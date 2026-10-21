Το «Μεγάλο Πράσινο Τείχος» της Κίνας: Η προειδοποίηση των ειδικών για τον «απορροφητήρα» του άνθρακα
Το «Μεγάλο Πράσινο Τείχος» της Κίνας μεταμορφώνει την έρημο Τακλαμακάν, φυτεύοντας 66 δισεκατομμύρια δέντρα για τη συγκράτηση του διοξειδίου του άνθρακα
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Η έρημος Τακλαμακάν στη βορειοδυτική επαρχία Σιντσιάνγκ της Κίνας θεωρούνταν για δεκαετίες μια νεκρή, κενή ζώνη στον παγκόσμιο χάρτη. Πρόκειται για ένα από τα πιο ξηρά μέρη του πλανήτη, όπου ακόμη και την περίοδο των βροχών καταγράφονται μόλις 16 χιλιοστά νερού τον μήνα.
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