Εμπορικό πλοίο βυθίστηκε στα ανοικτά της Ρουμανίας: Ένας νεκρός, 3 αγνοούμενοι

Snapshot Το εμπορικό πλοίο Khoryv βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στις ακτές της Ρουμανίας με 13 μέλη πληρώματος, από τα οποία ένας είναι νεκρός και τρεις αγνοούνται.

Η επίσημη αιτία του βυθίσματος δεν έχει εξακριβωθεί, αλλά υπάρχουν υποψίες για επίθεση με drone.

Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές και ανατράπηκε, ενώ η επιχείρηση διάσωσης επηρεάστηκε από κακές καιρικές συνθήκες και χαμηλή ορατότητα.

Εννέα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν ζωντανά και ένας βρέθηκε νεκρός, ενώ η τύχη των τριών υπολοίπων παραμένει άγνωστη.

Το περιστατικό θεωρείται από τις ρουμανικές αρχές ως κλιμάκωση της έντασης από τη Ρωσία, μετά από σειρά επιθέσεων με drone σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα τον Οκτώβριο. Snapshot powered by AI

Στη Μαύρη Θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας το πρωί της Παρασκευής, βυθίστηκε το εμπορικό πλοίο Khoryv, με τα 13 μέλη του πληρώματός του, να είναι οι 10 Ουκρανοί, και οι 3 Αζέροι.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το πλοίο θα μπορούσε να είχε χτυπηθεί από drone, αλλά η επίσημη αιτία του συμβάντος δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

Περίπου στις 10:00 το πρωί, το Κέντρο Ναυτικού Συντονισμού της Ρουμανίας έλαβε σήμα κινδύνου από σκάφος που βρισκόταν περίπου 24 χλμ. από το λιμάνι της Κωνστάντζας, εκτός των χωρικών υδάτων της χώρας.

A search and rescue mission is underway in the Black Sea after an incident with the Comoros flagged cargo ship "Khoryv", reportedly a Russian drone attack, about 13 nautical miles east of Constanta, Romania. One person is dead and three are missing, Romanian authorities said. The Romanian Naval Authority says it was reported around 10 a.m. local time. Video has surfaced online showing a life raft and response vessels near a capsized ship, purportedly from the attack this morning. The Interior Ministry says the ship suffered major damage and capsized. Another commercial vessel recovered 10 people, nine alive and one dead. The vessel had 13 crew on board. Data from MarineTraffic shows the ship left Turkey Oct. 21 headed for Romania’s Sulina port. Authorities said a helicopter could not be deployed because of weather and low visibility. Multiple Romanian media outlets reported it was struck by a drone, AP reports. The incident follows drone attacks on at least seven cargo vessels off the Black Sea coasts of Romania and Bulgaria in October this month alone and Romanian pilots shot down two drones over Romanian territorial waters on Saturday. Source: https://t.co/c1du9JMEYw — OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2026

Στο σημείο στάλθηκαν πλοία διάσωσης. Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί και ένας νεκρός.

Η τύχη τριών ακόμη μελών του πληρώματος είναι ακόμα άγνωστη. Λόγω κακοκαιρίας και χαμηλής ορατότητας, δεν κατέστη δυνατή η χρήση του ελικοπτέρου για την επιχείρηση διάσωσης.

Το πλοίο έπλεε υπό σημαία Κομορών. Ο Πρόεδρος της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν χαρακτήρισε το περιστατικό μέρος μιας κλιμάκωσης από τη Ρωσία.