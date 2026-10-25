Αιματοκύλισμα στη Νιγηρία: Τζιχαντιστές σφαγίασαν 20 ανθρώπους σε χωριό

Οι δράστες άνοιξαν πυρ αδιακρίτως, προκαλώντας τον απόλυτο πανικό

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Αιματοκύλισμα στη Νιγηρία: Τζιχαντιστές σφαγίασαν 20 ανθρώπους σε χωριό
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένοπλοι επιτέθηκαν στο χωριό Μπινάρι της πολιτείας Ταράμπα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.
  • Η επίθεση έγινε αμέσως μετά την προσευχή, με τους δράστες να πυροβολούν αδιακρίτως και να προκαλούν πανικό.
  • Η πολιτεία Ταράμπα αντιμετωπίζει προβλήματα από τζιχαντιστικές ομάδες και συμμορίες που εκμεταλλεύονται την έλλειψη κρατικής παρουσίας.
  • Οι ένοπλες ομάδες επιβάλλουν παράνομους φόρους και προβαίνουν σε απαγωγές για λύτρα, ενώ παραμένουν ατιμώρητες λόγω της αδυναμίας του κράτους.
  • Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει την απραξία των αρχών και τονίζει ότι η ατιμωρησία ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη βία στην περιοχή.
Snapshot powered by AI

Νέα τραγωδία χτυπά τη βορειοανατολική Νιγηρία, καθώς ένοπλοι εξαπέλυσαν δολοφονική επίθεση στο χωριό Μπινάρι της πολιτείας Ταράμπα, σκορπώντας τον θάνατο. Το νέο αιματοκύλισμα προστίθεται σε μια μακρά λίστα παρόμοιων επιθέσεων που βυθίζουν στο πένθος την αποσταθεροποιημένη περιοχή, αναδεικνύοντας το τεράστιο κενό ασφαλείας.

Η εφιαλτική επίθεση εκτυλίχθηκε την Παρασκευή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καθιερωμένης προσευχής. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων, οι δράστες άνοιξαν πυρ αδιακρίτως, προκαλώντας τον απόλυτο πανικό. «Κόσμος έτρεχε προς όλες τις κατευθύνσεις για να γλιτώσει από την επίθεση. Κανένας δεν ήξερε πού θα μπορούσε να πάει για να είναι ασφαλής», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος του χωριού

Ενώ η τοπική αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό δέκα πτωμάτων, οι κάτοικοι κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς μετά την αποχώρηση των ενόπλων, τονίζοντας παράλληλα πως αρκετοί συγχωριανοί τους εξακολουθούν να αγνοούνται μέσα στο χάος που ακολούθησε.

Η συγκεκριμένη πολιτεία, που εκτείνεται έως το κεντρικό τμήμα της χώρας, μαστίζεται τόσο από την πολυετή εξέγερση τζιχαντιστικών ομάδων, όσο και από τη δράση αδίστακτων συμμοριών, γνωστών ως «ληστοσυμμορίτες» (bandits). Αυτές οι ένοπλες ομάδες, που στερούνται ιδεολογικών κινήτρων, εκμεταλλεύονται την ελλιπή παρουσία του κράτους σε απομακρυσμένες περιοχές. Εισβάλλουν σε κοινότητες, προχωρούν σε μαζικές απαγωγές για την απόσπαση λύτρων και επιβάλλουν παράνομους «φόρους» σε ανυπεράσπιστους αγρότες και μεταλλωρύχους.

Η συνεχιζόμενη βία έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση διεθνών οργανισμών, οι οποίοι καταγγέλλουν την απάθεια του κρατικού μηχανισμού. Το παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας στη Νιγηρία καταδίκασε δριμύτατα τις αρχές, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι αφήνουν τις αγροτικές κοινότητες «στο έλεος ενόπλων οι οποίοι έχουν διαπράξει επανειλημμένα ωμότητες με απόλυτη ατιμωρησία».

Όπως υπογραμμίζει η μη κυβερνητική οργάνωση, η διαρκής ανικανότητα της πολιτείας να προσαγάγει στη δικαιοσύνη τους φερόμενους ως δράστες «ενθαρρύνει εμφανώς» τη συνέχιση της εγκληματικής τους δράσης, καταδικάζοντας τους κατοίκους να ζουν υπό καθεστώς μόνιμου τρόμου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης πληρωμών από Δευτέρα ως Παρασκευή

02:58ΚΟΣΜΟΣ

Αιματοκύλισμα στη Νιγηρία: Τζιχαντιστές σφαγίασαν 20 ανθρώπους σε χωριό

02:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Οι ημερομηνίες που οι δικαιούχοι θα δουν χρήματα

01:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν βιομηχανική ζώνη στο Ομσκ

01:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Μυστήριο με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ και σπάνια μυστική συνάντηση

00:57ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Οριακή μάχη Λούλα - Μπολσονάρου πριν τον κρίσιμο δεύτερο γύρο

00:27ΚΟΣΜΟΣ

Στα άκρα η πόλωση στις ΗΠΑ: Η επίθεση Ομπάμα στον Τραμπ και τα εκλογικά ντέρμπι

23:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ζωντανός φορέας μνήμης και πολιτισμού» - Το μήνυμα Λίνας Μενδώνη για τα 35 χρόνια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον Θρόνο

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 1.000 συλλήψεις σε διαδηλώσεις σε όλη την χώρα - Επεισόδια με ρίψη δακρυγόνων στο Παρίσι

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Από την αρχαία Περσία στην καρδιά των ΗΠΑ: Το άγαλμα του Κύρου του Μεγάλου ως σύμβολο ειρήνης

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Από την εποχή των Απάτσι στο σήμερα: Η «Γη των Ορθίων Βράχων» έγινε το νεότερο Εθνικό Πάρκο των ΗΠΑ

23:27ΕΛΛΑΔΑ

10 κρητικές μαντινάδες για γάμο – Από την αγάπη μέχρι την πεθερά

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Τεχνητή νοημοσύνη: Έφερε στο φως 461 χρόνια βρετανικής ναυτικής ιστορίας - «Διαβάστηκε» η γραφή του 16ου αιώνα

23:16LIFESTYLE

The Voice: Συγκίνησε η κόρη του Στέφανου Μπορμπόκη - Το τραγούδι που ερμήνευσε και κέρδισε τους κριτές

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Τα άγνωστα «μυστικά» των βοσκών για να προστατεύουν τα κοπάδια από τη ζωοκλοπή - Βίντεο

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά μέσω ταχυδρομικών δεμάτων

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Παρατάθηκε η κράτηση του δράστη τρομοκρατικής επίθεσης με ένα θύμα - Συνελήφθησαν και οι γονείς του

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο με τρεις τραυματίες τα ξημερώματα του Σαββάτου - Σε σοβαρή κατάσταση η 27χρονη οδηγός μηχανής

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια - Άδεια η βαλίτσα, άνοιξαν οι δρόμοι

22:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποιοι πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:26ΕΛΛΑΔΑ

Έχουν δυσκολέψει τα παιδικά πάρτι: Μητέρα των Βορείων Προαστίων ζητά dress code, λίστα δώρων και συγχρονισμό στο τραγούδι

23:16LIFESTYLE

The Voice: Συγκίνησε η κόρη του Στέφανου Μπορμπόκη - Το τραγούδι που ερμήνευσε και κέρδισε τους κριτές

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στις αρχές Νοεμβρίου – Το σενάριο που μπορεί να αλλάξει τον καιρό στην Ελλάδα

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Ένας από τους μεγαλύτερους πεζοδρόμους της Ευρώπης ετοιμάζεται στην Αθήνα

16:00ΕΛΛΑΔΑ

«Φτώχεια περιόδου» στην Ελλάδα: Γυναίκες παραλείπουν βασικά αγαθά για προϊόντα εμμήνου ρύσεως

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

14:01ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Μεταβολή του καιρού από την Κυριακή - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

20:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Απορίες Δ. Γιαννακόπουλου: «Θα ενδώσετε στους εκβιασμούς; Τόσο φοβισμένοι;»

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κάηκε ολοσχερώς ένα από τα αρχηγεία του Χίτλερ - Σε ψυχιατρείο μεταφέρεται ένας ύποπτος για εμπρησμό

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο με τρεις τραυματίες τα ξημερώματα του Σαββάτου - Σε σοβαρή κατάσταση η 27χρονη οδηγός μηχανής

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Από την αρχαία Περσία στην καρδιά των ΗΠΑ: Το άγαλμα του Κύρου του Μεγάλου ως σύμβολο ειρήνης

23:27ΕΛΛΑΔΑ

10 κρητικές μαντινάδες για γάμο – Από την αγάπη μέχρι την πεθερά

02:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Οι ημερομηνίες που οι δικαιούχοι θα δουν χρήματα

02:58ΚΟΣΜΟΣ

Αιματοκύλισμα στη Νιγηρία: Τζιχαντιστές σφαγίασαν 20 ανθρώπους σε χωριό

09:42ΑΠΟΨΕΙΣ

Αν συμβούν κάποια πράγματα… τότε μάλλον πάμε για ολική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Όλο το χρονικό για τη συμφωνία- Τι λέει η κυβέρνηση κι ο Αρχιεπισκοπος Συμεών - Τι απαντάει ο πρώην Σινά Δαμιανός μέσω του Newsbomb

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο δημοσιογράφος Σπύρος Καβαλιεράτος από το στενό κύκλο Λιόλιου εκτός Sport24

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: «Οι διαιτητές που συνελήφθησαν με ένταλμα έπαιρναν εντολές και εκτελούσαν» λέει ο Δημητρακόπουλος

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Γυρνάμε τα ρολόγια πίσω - Κερδίζουμε μια ώρα ύπνου

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατροπή στο τροχαίο με εγκατάλειψη - Οδηγός ήταν η 27χρονη σοβαρά τραυματίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ