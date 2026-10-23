Εμπορικό πλοίο βυθίστηκε στα ανοικτά της Ρουμανίας: Ένας νεκρός, 3 αγνοούμενοι

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το πλοίο θα μπορούσε να είχε χτυπηθεί από drone, αλλά η επίσημη αιτία δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Εμπορικό πλοίο βυθίστηκε στα ανοικτά της Ρουμανίας: Ένας νεκρός, 3 αγνοούμενοι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το εμπορικό πλοίο Khoryv βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στις ακτές της Ρουμανίας με 13 μέλη πληρώματος, από τα οποία ένας είναι νεκρός και τρεις αγνοούνται.
  • Η επίσημη αιτία του βυθίσματος δεν έχει εξακριβωθεί, αλλά υπάρχουν υποψίες για επίθεση με drone.
  • Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές και ανατράπηκε, ενώ η επιχείρηση διάσωσης επηρεάστηκε από κακές καιρικές συνθήκες και χαμηλή ορατότητα.
  • Εννέα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν ζωντανά και ένας βρέθηκε νεκρός, ενώ η τύχη των τριών υπολοίπων παραμένει άγνωστη.
  • Το περιστατικό θεωρείται από τις ρουμανικές αρχές ως κλιμάκωση της έντασης από τη Ρωσία, μετά από σειρά επιθέσεων με drone σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα τον Οκτώβριο.
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Στη Μαύρη Θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας το πρωί της Παρασκευής, βυθίστηκε το εμπορικό πλοίο Khoryv, με τα 13 μέλη του πληρώματός του, να είναι οι 10 Ουκρανοί, και οι 3 Αζέροι.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το πλοίο θα μπορούσε να είχε χτυπηθεί από drone, αλλά η επίσημη αιτία του συμβάντος δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

Περίπου στις 10:00 το πρωί, το Κέντρο Ναυτικού Συντονισμού της Ρουμανίας έλαβε σήμα κινδύνου από σκάφος που βρισκόταν περίπου 24 χλμ. από το λιμάνι της Κωνστάντζας, εκτός των χωρικών υδάτων της χώρας.

Στο σημείο στάλθηκαν πλοία διάσωσης. Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί και ένας νεκρός.

Η τύχη τριών ακόμη μελών του πληρώματος είναι ακόμα άγνωστη. Λόγω κακοκαιρίας και χαμηλής ορατότητας, δεν κατέστη δυνατή η χρήση του ελικοπτέρου για την επιχείρηση διάσωσης.

Το πλοίο έπλεε υπό σημαία Κομορών. Ο Πρόεδρος της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν χαρακτήρισε το περιστατικό μέρος μιας κλιμάκωσης από τη Ρωσία.

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