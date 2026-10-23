Μουσείο απέσυρε από έκθεση αιγυπτιακές μούμιες–Ο λόγος είναι ότι δεν είχε τη συγκατάθεση των νεκρών

Snapshot Το Μουσείο Kelvingrove στη Γλασκώβη απέσυρε αιγυπτιακές μούμιες από έκθεση λόγω έλλειψης συγκατάθεσης των νεκρών.

Η απόφαση πάρθηκε ως ένδειξη σεβασμού και αντανακλά τις σύγχρονες πρακτικές των μουσείων, σύμφωνα με τον οργανισμό Glasgow Life.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που απομακρύνθηκαν ήταν ένα φέρετρο ιερέα, ένα μουμιοποιημένο ανδρικό κεφάλι, καθώς και μουμιοποιημένα μέλη σώματος από την Αίγυπτο.

Η κίνηση προκάλεσε κριτική από τον εκπρόσωπο των Σκωτσέζων Συντηρητικών για θέματα πολιτισμού, Μέρντο Φρέιζερ, που χαρακτήρισε την απόσυρση «γελοία» και επικίνδυνη για την ιστορική μάθηση. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο μίας μεγάλης διαμάχης βρέθηκε ένα από τα πιο δημοφιλή μουσεία της Σκωτίας, το οποίο αποφάσισε να αφαιρέσει από έκθεση αιγυπτιακές μούμιες. Ο λόγος; Δεν είχε την συγκατάθεση των νεκρών αρχαίων Αιγυπτίων.

Η «Glasgow Life», ένας ανεξάρτητος φιλανθρωπικός οργανισμός που χρηματοδοτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο της Γλασκώβης, ανέφερε ότι ένα μουμιοποιημένο ανδρικό κεφάλι ήταν μεταξύ των αντικειμένων που απομακρύνθηκαν από την Πινακοθήκη και το Μουσείο Kelvingrove.

Οι αλλαγές έγιναν γνωστές μετά την ανάρτηση μιας φωτογραφίας στο X από έναν επισκέπτη. Σε αυτή φαίνεται μια πινακίδα στο μουσείο με την ένδειξη: «Έχουμε απομακρύνει τα ανθρώπινα λείψανα από αυτή την έκθεση ως ένδειξη σεβασμού». Οι υπεύθυνοι του «Glasgow Life» δήλωσαν ότι τα «ανθρώπινα λείψανα» δεν θα εκτίθενται πλέον, καθώς αυτό «αντανακλά τις σύγχρονες πρακτικές των μουσείων».

Καταδικάζοντας την κίνηση αυτή, ο εκπρόσωπος των Σκωτσέζων Συντηρητικών για θέματα πολιτισμού, Μέρντο Φρέιζερ, δήλωσε: «Αυτή είναι η πιο γελοία εκδήλωση της “woke” τρέλας. Ακόμη και οι αιγυπτιακές μούμιες καταργούνται πλέον από μια κοινωνία τόσο εμμονική με τις σύγχρονες ευαισθησίες, που έχει χάσει κάθε αίσθηση της προοπτικής».

«Οι άνθρωποι επισκέπτονται τα μουσεία για να μάθουν για τους αρχαίους πολιτισμούς, όχι για να δουν την ιστορία να κρύβεται επειδή δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά ιδεολογικά πρότυπα», ανέφερε ο Φρέιζερ.

Και συνέχισε: «Τα μουσεία της Γλασκώβης θα έπρεπε να αναδεικνύουν την ιστορία μας, όχι να την απομακρύνουν διακριτικά για να ικανοποιήσουν την τελευταία τάση της πολιτικής ορθότητας».

Μεταξύ των αντικειμένων που απομακρύνθηκαν περιλαμβάνονται ένα φέρετρο που περιέχει τα λείψανα του ιερέα Νεχτ, ένα μουμιοποιημένο ανδρικό κεφάλι, ένα μουμιοποιημένο δεξί χέρι που ανακαλύφθηκε στην Κοιλάδα των Βασιλέων στο Λούξορ της Αιγύπτου και ένα μουμιοποιημένο δεξί πόδι.