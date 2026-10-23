Μακρόν: Σημείο καμπής για τη Δημοκρατία και τη χώρα η σημερινή τρομοκρατική επίθεση

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι τα θύματα του ενόπλου μπήκαν στο στόχαστρο αποκλειστικά και μόνο λόγω της θρησκείας ή του χρώματος του δέρματός τους

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μακρόν: Σημείο καμπής για τη Δημοκρατία και τη χώρα η σημερινή τρομοκρατική επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρόεδρος Μακρόν χαρακτήρισε την επίθεση στο Τραπ του Παρισιού ως «σημείο καμπής» για τη Δημοκρατία και τη χώρα.
  • Η επίθεση ήταν τρομοκρατική και ρατσιστική, με θύματα που στοχοθετήθηκαν λόγω θρησκείας ή χρώματος δέρματος.
  • Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και μια 12χρονη.
  • Ο Μακρόν κάλεσε σε ομόνοια και ενότητα, αποφεύγοντας φόβο και οργή.
Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η σημερινή επίθεση ενός ενόπλου στο προάστιο Τραπ του Παρισιού αποτελεί «σημείο καμπής» για τη Δημοκρατία και τη χώρα, κάνοντας λόγο για «τρομοκρατική και ρατσιστική επίθεση».

Ο άνδρας που άνοιξε πυρ μέσα από το αυτοκίνητό του, πυροβολώντας αδιακρίτως τους περαστικούς, σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους πέντε, μεταξύ των οποίων και μια 12χρονη.

Ο Μακρόν είπε ότι τα θύματα του ενόπλου μπήκαν στο στόχαστρο αποκλειστικά και μόνο λόγω της θρησκείας ή του χρώματος του δέρματός τους.

«Είναι ένα σημείο καμπής (στην ιστορία της Γαλλίας) επειδή για πρώτη φορά σχεδιάζεται τρομοκρατική επίθεση για να σκοτώσουν τους συμπατριώτες μας, τα παιδιά μας, λόγω του χρώματος του δέρματός τους ή της θρησκείας τους» είπε ο Γάλλος πρόεδρος, καλώντας τους Γάλλους να επιδείξουν «ομόνοια» και «ενότητα». «Ούτε φόβος, ούτε οργή», επέμεινε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:27NEWSBOMB

Άγριος ξυλοδαρμός 47χρονου στο Ρέθυμνο

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 61-64: Λύγισε στο τέλος και γνώρισε την ήττα

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος: Μελλόνυμφη εργαζόμενη σε μπόουλινγκ χτυπήθηκε από μηχανή για τις κορίνες - Πέθανε αργότερα από εσωτερική αιμορραγία

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Σημείο καμπής για τη Δημοκρατία και τη χώρα η σημερινή τρομοκρατική επίθεση

23:06NEWSBOMB

«Εφοδιαστείτε με κονσέρβες και εμφιαλωμένο νερό»: Ανησυχητικές συμβουλές του Βρετανού πρωθυπουργού

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ζητούν λύση για την 80χρονη χήρα που της ζητούν 10.000 ευρώ

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Άνω των 35 εκατ. ευρώ η φοροδιαφυγή και 150 εκατ. ευρώ τα κέρδη που δεν δηλώθηκαν

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Επιστολή σε Γκουτέρες για τουρκολιβυκό-«Σκόπιμη πολιτική κλιμάκωσης στην ανατολική Μεσόγειο»

22:33ΚΟΣΜΟΣ

«Η Έναστρη Νύχτα» του Βαν Γκογκ δεν ήταν της φαντασίας του - Η θέα από το άσυλο το 1889

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Εμπορικό πλοίο βυθίστηκε στα ανοικτά της Ρουμανίας: Ένας νεκρός, 3 αγνοούμενοι - Δεν αποκλείεται να χτυπήθηκε από drone

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ιορδανία

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Σάλιβαν εναντίον Σάλιβαν στην Αλάσκα: Η κυβέρνηση ζητά να μην επικυρωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα

21:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Νέα «βουτιά» - Στα χαμηλά τριμήνου - «Άμυνα» στις 2.500 μονάδες

21:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαρούσι: Να καθαιρεθεί από τον ΕΣΑΚΕ ο κ. Μήλας και να αποβληθεί ο Προμηθέας από την GBL

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Καλώδιο GSI: Απέπλευσε από την Ιταλία το πλοίο «Abeille Marengo» που θα κάνει τις έρευνες

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Προσωρινά κρατούμενος ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου

21:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 23/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ζακ Κωστόπουλου: Αποφυλακίστηκε ο Χορταριάς

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στο Παγκράτι - Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Καταβάλλονται σήμερα αναδρομικά σε εργαζόμενους συνταξιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:32LIFESTYLE

«Studio στις 3» και «Στούντιο 4»: Η τηλεθέαση των δύο εκπομπών

19:15ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου – Πώς θα εξελιχθούν οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου με βάση τα GFS και ECMWF

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Διαμαρτυρία για την μετονομασία της οδού Μάρκου Μπότσαρη σε οδό Γιώργου Μαζωνάκη

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο δημοσιογράφος Σπύρος Καβαλιεράτος από το στενό κύκλο Λιόλιου εκτός Sport24

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Στα 9 του χρόνια πήγε στο πανεπιστήμιο και στα 18 του κάνει διδακτορικό στη Φυσική - «Δεν έχασε την παιδική του ηλικία!» 

19:18ΚΟΣΜΟΣ

«Σμήνος» σεισμών στην Ιταλία: Άρση του συναγερμού για τσουνάμι - Υπό παρακολούθηση το φαινόμενο

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

12:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος: Έρχονται και άλλοι σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στο Παγκράτι - Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

23:06NEWSBOMB

«Εφοδιαστείτε με κονσέρβες και εμφιαλωμένο νερό»: Ανησυχητικές συμβουλές του Βρετανού πρωθυπουργού

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Nexans: Στο 2028 μετατίθεται η πιθανή επανεκκίνηση του έργου για το καλώδιο GSI

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Προσωρινά κρατούμενος ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική κατάρρευση στο Ναϊρόμπι: Η στιγμή που εμπορικό κέντρο 18 ορόφων πέφτει σαν «χάρτινος πύργος» - Φόβοι για παγιδευμένους

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Τομ Μπάρακ: «Να συντονιστούν Ελλάδα – Τουρκία για τους ενεργειακούς διαδρόμους - Είναι γελοίο να διαφωνούν συνεχώς»

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συναγερμός για τσουνάμι έπετα από 12 σεισμούς, εκκενώθηκαν σχολεία

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του αντεισαγγελέα Φλωρίδη εξετάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης για το άρθρο με τίτλο «φλέβα διαφθοράς»

21:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 23/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης: Airbus A321 της Pegasus επιχείρησε να απογειωθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μαργαρίτα Θάνου: Εμείς στις εκλογές του ΕΣΑΚΕ με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Μαρούσι, Περιστέρι, Λαύριο ήμασταν από τη μια μεριά, Ολυμπιακός και Προμηθέας από την άλλη

06:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τον φετινό χειμώνα – Τι δείχνουν οι προγνώσεις για την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ