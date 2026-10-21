Γυναίκα οδηγός προκάλεσε θανατηφόρα τριπλή καραμπόλα επειδή έβλεπε ερωτικό βίντεο στο κινητό

Snapshot Η 44χρονη Christine Chao κατηγορείται για ανθρωποκτονία με αυτοκίνητο μετά από θανατηφόρα τριπλή καραμπόλα τον Ιούνιο στη Γιούτα.

Η καραμπόλα προκλήθηκε όταν η Chao μπήκε σε ιστότοπο με ερωτικό περιεχόμενο ενώ οδηγούσε.

Το δυστύχημα συνέβη σε αυτοκινητόδρομο με έργα που επιβράδυναν την κυκλοφορία, με τρία οχήματα να εκτρέπονται εκτός δρόμου.

Ένας 66χρονος πέθανε από τραυματισμό στο κεφάλι, καθώς καθόταν στο πίσω κάθισμα ενός από τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Οι αστυνομικοί δεν βρήκαν σημάδια φρεναρίσματος, υποδεικνύοντας ότι η οδηγός δεν προσπάθησε να επιβραδύνει πριν τη σύγκρουση. Snapshot powered by AI

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία με αυτοκίνητο ασκήθηκαν την Τρίτη εναντίον μιας 44χρονης οδηγού, η οποία προκάλεσε φονική καραμπόλα με έναν νεκρό, τον περασμένο Ιούνιο στη Γιούτα των ΗΠΑ, όταν μπήκε ενώ οδηγούσε σε ιστοσελίδα με ερωτικό περιεχόμενο.

Η Christine Chao, 44 ετών, κατηγορήθηκε την Τρίτη για ανθρωποκτονία με αυτοκίνητο για το δυστύχημα στις 12 Ιουνίου, σύμφωνα με το TMZ.

Όπως αναφέρει το ΤΜΖ, την περίοδο εκείνη ο αυτοκινητόδρομος, στον οποίο σημειώθηκε το δυστύχημα, εκτελούνταν έργα, που επιβράδυναν την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται αργά. Η Chao όργωσε με το SUV της ένα αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια έπεσε σε άλλο προπορευόμενο όχημα. Και τα τρία αυτοκίνητα κατέλεξαν εκτός δρόμου.

Η γυναίκα παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι έφταιγε, ενώ η έρευνα στο κινητό της απέδειξε ότι δύο λεπτά πριν τη συντριβεί είχε μπει σε έναν ιστότοπο πορνό.

Από την καραμπόλα σκοτώθηκε ένας 66χρονος ο οποίος καθόταν στο πίσω κάθισμα ενός από τα αυτοκίνητα όταν υπέστη θανατηφόρο τραυματισμό στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί που απάντησαν σημείωσαν ότι δεν είδαν σημάδια φρένων στο δρόμο, κάτι που θα έδειχνε ότι ο Τσάο προσπάθησε να επιβραδύνει.