Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν εντολή αποχώρησης για μέρος του προσωπικού των πρεσβειών από τον Κόλπο

Snapshot Το Υπουργείο Εξωτερ των ΗΠΑ εμάζει εντολή αποχώρησης μέρους του προσωπικού και των οικογενειών τους από τις πρεσβείες στον Κόλπο λόγω ενδεχόμενων νέων εχθροπραξιών με τις πολιτοφυλακές Χούθι.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, επισημαίνοντας τον κίνδυνο κλιμάκωσης των επιθέσεων των Χούθι και καλώντας τους Αμερικανούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα αεροδρόμια της περιοχής.

Οι αμερικανικοί κυβερνητικοί υπάλληλοι στη Σαουδική Αραβία χρειάζονται ειδική άδεια από τον Αρχηγό της Αποστολής για τη χρήση οποιουδήποτε αεροδρομίου μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με πυραύλους και UAV.

Οι λειτουργίες στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ παραμένουν σε αναστολή, ενώ τα αεροδρόμια King Abdulaziz στη Τζέντα και King Fahd στο Νταμάμ λειτουργούν με καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Οι πολίτες των ΗΠΑ προειδοποιούνται για πιθανές επιθέσεις σε αεροδρόμια, κλείσιμο εναέριου χώρου και διακοπές ταξιδιών στη Σαουδική Αραβία. Snapshot powered by AI

Εντολή αποχώρησης μέρους του προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους, που υπηρετούν στις αμερικανικές πρεσβείες στις χώρες του Κόλπου, ετοιμάζεται να εκδώσει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δηλώσεις τριών Αμερικανών αξιωματούχων.

Η κίνηση αυτή οφείλεται στην πιθανή επανάληψη των εχθροπραξιών, ιδίως με τις συμμαχούσες με το Ιράν πολιτοφυλακές των Χούθι στην Υεμένη, όπως ανέφεραν δύο από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Δύο από τους Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσαν ότι οι διαταγές αποχώρησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν την εκκένωση όλου του προσωπικού και των οικογενειών τους από την Αμερικανική Πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία.

Σε αποψινή ανάρτησή της η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ εξέδωσε ειδοποίηση Ασφαλείας για τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, επισημαίνοντας πως οι επιθέσεις των Χούθι έχουν τη δυνατότητα να κλιμακωθούν γρήγορα πέρα από αυτήν την άμεση περιοχή. Καλεί επίσης τους Αμερικανούς να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί αν επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν αεροδρόμια της περιοχής.

Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι οι κυβερνητικοί υπάλληλοι των ΗΠΑ απαιτούν ειδική άδεια από τον Αρχηγό της Αποστολής για να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε αεροδρόμιο στη Σαουδική Αραβία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με πυραύλους και UAV σε αεροδρόμια του Βασιλείου.

Ενημερώνει παράλληλα, πως οι λειτουργίες στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ παραμένουν σε αναστολή. Το Διεθνές Αεροδρόμιο King Abdulaziz στη Τζέντα και το Διεθνές Αεροδρόμιο King Fahd στο Νταμάμ λειτουργούν με ορισμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Οι πολίτες των ΗΠΑ θα πρέπει να γνωρίζουν πιθανές επιθέσεις σε αεροδρόμια, κλείσιμο εναέριου χώρου, ακυρώσεις πτήσεων και διακοπές ταξιδιών.