Reuters: Η Τουρκία ετοιμάζεται να στείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Σαουδική Αραβία 

Snapshot Η Τουρκία θα ζητήσει από τη Βουλή εξουσιοδότηση για την αποστολή στρατιωτικού προσωπικού στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκκας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα αμυντικής συνδρομής, ενώ η Σαουδική Αραβία δέχεται πυραυλικές επιθέσεις από τους Χούθι της Υεμένης.

Τα τουρκικά στρατεύματα δεν θα συμμετάσχουν σε επιθετικές επιχειρήσεις, αλλά αρχικά θα σταλούν τεχνικό προσωπικό και εμπειρογνώμονες για αμυντική υποστήριξη.

Η Τουρκία θα συνεισφέρει με στρατιωτικό εξοπλισμό, ανταλλαγή πληροφοριών και οπλικά συστήματα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η Τουρκία συμμετέχει σε ναυτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα. Snapshot powered by AI

Η Τουρκία θα ζητήσει από τη Βουλή εξουσιοδότηση προκειμένου να αποστείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκκας, όπως δήλωσε στο Reuters βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ).

Ο βουλευτής, ανέφερε ότι η εξουσιοδότηση θα ζητηθεί μόλις το κοινοβούλιο εγκρίνει το νομοσχέδιο που κυρώνει τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Η Τουρκία υπέβαλε την Τρίτη στο κοινοβούλιο προς κύρωση τη Συμφωνία της Μέκκας, η οποία υπογράφηκε τον περασμένο Αύγουστο.

Η συμφωνία προβλέπει ρήτρα αμυντικής συνδρομής και αυτή την περίοδο η Σαουδική Αραβία δέχεται σφοδρές πυραυλικές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Ο βουλευτής του AKP εξήγησε ότι τα τουρκικά στρατεύματα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας δεν θα συμμετάσχουν σε επιθετικές επιχειρήσεις.

Πρόσθεσε ότι αρχικά θα αποσταλεί τεχνικό προσωπικό και εμπειρογνώμονες για να συνδράμουν στους τομείς της αεροπορικής άμυνας, των τεχνολογιών ηλεκτρονικού πολέμου και άλλων μορφών αμυντικής υποστήριξης.

Νωρίτερα, δύο αξιωματούχοι είχαν δηλώσει στο Reuters ότι η συμβολή της Τουρκίας αναμενόταν να περιοριστεί σε στρατιωτικό εξοπλισμό, ανταλλαγή πληροφοριών και οπλικά συστήματα. Η Τουρκία, η οποία έχει καταδικάσει τις επιθέσεις των Χούθι, συμφώνησε να ενταχθεί στην ναυτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.