειτουργίας, ενώ η Αρχιεπισκοπή του Γουαγιακίλ επιβεβαίωσε επισήμως τον θάνατό του.

Όπως φαίνεται από το οπτικό υλικό, ο σταυρός αποσπάστηκε ξαφνικά από τα στηρίγματά του και έπεσε προς την Αγία Τράπεζα. Χτύπησε τον ιερέα, ο οποίος εκείνη τη στιγμή στεκόταν μπροστά από την κατασκευή.

Οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Ωστόσο, τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία.

Στα πλάνα φαίνεται η κατασκευή πίσω από την Αγία Τράπεζα να αρχίζει να γέρνει και στη συνέχεια να καταρρέει πάνω στον ιερέα. Το περιστατικό αιφνιδίασε όσους βρίσκονταν στον ναό.

Το βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες υποχώρησαν τα στηρίγματα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η κατάρρευση οφειλόταν σε λανθασμένη εγκατάσταση ή στην κακή κατάσταση του ναού.

Η Καθολική Εκκλησία επιβεβαίωσε τον θάνατο του εφημερίου

Η Αρχιεπισκοπή του Γουαγιακίλ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο του Πατρίσιο Αλφρέδο Σάντσες Μολινάρι.

Ο εκλιπών ήταν εφημέριος του ναού της Παναγίας της Διαρκούς Βοήθειας και ανήκε στην Αδελφότητα του Υπεραγίου Λυτρωτή, τα μέλη της οποίας είναι γνωστά και ως Ρεδεμπτοριστές.

Στην ανακοίνωση εκφράζονται συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους φίλους και τα μέλη της θρησκευτικής του κοινότητας.

Πιστοί και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανάρτησαν επίσης πολυάριθμα μηνύματα συμπαράστασης.

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