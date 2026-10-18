ΗΠΑ: Τραγωδία με «εισβολή» φορτηγού σε γήπεδο ποδοσφαίρου – Δύο νεκροί, ο ένας μόλις 6 ετών

Τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, στο Γουίτσιτα του Κάνσας, στις ΗΠΑ, όταν ένα φορτηγό εισέβαλε σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο αθλητικό συγκρότημα Stryker Sports Complex, παρασύροντας παιδιά και θεατές.

Από το περιστατικό έχασαν τη ζωή τους ο 6χρονος Κόουλ Έιντριαν και ο 35χρονος Νίκολας Σέιφερ, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 10 άτομα, ηλικίας από 5 έως 68 ετών. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και πέντε παιδιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα οδηγούσε μια 34χρονη γυναίκα, η οποία βρισκόταν σταθμευμένη κοντά στα γήπεδα. Μαζί της στο φορτηγό ήταν δύο από τα παιδιά της, ενώ ένα τρίτο συμμετείχε σε ποδοσφαιρικό αγώνα σε άλλο γήπεδο του συγκροτήματος.

Η οδηγός αφέθηκε ελεύθερη εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων και του τεχνικού ελέγχου του οχήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, καθώς οικογένειες και παιδιά βρίσκονταν στον χώρο την ώρα που το φορτηγό εισέβαλε στο γήπεδο. Περαστικοί έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες πριν από την άφιξη των σωστικών συνεργείων.

Μετά το περιστατικό, όλες οι αθλητικές δραστηριότητες στο συγκρότημα αναβλήθηκαν μέχρι νεωτέρας. Η δήμαρχος του Γουίτσιτα, Λίλι Γου, εξέφρασε τη βαθιά οδύνη της για την τραγωδία, τονίζοντας ότι οι οικογένειες είχαν πάει στο γήπεδο για να περάσουν ένα συνηθισμένο Σάββατο παρακολουθώντας τα παιδιά τους να παίζουν ποδόσφαιρο.