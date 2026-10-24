Από την εποχή των Απάτσι στο σήμερα: Η «Γη των Ορθίων Βράχων» έγινε το νεότερο Εθνικό Πάρκο των ΗΠΑ

Snapshot Το Εθνικό Μνημείο Chiricahua στην Αριζόνα αναβαθμίστηκε σε Εθνικό Πάρκο, το 64ο στις ΗΠΑ.

Το πάρκο προστατεύει μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς ριόλιθου και σπάνια οικοσυστήματα της περιοχής.

Αναγνωρίζεται η πολιτισμική κληρονομιά της φυλής Απάτσι Chiricahua και η ιστορία του ράντσου Faraway Ranch.

Το πάρκο καλύπτει 12.000 στρέμματα στην κοιλάδα Sulphur Springs και προσφέρει δραστηριότητες όπως πεζοπορία, αναρρίχηση και αστροπαρατήρηση.

Η αναβάθμιση αποφασίστηκε από το Κογκρέσο το 2020 και ολοκληρώθηκε επίσημα το 2024. Snapshot powered by AI

Ένα νέο Εθνικό Πάρκο απέκτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πολιτεία της Αριζόνα, θωρακίζοντας θεσμικά το ιδιαίτερο τοπίο του Chiricahua, τη θρυλική «Γη των Ορθίων Βράχων». Το μέχρι πρότινος Εθνικό Μνημείο αναβαθμίστηκε επίσημα στο 64ο Εθνικό Πάρκο της Αμερικής, αναγνωρίζοντας τόσο την πλούσια πολιτισμική κληρονομιά των αυτόχθονων Απάτσι όσο και τους σπάνιους γεωλογικούς σχηματισμούς και τη φυσική βιοποικιλότητα της περιοχής.

Το Chiricahua αποτελεί ένα κρυμμένο διαμάντι στο νοτιοανατολικό άκρο της πολιτείας. Η έκτασή του προστατεύει ένα εντυπωσιακό ανάγλυφο από επιβλητικούς οβελίσκους ριόλιθου και μετέωρους βράχους, οι οποίοι δημιουργήθηκαν από μια κολοσσιαία ηφαιστειακή έκρηξη πριν από περίπου 27 εκατομμύρια χρόνια. Η περιοχή φημίζεται για τις πεζοπορικές και αναρριχητικές διαδρομές στα ομώνυμα όρη, όπου διασταυρώνονται οικοσυστήματα ερήμου, λιβαδιών και δασών, ενώ παράλληλα αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους λάτρεις της αστροπαρατήρησης.

Η περιοχή τέθηκε για πρώτη φορά υπό καθεστώς προστασίας ως Εθνικό Μνημείο το 1924, διατηρώντας ζωντανή μια ανθρώπινη ιστορία χιλιάδων ετών. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει η ιστορική της σημασία ως πατρίδα της φυλής των Απάτσι Chiricahua, αλλά και η νεότερη κληρονομιά των πρώτων οικιστών στο ιστορικό ράντσο Faraway Ranch.

Το πάρκο βρίσκεται σε απόσταση 90 μιλίων ανατολικά του Τούσον, στην κοιλάδα Sulphur Springs, καλύπτοντας μια έκταση 12.000 στρεμμάτων. Προσφέρει στους επισκέπτες δυνατότητες κατασκήνωσης, γραφικές οδικές διαδρομές και παρατήρηση της άγριας πανίδας.

Η πρόταση για την αναβάθμιση του μνημείου σε Εθνικό Πάρκο είχε κατατεθεί για πρώτη φορά στο Κογκρέσο από την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία της Αριζόνα το 2020, με τις τοπικές αρχές να προχωρούν τελικά αυτόν τον μήνα στα επίσημα αποκαλυπτήρια και την κοπή της κορδέλας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επικαιροποιημένες πληροφορίες για το πάρκο στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork