Τραγωδία σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου: Νεκρός κομάντο της Πολεμικής Αεροπορίας μετά από πτώση

Ο στρατιωτικός τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια επίδειξης καταρρίχησης με σχοινί πριν από την έναρξη του αγώνα του UTSA με το Navy – Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Τραγωδία σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου: Νεκρός κομάντο της Πολεμικής Αεροπορίας μετά από πτώση
ΚΟΣΜΟΣ
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Τραγική κατάληξη είχε η επίδειξη στρατιωτικών δεξιοτήτων που πραγματοποιήθηκε πριν από αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου στο στάδιο Alamodome, στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026. Ένας κομάντο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έχασε τη ζωή του, όταν έπεσε από ύψος περίπου 52 μέτρων κατά τη διάρκεια επίδειξης καταρρίχησης με σχοινί.

Το περιστατικό συνέβη πριν από την αναμέτρηση του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο (UTSA) με το Ναυτικό των ΗΠΑ (Navy), στο πλαίσιο εκδήλωσης προς τιμήν των ενόπλων δυνάμεων και των βετεράνων.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο στρατιωτικός συμμετείχε σε επίδειξη ταχείας καταρρίχησης με σχοινί από την οροφή του σταδίου, όταν φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε στο έδαφος.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να καταγράφουν τη στιγμή κατά την οποία ο αεροπόρος γλιστρά και κατεβαίνει ανεξέλεγκτα κατά μήκος του σχοινιού. Στην επίδειξη συμμετείχαν συνολικά τέσσερα μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Ο στρατιωτικός, ο οποίος υπηρετούσε στο 6ο Σμήνος Εκπαίδευσης Μάχης, Απόσπασμα 2, υπέστη θανάσιμα τραύματα. Δέχθηκε ιατρική φροντίδα στον αγωνιστικό χώρο για περίπου δέκα λεπτά και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

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Το δυστύχημα σημειώθηκε μπροστά σε 23.297 θεατές, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στο στάδιο για την αναμέτρηση. Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο τοπικό δίκτυο KSAT, επικράτησε απόλυτη σιωπή στις εξέδρες, ενώ η μπάντα σταμάτησε να παίζει.

Μέλη του προσωπικού του πανεπιστημίου σχημάτισαν ημικύκλιο γύρω από τον τραυματισμένο στρατιωτικό, πριν εκείνος απομακρυνθεί με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη του αγώνα κατά περίπου δέκα λεπτά.

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Η εκπαίδευση των στρατιωτικών

Η επίδειξη αποτελούσε μέρος του προγράμματος πριν από την έναρξη της αναμέτρησης και είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία της ρίψης του νομίσματος για την έναρξη του αγώνα.

Οι τέσσερις στρατιωτικοί που συμμετείχαν στην επίδειξη εκπαιδεύονται ως ελεγκτές αεροπορικών επιχειρήσεων μάχης. Η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τεχνικές καταρρίχησης από ελικόπτερα σε ύψη που ξεπερνούν τα 30 μέτρα.

Η οροφή του σταδίου Alamodome βρίσκεται σε ύψος περίπου 52 μέτρων από το έδαφος.

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Συλλυπητήρια από το πανεπιστήμιο και το αθλητικό συνέδριο

Εκπρόσωπος του UTSA εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του πανεπιστημίου για το περιστατικό, τονίζοντας ότι οι σκέψεις και οι προσευχές της πανεπιστημιακής κοινότητας βρίσκονται κοντά στον στρατιωτικό, την οικογένειά του και τους συναδέλφους του.

Παράλληλα, η διοίκηση ανακοίνωσε ότι ενεργοποιούνται υπηρεσίες ψυχολογικής και συναισθηματικής υποστήριξης για φοιτητές, καθηγητές και εργαζομένους που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από το συμβάν.

Τη θλίψη του εξέφρασε και το American Conference, το αθλητικό συνέδριο στο οποίο συμμετέχει το UTSA, αναφέροντας ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα, τη διοίκηση του σταδίου και τις τοπικές αρχές για την αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών.

Από την πλευρά του, ο quarterback του UTSA, Όουεν ΜακΚάουν, δήλωσε μετά τον αγώνα ότι οι σκέψεις του και οι προσευχές του βρίσκονται στην οικογένεια του στρατιωτικού, υπογραμμίζοντας ότι η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής είναι σημαντικότερη από οποιοδήποτε αθλητικό αποτέλεσμα.

«Είναι κάτι δύσκολο. Οι σκέψεις μου πηγαίνουν αμέσως στην οικογένειά του. Είναι προφανώς κάτι μεγαλύτερο από το ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα στοιχεία του στρατιωτικού που έχασε τη ζωή του δεν είχαν δημοσιοποιηθεί στο δημοσίευμα που μετέδωσε την είδηση.

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