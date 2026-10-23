Μακρόν: Σημείο καμπής για τη Δημοκρατία και τη χώρα η σημερινή τρομοκρατική επίθεση

Snapshot Ο πρόεδρος Μακρόν χαρακτήρισε την επίθεση στο Τραπ του Παρισιού ως «σημείο καμπής» για τη Δημοκρατία και τη χώρα.

Η επίθεση ήταν τρομοκρατική και ρατσιστική, με θύματα που στοχοθετήθηκαν λόγω θρησκείας ή χρώματος δέρματος.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και μια 12χρονη.

Ο Μακρόν κάλεσε σε ομόνοια και ενότητα, αποφεύγοντας φόβο και οργή. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η σημερινή επίθεση ενός ενόπλου στο προάστιο Τραπ του Παρισιού αποτελεί «σημείο καμπής» για τη Δημοκρατία και τη χώρα, κάνοντας λόγο για «τρομοκρατική και ρατσιστική επίθεση».

Ο άνδρας που άνοιξε πυρ μέσα από το αυτοκίνητό του, πυροβολώντας αδιακρίτως τους περαστικούς, σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους πέντε, μεταξύ των οποίων και μια 12χρονη.

Ο Μακρόν είπε ότι τα θύματα του ενόπλου μπήκαν στο στόχαστρο αποκλειστικά και μόνο λόγω της θρησκείας ή του χρώματος του δέρματός τους.

«Είναι ένα σημείο καμπής (στην ιστορία της Γαλλίας) επειδή για πρώτη φορά σχεδιάζεται τρομοκρατική επίθεση για να σκοτώσουν τους συμπατριώτες μας, τα παιδιά μας, λόγω του χρώματος του δέρματός τους ή της θρησκείας τους» είπε ο Γάλλος πρόεδρος, καλώντας τους Γάλλους να επιδείξουν «ομόνοια» και «ενότητα». «Ούτε φόβος, ούτε οργή», επέμεινε.