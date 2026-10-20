Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι επιθυμεί να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι ελπίζει να συμφιλιωθεί με τον βασιλιά Κάρολο και την υπόλοιπη οικογένειά του, με την οποία ήρθε σε ρήξη όταν μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από έξι χρόνια.

Ο Χάρι, 42 ετών σήμερα, ο μικρότερος γιος του βασιλιά, προκάλεσε τεράστια ρήξη στη βρετανική βασιλική οικογένεια όταν αυτός και η σύζυγός του Μέγκαν παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και μετακόμισαν στην Καλιφόρνια το 2020, από όπου άσκησαν έντονη κριτική στο θεσμό.

Δεν έχει μιλήσει με τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον διάδοχο πρίγκιπα Γουίλιαμ, εδώ και χρόνια, ενώ η οικογένειά του συναντήθηκε ξανά μόλις πρόσφατα με τον πατέρα του. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, ο Χάρι, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στη Βρετανία με τη Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους, δήλωσε ότι επιθυμεί να τα βρει ξανά με τους δικούς του.

«Με όλα τα άλλα που συμβαίνουν στον κόσμο, το πιο σημαντικό είναι η συμφιλίωση», δήλωσε στο GQ. Είπε επίσης ότι κατανοεί τον ενθουσιασμό που προκαλεί η κατάσταση της οικογένειάς του, καθώς οι άνθρωποι μπορούν να ταυτιστούν με αυτήν.

«Υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ αδελφών, υπάρχουν διαλυμένες σχέσεις μεταξύ παιδιών και γονιών, παιδιών και ενός γονέα», ανέφερε.

.«Και μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν να πετύχει. Εγώ θέλω να πετύχει», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του Χάρι δήλωσε ότι αυτά τα τελευταία σχόλια δεν προορίζονταν ως επίθεση εναντίον του Γουίλιαμ ή οποιουδήποτε άλλου μέλους της οικογένειας.