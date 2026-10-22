ΗΠΑ: Συμφωνία Πενταγώνου - Lockheed Martin για προμήθεια τουλάχιστον 850 μαχητικών F-35

Snapshot Το Πεντάγωνο υπέγραψε δεκαετή συμφων με τη Lockheed Martin για την προμήθεια τουλάχιστον 850 μαχητικών F-35.

Η συμφωνία περιλαμβάνει προμήθεια ανταλλακτικών, εξοπλισμού και συντήρηση του στόλου F-35.

Η έγκριση της συμφωνίας εξαρτάται από το Κογκρέσο και την αντίστοιχη χρηματοδότηση.

Η Lockheed Martin θα επενδύσει τουλάχιστον 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε βελτιώσεις της βιομηχανικής και υλικοτεχνικής υποδομής του προγράμματος F-35.

Ο ρυθμός παραγωγής των αεροσκαφών θα φτάνει τα 156 αεροσκάφη ετησίως. Snapshot powered by AI

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα την οριστικοποίηση μιας δεκαετούς συμφωνίας-πλαίσιο με τον αμερικανικό κατασκευαστή Lockheed Martin για την προμήθεια τουλάχιστον 850 stealth F-35 (βοµβαρδιστικό αεροσκάφος χαµηλής παρατηρησιµότητας) κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Η συμφωνία αυτή, η οποία στοχεύει στην «ενίσχυση και στον εκσυγχρονισμό» του αμερικανικού στόλου των F-35 Lightning II Joint Strike Fighters (μαχητικά κρούσης πολλαπλών ρόλων), υπόκειται στην έγκριση του Κογκρέσου, το οποίο πρέπει επίσης να εγκρίνει τις αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού, τόνισε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ στην ανακοίνωσή του.

Η συμφωνία εγγυάται «τουλάχιστον 850 αεροσκάφη για μια δεκαετία και περιλαμβάνει την προμήθεια ανταλλακτικών και εξοπλισμού που είναι απαραίτητοι για την προσαρμογή, καθώς και τη συντήρηση ολόκληρου του στόλου F-35», διευκρίνισε το Πεντάγωνο στην ανακοίνωσή του.

Σε αντάλλαγμα για αυτή τη δεκαετή δέσμευση της κυβέρνησης, η Lockheed Martin θα επενδύσει τουλάχιστον επτά δισεκατομμύρια δολάρια σε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν τις βιομηχανικές και υλικοτεχνικές δυνατότητες του προγράμματος F-35, πρόσθεσε το Πεντάγωνο.

Συνδυάζοντας τη μακροπρόθεσμη προοπτική στις παραγγελίες και την επιτάχυνση των ιδιωτικών επενδύσεων, «έχουμε αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σταθεροποιούμε τη βιομηχανική βάση της αμυντικής βιομηχανίας των ΗΠΑ για να παράγουμε γρήγορα και σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε ο υφυπουργός Άμυνας Μάικλ Π. Ντάφι, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Lockheed Martin δήλωσε ότι η συμφωνία θα εγγυηθεί έναν συνεχιζόμενο ρυθμό παραγωγής «156 αεροσκαφών ετησίως».