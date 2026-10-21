Πάρκινγκ στη Γιούτα σαν παιδική χαρά: Τσουλήθρες αντί για σκάλες - 2.400 χρήσεις την ημέρα

Μεγάλη επιτυχία είχε η κατασκευή του νέου δημοτικού χώρου στάθμευσης

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Πάρκινγκ στη Γιούτα σαν παιδική χαρά: Τσουλήθρες αντί για σκάλες - 2.400 χρήσεις την ημέρα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα, ένα τετραώροφο δημόσιο πάρκινγκ μετατράπηκε σε οικογενειακό χώρο με δύο πανύψηλες τσουλήθρες αντί για σκάλες.
  • Οι τσουλήθρες κατασκευάστηκαν από ανοξείδωτο χάλυβα με κόστος άνω των 575.000 δολαρίων, χρηματοδοτούμενο από φόρους για Αναψυχή, Τέχνη και Πάρκα.
  • Η μέση ημερήσια χρήση των τσουληθρών φτάνει τις 2.400 φορές, με ρεκόρ 4.700 χρήσεων σε μία ημέρα.
  • Ο χώρος περιλαμβάνει επίσης σήραγγες, τραμπολίνα και κούνιες-πάγκους, δημιουργώντας έναν συνδυασμένο χώρο πάρκου.
  • Παρά τις ανησυχίες για την ασφάλεια και τη χρήση δημοτικών πόρων, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και οι αρχές παρέχουν οδηγίες για ασφαλή χρήση.
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Ένα κτίριο στάθμευσης στην Γιούτα έχει μετατραπεί σε οικογενειακό αξιοθέατο, αφού εγκαταστάθηκαν τσουλήθρες για να μπορούν οι επισκέπτες να βγαίνουν από το τετραώροφο κτίριο αντί να χρησιμοποιούν τις σκάλες.

Το Δημαρχείο του Σεντ Τζορτζ ολοκλήρωσε τον Σεπτέμβριο το τριετές έργο κατασκευής δύο πανύψηλων τσουληθρών από την κορυφή του τετραώροφου δημοτικού κτιρίου.

Από την έναρξη της λειτουργίας τους, οι τσουλήθρες έχουν γνωρίσει εκρηκτική αύξηση στη δημοτικότητά τους, καθώς οι κάτοικοι της Γιούτα συγκεντρώνουν τις οικογένειές τους για να απολαύσουν μια απροσδόκητη δραστηριότητα.

Αξιωματούχοι του Δημαρχείου αποκάλυψαν ότι έχουν καταγράψει τη μέση χρήση των τσουληθρών από την ημέρα που άνοιξαν.

Τα στοιχεία τους έδειξαν ότι οι τσουλήθρες είχαν κατά μέσο όρο έως και 2.400 χρήσεις την ημέρα, με τη το ρεκόρ να είναι η 19η Σεπτεμβρίου, όταν καταγράφηκε το εντυπωσιακό νούμερο των 4.700 χρήσεων.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του δήμου, οι τσουλήθρες κατασκευάστηκαν από ανοξείδωτο χάλυβα και κόστισαν πάνω από 575.000 δολάρια, με χρηματοδότηση που προήλθε από τον φόρο για την Αναψυχή, την Τέχνη και τα Πάρκα του Δήμου.

Αξιωματούχοι του δήμου δήλωσαν στο KUTV ότι η ατραξιόν δεν περιορίζεται μόνο στις τσουλήθρες, καθώς περιλαμβάνει επίσης σήραγγες, τραμπολίνα και κούνιες-πάγκους που σχηματίζουν έναν χώρο πάρκου στο κάτω μέρος.

Από την ολοκλήρωση της νέας κατασκευής, έχει δημιουργηθεί διχασμός μεταξύ των κατοίκων της Γιούτα, με ορισμένους να εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια, καθώς τα μεταλλικά πάνελ συγκεντρώνουν θερμότητα. Έχουν επίσης αμφισβητήσει τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν χρήματα από τους φόρους για το έργο.

Άλλοι κάτοικοι έχουν επαινέσει και υποστηρίξει τις τσουλήθρες ως χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φέρει κοντά την κοινότητα.

Παρά τις ανησυχίες για την ασφάλεια, η πόλη του Σεντ Τζορτζ δεν έχει αναφέρει τραυματισμούς που σχετίζονται με τσουλήθρες. Οι αξιωματούχοι συνιστούν στους επισκέπτες να κατεβαίνουν την τσουλήθρα ένα άτομο τη φορά, χρησιμοποιώντας πρώτα τα πόδια τους και φροντίζοντας η περιοχή προσγείωσης να είναι καθαρή.

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Πάρκινγκ στη Γιούτα σαν παιδική χαρά: Τσουλήθρες αντί για σκάλες - 2.400 χρήσεις την ημέρα

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