Ήρθε το πρώτο ρομπότ-σωματοφύλακας: Κλωτσάει, σηκώνει αυτοκίνητα και πηδάει από 4 μέτρα ύψος

Snapshot Η κινεζική Unitree Robotics παρουσίασε το ανθρωποειδές ρομπότ H2-X, σχεδιασμένο για πρακτικές εφαρμογές ασφάλειας και διάσωσης.

Το ρομπότ έχει ύψος 1,8 μέτρα, ζυγίζει περίπου 70 κιλά και μπορεί να λειτουργεί για περίπου οκτώ ώρες σε όρθια θέση.

Η εταιρεία δεν αποκάλυψε πότε θα κυκλοφορήσει το H2-X, την τιμή του ή αν οι ενέργειες στο διαφημιστικό βίντεο εκτελέστηκαν αυτόνομα.

Η Unitree αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις από επενδυτές για αποδοτικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη στον ανταγωνιστικό κλάδο της ρομποτικής.

Η μετοχή της Unitree υποχώρησε 2,1% μετά την ανακοίνωση, διακόπτοντας ένα πρόσφατο ανοδικό σερί, ενώ παραμένει 39% χαμηλότερα από την τιμή εισαγωγής της. Snapshot powered by AI

Ένας εισβολέας που κρατά μαχαίρι αντιμετωπίζεται από ένα ρομπότ. Ένα αυτοκίνητο ανυψώνεται για να απεγκλωβιστεί ένα θύμα. Ένας πεζός απομακρύνεται την τελευταία στιγμή από την πορεία ενός οχήματος που πλησιάζει.

Οι σκηνές αυτές δεν προέρχονται από κάποια υπερπαραγωγή του Χόλιγουντ, αλλά από ένα διαφημιστικό βίντεο για ένα νέο ρομπότ «φύλακα», το οποίο δημιούργησε η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας Unitree Robotics.

Το βίντεο με το μοντέλο H2-X, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη, αναδεικνύει τη γενικότερη αλλαγή στρατηγικής της εταιρείας με έδρα τη Χανγκτζόου, η οποία επικεντρώνεται πλέον στην εύρεση πρακτικών εφαρμογών για τα αθλητικά, ανθρωποειδή ρομπότ της στον πραγματικό κόσμο.

Η Unitree έγινε ευρέως γνωστή χάρη σε μια σειρά από viral επιδείξεις, στις οποίες τα ρομπότ της εκτελούσαν κινήσεις πολεμικών τεχνών, χορευτικές φιγούρες και τούμπες. Οι εντυπωσιακές αυτές παρουσιάσεις βοήθησαν την εταιρεία να συγκεντρώσει τεράστια κεφάλαια. Ωστόσο, ο κλάδος της ρομποτικής στην Κίνα δέχεται πλέον αυξανόμενες πιέσεις να αποδείξει ότι μπορεί να αποφέρει εμπορικά κέρδη.

Η Unitree έδωσε πρόσφατα το στίγμα της στροφής προς πιο πρακτικές δυνατότητες. Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης UnifoLM-X2-1.0 επιτρέπει στα ανθρωποειδή ρομπότ να συμμετέχουν αυτόνομα σε αγώνες προσομοίωσης μάχης, καταφέροντας γροθιές, αποκρούοντας χτυπήματα και αποφεύγοντας επιθέσεις.

Το H2-X, το οποίο παρουσιάζεται με την ονομασία «Kung Fu Legend: Guardian», βασίζεται στο μοντέλο H2 της Unitree. Πρόκειται για ένα ανθρωποειδές ρομπότ πλήρους μεγέθους, με ύψος 1,8 μέτρα και βάρος περίπου 70 κιλά.

Σύμφωνα με την περιγραφή του προϊόντος, το προηγούμενο μοντέλο διέθετε 31 βαθμούς ελευθερίας κίνησης και μέγιστη ροπή 360 Νιούτον μέτρων στις αρθρώσεις των ποδιών. Η Unitree, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε εάν το H2-X θα διατηρεί τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές.

Η εταιρεία ανέφερε ότι το νεότερο μοντέλο μπορεί να λειτουργεί για περίπου οκτώ ώρες σε όρθια θέση, χωρίς να αποκαλύψει πότε θα κυκλοφορήσει στην αγορά, πόσο θα κοστίζει ή ποιες θα είναι οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του.

Παράλληλα, η Unitree δεν διευκρίνισε εάν οι ενέργειες που παρουσιάζονται στο διαφημιστικό βίντεο εκτελέστηκαν αυτόνομα από το ρομπότ ή εάν είχαν σχεδιαστεί και σκηνοθετηθεί εκ των προτέρων. Δεν ανέφερε επίσης εάν το H2-X μπορεί να εντοπίζει απειλές και να αντιδρά με ασφάλεια χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, σε απρόβλεπτες συνθήκες.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε το βίντεο με μια προειδοποίηση κατά των επικίνδυνων τροποποιήσεων και της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του ρομπότ, συμβουλεύοντας τους χρήστες να διατηρούν απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον δύο έως τριών μέτρων.

Όταν εκπρόσωπος της εταιρείας κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα την Τετάρτη, αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες, δηλώνοντας ότι «όλα υπόκεινται στο επίσημο βίντεο ανακοίνωσης».

Η παρουσίαση του νέου ρομπότ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Unitree και οι ανταγωνιστές της βρίσκονται υπό αυξημένο έλεγχο από επενδυτές, οι οποίοι απαιτούν σαφείς προοπτικές για βιώσιμη αύξηση των εσόδων, ισχυρά τεχνολογικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού και συγκεκριμένα, βιώσιμα σενάρια αξιοποίησης των ρομπότ.

Η μετοχή της Unitree έκλεισε την Τετάρτη με πτώση 2,1%, στα 515 γουάν, διακόπτοντας ένα ανοδικό σερί τριών ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου είχε ενισχυθεί σχεδόν κατά 30%.

Παρά την πρόσφατη άνοδο, η μετοχή υποχωρεί κατά περίπου 39% σε σχέση με την τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο, η οποία είχε διαμορφωθεί στα 845 γουάν, όταν η εταιρεία εισήχθη τον Αύγουστο στην αγορά Star της Σαγκάης, που ειδικεύεται σε εταιρείες τεχνολογίας.

Σε ενημέρωση προς τις ρυθμιστικές αρχές την Τρίτη, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη μη δημοσιοποιημένων πληροφοριών που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την πρόσφατη ασυνήθιστη διακύμανση της τιμής της μετοχής της.