Μάθιου ΜακΚόναχι: «Φουντώνουν» οι φήμες ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ

Το βίντεο διάρκειας 6 λεπτών του Μάθιου ΜακΚόναχι, που έχει πλέον γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, ενισχύονται τα σενάρια για τις πολιτικές φιλοδοξίες του

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μάθιου ΜακΚόναχι: «Φουντώνουν» οι φήμες ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μάθιου ΜακΚόναχι δημοσίευσε βίντεο που ενισχύει τις φήμες για πιθανή υποψηφιότητα στην προεδρία των ΗΠΑ το 2028.
  • Στο βίντεο, ο ηθοποιός καλεί για μεγαλύτερο ρόλο ανεξάρτητων υποψηφίων στις αμερικανικές εκλογές, εκφράζοντας απογοήτευση από το δικομματικό σύστημα.
  • Ο ΜακΚόναχι τόνισε ότι η ανεξαρτησία σημαίνει επιστροφή στις αρχές και όχι απλώς θέση στη μέση του πολιτικού φάσματος.
  • Το 2021 είχε εξετάσει την υποψηφιότητα για κυβερνήτης του Τέξας, αλλά τελικά δεν προχώρησε στην πολιτική.
  • Ο πρώην γερουσιαστής Τζο Μάντσιν πιστεύει ότι ο ΜακΚόναχι έχει τα χαρακτηριστικά για να διεκδικήσει την προεδρία και δήλωσε έτοιμος να τον υποστηρίξει.
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Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αναζωπύρωσε τις φήμες σχετικά με μια πιθανή υποψηφιότητά του για την αμερικανική προεδρία το 2028, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο διάρκειας έξι λεπτών, στο οποίο καλεί τους ανεξάρτητους υποψηφίους να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στις αμερικανικές εκλογές.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι χρειάζονται εναλλακτικές λύσεις εκτός από τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους, ειδικά καθώς αυξάνεται η απογοήτευση από το δικομματικό σύστημα στις ΗΠΑ.

«Δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα για να υποστηρίξω κάποιον υποψήφιο ή κάποιο κόμμα. Είμαι εδώ για να υποστηρίξω δύο πράγματα: τη δικαιοσύνη και την πραγματικότητα», είπε ο ηθοποιός. Και συνέχισε: «Το να είσαι ανεξάρτητος δεν σημαίνει ότι βρίσκεσαι στη μέση του δρόμου. Το να είσαι ανεξάρτητος σημαίνει ότι βρίσκεσαι στον αρχικό δρόμο. Πριν ακόμα υπάρξουν Ρεπουμπλικάνοι ή Δημοκρατικοί, υπήρχαν οι Αμερικανοί».

Το βίντεο θύμισε σε πολλούς τις πολιτικές φιλοδοξίες που είχε στο παρελθόν ο Μάθιου ΜακΚόναχι ο οποίος το 2021 είχε δηλώσει ότι σκεφτόταν να είναι υποψήφιος κυβερνήτης στο Τέξας. Τελικά δεν ήταν υποψήφιος και παρέμεινε στον ιδιωτικό τομέα.

Ωστόσο ο πρώην γερουσιαστής, Τζο Μάντσιν πιστεύει ότι ο ηθοποιός διαθέτει την «ικανότητα» να διεκδικήσει την αμερικανική προεδρία. «Είναι έξυπνος. Είναι χαρισματικός. Είναι ικανός να επικοινωνεί. Είναι σε θέση να πει μία ιστορία που βγάζει νόημα και θα την ακούσεις. Έχει όλες τις ιδιότητες και όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να φέρει κανείς ομόνοια σε αυτή τη χώρα. Τώρα εάν αυτό είναι κάτι που θέλει θα τον υποστήριζα 1000%, απολύτως», είπε ο Μάντσιν.

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