Στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης

Snapshot Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τιμήθηκε με το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η βράβευση αναγνωρίζει τη συνεισφορά του Δικαστηρίου στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου και της δικαιοσύνης.

Το ΔΠΔ αντιμετωπίζει προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων από τις ΗΠΑ που στοχεύουν να παρεμποδίσουν το έργο του.

Το βραβείο Ζαχάροφ συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ και θα απονεμηθεί στις 16 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο.

Υποψήφιοι για το βραβείο ήταν επίσης ο Τανζανός πολιτικός Τούντου Λισού και οι Ιρανές ακτιβίστριες Ταρανέχ και Ρομίνα Ραχίμι. Snapshot powered by AI

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) που βρίσκεται τώρα στο στόχαστρο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τιμήθηκε με το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται στον σεβασμό της πολυμέρειας και των διεθνών θεσμών και αυτό το βραβείο αναγνωρίζει τη σημαντική εργασία που έχει γίνει από το δικαστήριο προκειμένου να γίνουν σεβαστοί ο νόμος και η δικαιοσύνη σε διεθνή κλίμακα», δήλωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα στο ημικύκλιο στο Στρασβούργο υπό τα χειροκροτήματα των βουλευτών που είχαν σηκωθεί από τα έδρανά τους.

Το βραβείο είναι η δεύτερη διεθνής διάκριση για το δικαστήριο που εκδικάζει εγκλήματα πολέμου και έρχεται λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κυρώσεις σε βάρος του. Η πρώην δικαστής του ΔΠΔ Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης νωρίτερα αυτό τον μήνα. Η βράβευσή της θεωρήθηκε ευρέως ως ένδειξη υποστήριξης προς το δικαστήριο.Το ΔΠΔ, που εδρεύει στη Χάγη, δημιουργήθηκε το 2002 για να δικάσει άτομα που κατηγορούνται για τα πιο σοβαρά εγκλήματα: εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία.

Το βραβείο αυτό έρχεται σε μία στιγμή που το δικαστήριο βρίσκεται αντιμέτωπο με «άνευ προηγουμένου προκλήσεις», τόνισε η πρόεδρός του, η δικαστής Τομόκο Ακάνε, αφού ευχαρίστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Αυτή η διάκριση έρχεται σε μία στιγμή που το Δικαστήριο και οι λειτουργοί του βρίσκονται αντιμέτωποι με άνευ προηγουμένου προκλήσεις, κυρίως κυρώσεις που έχουν στόχο να παρεμποδίσουν τη νομική εντολή του Δικαστηρίου», είπε, αναφερόμενη στις τελευταίες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ με στόχο τον θεσμό στο σύνολό του.

«Είναι μια ιστορική στιγμή», δήλωσε η Κλοέ Ριντέλ, από την ομάδα των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών βλέποντας σε αυτή τη βράβευση «ένα μήνυμα ελπίδας και αντίστασης που απευθύνεται προς τον Ντόναλντ Τραμπ». Η αριστερά και το κέντρο υποστήριξαν από την αρχή το ΔΠΔ για το βραβείο Ζαχάροφ ενώ ένα μέρος της ακροδεξιάς και κυρίως της δεξιάς πρότεινε τον Τανζανό αντιπολιτευόμενο Τούντου Λισού.

Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών Ιράτσε Γκαρσία Πέρες έκανε λόγο για «μια νίκη για τη διεθνή δικαιοσύνη και μια ήττα για τους αυταρχικούς ηγέτες». Πέρυσι, το βραβείο Ζαχάροφ είχε απονεμηθεί σε δύο δημοσιογράφους που είναι φυλακισμένοι στη Λευκορωσία και τη Γεωργία, τον Αντρέι Ποζομπούτ και τη Μζία Αμαγκλομπέλι.

Ο Ποζομπούτ, ένας Πολωνολευκορώσος που συνελήφθη στο Μινσκ το 2021, αφέθηκε ελεύθερος τον Απρίλιο 2026 στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων που συντονίστηκε από τις ΗΠΑ. Φέτος, εκτός από το ΔΠΔ, υποψήφιοι ήταν ο Τανζανός πολιτικός της αντιπολίτευσης Τούντου Λισού καθώς και οι αδελφές Ταρανέχ και Ρομίνα Ραχίμι, δύο Ιρανές που είναι φυλακισμένες στη χώρα τους επειδή συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ισφαχάν τον Ιανουάριο. Η μία καταδικάστηκε σε θάνατο.

Οι τρεις φιναλίστ επιλέχθηκαν σήμερα από τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου κόμματος Chadema στη Τανζανία, ο Λισού, 58 ετών, συνελήφθη τον Απρίλιο του 2025. Κινδυνεύει να του επιβληθεί η θανατική ποινή αν κριθεί ένοχος για προδοσία, για φερόμενη υποκίνηση σε μποϊκοτάζ των εκλογών του Οκτωβρίου 2025.

Ο Τούντου Λισού, που χρειάστηκε να ζήσει για χρόνια στην εξορία, επέζησε απόπειρας δολοφονίας στην Τανζανία το 2017, την οποία απέδωσε επίσης στην πολιτική δέσμευσή του. Το βραβείο Ζαχάροφ, που δημιουργήθηκε το 1988 προς τιμήν του Σοβιετικού αντιφρονούντα, πυρηνικού φυσικού Αντρέι Ζαχάροφ, που είχε λάβει το Νόμπελ Ειρήνης το 1975, συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ. Η απονομή του βραβείου Ζαχάροφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο.