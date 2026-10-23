Γλίτωσε από θαύμα 12χρονος: Μεταλλική ράβδος καρφώθηκε στο σώμα του, σταμάτησε λίγο πριν την καρδιά

Snapshot Ένα 12χρονο αγόρι στη Ρωσία καρφώθηκε από μεταλλική ράβδο που σταμάτησε λίγα χιλιοστά πριν την καρδιά του.

Η ράβδος εισχώρησε κοντά στη βουβωνική χώρα και κινήθηκε μέσα στον κορμό, παρακάμπτοντας τα ζωτικά όργανα.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση χωρίς να μεταφέρουν τον ασθενή, λόγω υψηλού κινδύνου.

Η επέμβαση ήταν επιτυχής και το αγόρι υποβλήθηκε σε αποκατάσταση για την αποφυγή επιπλοκών.

Το παιδί πήρε εξιτήριο μετά την ανάρρωση και χαρακτηρίστηκε τυχερό μέσα στην ατυχία του. Snapshot powered by AI

Τυχερό μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο ενώ έπαιζε σε ένα χωριό της περιφέρειας Κίροφ στη Ρωσία, καρφώθηκε πάνω σε μεταλλική ράβδο, η οποία διαπέρασε το σώμα του και σταμάτησε μόλις χιλιοστά μακριά από την καρδιά του.

Η ράβδος εισχώρησε κοντά στη βουβωνική χώρα του 12χρονου και κινήθηκε προς τα πάνω μέσα στον κορμό του, παρακάμπτοντας οριακά τα ζωτικά του όργανα.

Οι χειρουργοί, οι οποίοι δημοσίευσαν μια αξονική τομογραφία που έδειχνε τη ράβδο μέσα στο σώμα του παιδιού, δήλωσαν ότι ο μικρός γλίτωσε από βέβαιο θάνατο.

Ο Δρ Ντμίτρι Γκολούμπεφ είπε ότι ήταν σαν το αγόρι να είχε «δεύτερη γέννηση».

Η μεταλλική ράβδος σταμάτησε ένα εκατοστό μακριά από το περικάρδιο, τον προστατευτικό σάκο που περιβάλλει την καρδιά, όπως ανέφερε.

В Кировской области 12-летний пацан решил попрыгать по гаражам, оступился и упал на металлический штырь. Арматура вошла в тело пацана почти полностью, остановившись с нескольких см от сердца. Мальчугана спасли, он уже выписан из больницы. Как же нам повезло в детстве https://t.co/fQWLfSMol9 — Новости. Как есть (@nourlnews) October 22, 2026

Το παιδί, που είχε υποστεί σοβαρά τραύματα, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Κεντρικό Περιφερειακό Νοσοκομείο του Ουρζούμ, όπου οι γιατροί αγωνίστηκαν ενάντια στον χρόνο για να αφαιρέσουν τη ράβδο χωρίς να προκαλέσουν θανατηφόρα βλάβη.

Η επικεφαλής γιατρός Ιρίνα Κοσχέεβα δήλωσε: «Έπρεπε να δράσουμε αμέσως». Οι γιατροί συμβουλεύτηκαν ειδικούς σε δύο περιφερειακά ιατρικά κέντρα πριν καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η μεταφορά του ασθενούς ήταν υπερβολικά επικίνδυνη και αποφάσισαν να προχωρήσουν αμέσως σε χειρουργική επέμβαση.

Οι χειρουργοί Ντμίτρι Γκολούμπεφ, Αλεξάντερ Λογκινόφσκι και Ντμίτρι Κουτσβόλεφ, καθώς και ο αναισθησιολόγος Ρουσλάν Τρουμπίτσιν, έλαβαν επαίνους για την «εξαιρετική τους δεξιότητα».

Μετά την επέμβαση, το αγόρι υποβλήθηκε σε αποκατάσταση για να αποφευχθούν επιπλοκές.

Όπως φαίνεται, το αγόρι έχει πλέον πάρει εξιτήριο.