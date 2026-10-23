Πλήθος 50 ατόμων ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ξένο υπήκοο στη Νότια Αφρική

Snapshot Πλήθος 50 ατόμων ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν ξένο υπήκοο στην πόλη Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, με τα κίνητρα της δολοφονίας να μην έχουν διευκρινιστεί ακόμα.

Η δολοφονία αυτή ακολουθεί ένα κύμα διαδηλώσεων και βίαιων επιθέσεων κατά μεταναστών στη Νότια Αφρική φέτος, που οδήγησαν σε πυρπολήσεις καταστημάτων και αυτοκινήτων.

Η κυβέρνηση καλεί σε ειρηνική δράση και προωθεί μεταρρυθμίσεις στον τομέα της μετανάστευσης, ενώ δεκάδες χιλιάδες παράτυποι μετανάστες έχουν απελαθεί ή επαναπατριστεί.

Οι χώρες Ζιμπάμπουε, Νιγηρία και Γκάνα έχουν λάβει μέτρα επαναπατρισμού πολιτών τους λόγω φόβων για κλιμάκωση της βίας, με τη Νιγηρία και τη Γκάνα να κατηγορούν τις νοτιοαφρικανικές αρχές για θανάτους πολιτών τους.

Η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει προβλήματα ξενοφοβικών επιθέσεων για σχεδόν δύο δεκαετίες, εν μέσω κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων όπως φτώχεια, ανισότητα και ανεργία. Snapshot powered by AI

Πλήθος 50 ατόμων ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν ξένο υπήκοο στην πόλη Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άγνωστος άνδρας, που πιστεύεται ότι ήταν στα τέλη της δεκαετίας των 30 ή στις αρχές της δεκαετίας των 40, προσεγγίστηκε πρώτα από δύο άνδρες στην άκρη του δρόμου, πριν δεχτεί επίθεση από μια μεγαλύτερη ομάδα. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τη δολοφονία, ενώ τα κίνητρα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η δολοφονία έρχεται έπειτα από ένα κύμα διαδηλώσεων κατά των μεταναστών στη Νότια Αφρική φέτος, ορισμένες από τις οποίες κατέληξαν σε βίαιες συγκρούσεις. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καταστήματα και αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν στο Ντέρμπαν, καθώς και στο Σοβέτο, κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ.

«Προς το παρών, δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες σχετικά με το κίνητρο της δολοφονίας. Θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, μόλις αυτές επιβεβαιωθούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της επαρχιακής αστυνομίας, Ρόμπερτ Νετσιούντα, στο BBC.

Διαδηλώσεις κατά των παράτυπων μεταναστών

Η κυβέρνηση έχει καλέσει τους διαδηλωτές να ενεργούν ειρηνικά, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της μετανάστευσης. Δεκάδες χιλιάδες ξένοι υπήκοοι έχουν απελαθεί ή επαναπατριστεί από τότε που ξεκίνησε η εκστρατεία καταστολής νωρίτερα φέτος.

Μία από τις ομάδες που βρίσκονται πίσω από τις διαδηλώσεις, η March and March, είχε αρχικά ορίσει προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου για να εγκαταλείψουν τη Νότια Αφρική όλοι οι παράτυποι μετανάστες.

Πριν από τη λήξη αυτής της προθεσμίας πραγματοποιήθηκαν αρκετές διαδηλώσεις, με αναφορές για επιθέσεις εναντίον ατόμων από άλλες αφρικανικές χώρες.

Αυτά τα γεγονότα ώθησαν αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ζιμπάμπουε, η Νιγηρία και η Γκάνα, να λάβουν μέτρα για τον επαναπατρισμό των πολιτών τους, εν μέσω φόβων για κλιμάκωση της βίας.

Νιγηρία και Γκάνα κατηγορούν τις αρχές της Νότιας Αφρικής

Τον Ιούνιο, η Νιγηρία κατηγόρησε τις αρχές της Νότιας Αφρικής ότι ευθύνονται για τον θάνατο δύο πολιτών της.

Την ίδια στιγμή, η Γκάνα επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο ενός πολίτη της, του Μπασίρου Ισάκ, πατέρα τριών παιδιών, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα στο Κέιπ Τάουν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που στόχευαν ξένους υπήκοους.

Η δολοφονία του οδήγησε σε διπλωματική διαμάχη με τη Νότια Αφρική, η οποία ισχυρίστηκε ότι η κλίμακα της βίας είχε υπερεκτιμηθεί.

Ωστόσο, μια από τις ηγέτιδες του κινήματος March and March, η Τζασίντα Νγκομπέσε-Ζούμα, αρνήθηκε ότι είναι ξενοφοβική. «Δεν μπορεί να ζούμε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους για τόσα χρόνια και τώρα που λέμε "αρκετά πια" να μας λένε ότι είμαστε ξενοφοβικοί», δήλωσε η ίδια στο BBC.

Το παρελθόν της Νότιας Αφρικής με τις ξενοφοβικές επιθέσεις

Η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει προβλήματα με ξενοφοβικές επιθέσεις εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Το 2008, περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες χιλιάδες εκτοπίστηκαν κατά τη διάρκεια εκτεταμένων επιθέσεων εναντίον ξένων υπήκοων.

Οι πρόσφατες αναταραχές έρχονται σε ένα φόντο εκτεταμένης φτώχειας, βαθιάς ανισότητας και ανεργίας που πλήττει περίπου το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Οι μετανάστες συχνά κατηγορούνται ότι καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας, συμβάλλουν στην εγκληματικότητα και ασκούν πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες, αν και οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τέτοιοι γενικευμένοι ισχυρισμοί δεν υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες της, η Νότια Αφρική παραμένει ένας από τους κύριους προορισμούς της ηπείρου για μετανάστες που αναζητούν εργασία, ασφάλεια και καλύτερες ευκαιρίες.