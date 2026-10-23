Τραγωδία στις ιταλικές Άλπεις: «Πτώση θανάτου» για τουρίστρια από 300 μέτρα για μια φωτογραφία

Snapshot Μια 36χρονη Αμερικανίδα τουρίστρια έπεσε θανάσιμα από ύψος 300 μέτρων στις ιταλικές Άλπεις ενώ παρέκκλινε από το σηματοδοτημένο μονοπάτι για να τραβήξει φωτογραφία.

Η τουρίστρια εξερευνούσε τους Δολομίτες με την οικογένειά της και βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου 9.000 ποδιών κοντά στον σταθμό τελεφερίκ Sass Pordoi.

Η αδερφή της τουρίστριας ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό της στο σημείο.

Η πτώση συνέβη σε εκτεθειμένο τμήμα της πλαγιάς του βουνού, όπου η τουρίστρια είχε απομακρυνθεί από την ασφαλή διαδρομή. Snapshot powered by AI

Μια 36χρονη Αμερικανίδα τουρίστρια, η Μισέλ Αλεχάνδρα Ρούμπιο Λέιβααπό τη Φλόριντα, βρήκε τραγικό θάνατο μετά από πτώση 300 μέτρων στις ιταλικές Άλπεις, ενώ είχε παρεκκλίνει από ένα σηματοδοτημένο ορεινό μονοπάτι για να τραβήξει μια φωτογραφία ενώ εξερευνούσε τους θεαματικούς Δολομίτες με την οικογένειά της.

Η επαγγελματίας επικοινωνιών με έδρα τη Φλόριντα πιστεύεται ότι έχει απομακρυνθεί από τη σηματοδοτημένη διαδρομή προς μια πανοραμική θέα πριν βυθιστεί περίπου 300 κάτω από ένα εκτεθειμένο τμήμα της πλαγιάς του βουνού, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Η αδερφή της σήμανε συναγερμό. Στην περιοχή έφτασαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κι ένα ασθενοφόρο. Ιατρικό προσωπικό κατέβηκε στην πλαγιά του βουνού, αλλά παρά τις καλύτερες προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο σημείο.

Η οικογένεια έκανε πεζοπορία σε υψόμετρο περίπου 9.000 ποδιών και κατευθυνόταν προς έναν σταθμό τελεφερίκ για ένα ταξίδι στην κορυφή του Sass Pordoi, που φημίζεται για τη θέα στις γύρω κορυφές, σύμφωνα με το ιταλικό μέσο il Dolomiti.