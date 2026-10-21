Τυφλωμένη από τη ζήλια: 76χρονη σκότωσε τον 75χρονο πρώην σύζυγό της και τη 40χρονη σύντροφό του

Snapshot Η 76χρονη Γκρέις Έντζ κατηγορείται για τη δολοφονία του 75χρονου πρώην συζύγου της, Γουάλας Έντζ, και της 40χρονης συντρόφου του, Πάμελα Κουκ, στην Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Η Γκρέις εισέβαλε στο σπίτι τους και πυροβόλησε πέντε φορές, σκοτώνοντας το ζευγάρι και τραυματίζοντας τη μητέρα της Πάμελα, Νταϊάν.

Δεν υπήρξε προηγούμενη διαμάχη πριν από τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με την ηχογράφηση της κλήσης στην αστυνομία.

Οι Έντζ ήταν χωρισμένοι για πάνω από μια δεκαετία, αλλά είχαν διαρκείς επανασυνδέσεις πριν ο Γουάλας ξεκινήσει σχέση με την Πάμελα.

Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, δύο για φόνο κακουργηματικού χαρακτήρα και τρεις για βαριά σωματική βλάβη. Snapshot powered by AI

Μία ηλικιωμένη γυναίκα κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον πρώην σύζυγό της και τη νέα σύντροφό του, ενώ τραυμάτισε τη νέα πεθερά του, μέσα στο σπίτι του όπου έμεναν, στη Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Η Γκρέις Έντζ κατηγορείται για τη δολοφονία του πρώην συζύγου της, του 75χρονου Γουάλας Έντζ, και της νέας συντρόφου του, της 40χρονης Πάμελα Κουκ, αφού φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι τους στην Ουβάλντα της Τζόρτζια και άνοιξε πυρ.

Η αστυνομία αναφέρει ότι η Γκρέις πυροβόλησε πέντε φορές, σκοτώνοντας τον Γουάλας και την Πάμελα, ενώ τραυμάτισε στο χέρι και τη μητέρα της 40χρονης, Νταϊάν.

Σύμφωνα με την ηχογράφηση της κλήσης... δεν υπήρξε καμία προηγούμενη διαμάχη, πριν από τους πυροβολισμούς. Η δράστης απλώς μπήκε μέσα και άνοιξε πυρ, ανέφερε ο άνθρωπος που ειδοποίησε τις αρχές.

Ο σερίφης της κομητείας Τομπς, Τζόρνταν Κάιτ, δήλωσε στο τοπικό κανάλι WTOC: «Ο [Γουάλας] είχε αρχίσει να βγαίνει με την Πάμελα και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε λάβει, φαίνεται ότι η Γκρέις δεν αποδεχόταν αυτή την κατάσταση».

Σύμφωνα με τις αρχές, οι Έτζες ήταν χωρισμένοι για περισσότερο από μια δεκαετία… αν και διατηρούσαν μια σχέση με διαρκείς διακοπές και επανασυνδέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν ο Γουάλας αρχίσει να βγαίνει με την Πάμελα.

Η Γκρέις αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, δύο κατηγορίες για φόνο στο πλαίσιο κακουργήματος και τρεις κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη.