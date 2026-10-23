Άνδρας άνοιξε πυρ σε δημόσιο χώρο στο Ιβλίν, ένα άτομο σκοτώθηκε και ο ύποπτος συνελήφθη

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στο διαμέρισμα Ιβελίν στο Παρίσι, αφού ένας άνδρας άνοιξε πυρ στον δρόμο, σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV από πολλαπλές πηγές.

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Γύρω στις 10:30 π.μ., ο ύποπτος πυροβόλησε ριπές από ένα όχημα στην Τραπ και στη συνέχεια στη Λα Βεριέρ. Στη συνέχεια συνελήφθη στην Κοϊνιέ.