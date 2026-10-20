«Ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες»: 40χρονος σκότωσε την σύντροφό του μπροστά στην 5χρονη κόρη του

Ο 40χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης σε φυλακή της κομητείας Πινέλας

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

«Ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες»: 40χρονος σκότωσε την σύντροφό του μπροστά στην 5χρονη κόρη του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 40χρονος Κρίστοφερ Ντοτζ Σμιθ πυροβόλησε και σκότωσε την 30χρονη σύντροφό του Τζέσικα Αντολίνι στη Φλόριντα μπροστά στην 5χρονη κόρη του.
  • Ο δράστης πυροβόλησε την γυναίκα στο πρόσωπο στο πάρκινγκ ενός μπαρ και στη συνέχεια παρέσυρε το σώμα της με το αυτοκίνητό του.
  • Η 5χρονη κόρη του Σμιθ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο την στιγμή της δολοφονίας και επιβεβαίωσε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας της πυροβόλησε την Τζες.
  • Ο Σμιθ διέφυγε αρχικά, αλλά ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία και κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με κατηγορία ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού.
  • Η Τζέσικα Αντολίνι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bayfront, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.
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Μια 30χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε άγρια από τον 40χρονο σύντροφό της στην Φλόριντα, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης την πυροβόλησε στο κεφάλι και την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, μέσα στο οποίο βρισκόταν η 5χρονη κόρη του.

Σύμφωνα με το People, το οποίο επικαλείται την δικογραφία για την δολοφονία, όλα έγιναν στις 13 Οκτωβρίου, όταν ο 40χρονος Κρίστοφερ Ντοτζ Σμιθ ακολούθησε την 30χρονη Τζέσικα Αντολίνι σε ένα μπαρ στην πόλη Σέιφτι Χάρμπορ της Φλόριντα.

Αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι γνώριζαν τον δράστη, δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι ο 40χρονος συμπεριφερόταν «εξαιρετικά παράξενα» και περιφερόταν στο μπαρ σαν να ήταν «δαιμονισμένος», δίνοντας την εντύπωση ότι «κυνηγούσε την Αντολίνι».

30χρονη Τζέσικα Αντολίνι

Η 30χρονη Τζέσικα Αντολίνι

Μόλις εντόπισε την σύντροφό του στον χώρο του πάρκινγκ, ο Σμιθ φέρεται να διαπληκτίστηκε μαζί της.

Στη συνέχεια, όταν η 30χρονη τον ακολούθησε στο αυτοκίνητο του, ο Σμιθ έβγαλε ένα πυροβόλο όπλο και την πυροβόλησε «στο πρόσωπο, με την σφαίρα να διαπέρασε το αριστερό της μάτι και να βγήκε από το πίσω μέρος του κρανίου της», σύμφωνα με την δικογραφία.

Μετά τον πυροβολισμό, ο Σμιθ φέρεται να εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος με την κόρη του, η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του, «παρασύροντας με το όχημα του το σώμα της Αντολίνι». Στη συνέχεια, ο Σμιθ τηλεφώνησε στη μητέρα του για να της πει ότι θα της έφερνε την κόρη του, επειδή «τα έκανε θάλασσα» και «πυροβόλησε την Τζες».

Δείτε την στιγμή της σύλληψής του:

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 5χρονη κόρη του Σμιθ, η οποία δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό, φέρεται να έλεγε επανειλημμένα στους αστυνομικούς: «Ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες».

Η Αντολίνι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bayfront, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

40χρονος Κρίστοφερ Ντοτζ Σμιθ

Ο 40χρονος Κρίστοφερ Ντοτζ Σμιθ

Αφού ο Σμιθ διέφυγε από το σημείο, οι αρχές έλαβαν πολλαπλές κλήσεις από αυτόπτες μάρτυρες σχετικά με το περιστατικό, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί το αυτοκίνητο του 40χρονου. «Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα, προσπάθησαν να το σταματήσουν και, όταν ο Κρίστοφερ δεν σταμάτησε, το όχημα ακινητοποιήθηκε», ανέφερε τοπικό αστυνομικό τμήμα σε ανάρτησή του στα social media.

Ο 40χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης σε φυλακή της κομητείας Πινέλας.

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