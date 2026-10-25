Αιματοκύλισμα στη Νιγηρία: Τζιχαντιστές σφαγίασαν 20 ανθρώπους σε χωριό

Snapshot Ένοπλοι επιτέθηκαν στο χωριό Μπινάρι της πολιτείας Ταράμπα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Η επίθεση έγινε αμέσως μετά την προσευχή, με τους δράστες να πυροβολούν αδιακρίτως και να προκαλούν πανικό.

Η πολιτεία Ταράμπα αντιμετωπίζει προβλήματα από τζιχαντιστικές ομάδες και συμμορίες που εκμεταλλεύονται την έλλειψη κρατικής παρουσίας.

Οι ένοπλες ομάδες επιβάλλουν παράνομους φόρους και προβαίνουν σε απαγωγές για λύτρα, ενώ παραμένουν ατιμώρητες λόγω της αδυναμίας του κράτους.

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει την απραξία των αρχών και τονίζει ότι η ατιμωρησία ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη βία στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Νέα τραγωδία χτυπά τη βορειοανατολική Νιγηρία, καθώς ένοπλοι εξαπέλυσαν δολοφονική επίθεση στο χωριό Μπινάρι της πολιτείας Ταράμπα, σκορπώντας τον θάνατο. Το νέο αιματοκύλισμα προστίθεται σε μια μακρά λίστα παρόμοιων επιθέσεων που βυθίζουν στο πένθος την αποσταθεροποιημένη περιοχή, αναδεικνύοντας το τεράστιο κενό ασφαλείας.

Η εφιαλτική επίθεση εκτυλίχθηκε την Παρασκευή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καθιερωμένης προσευχής. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων, οι δράστες άνοιξαν πυρ αδιακρίτως, προκαλώντας τον απόλυτο πανικό. «Κόσμος έτρεχε προς όλες τις κατευθύνσεις για να γλιτώσει από την επίθεση. Κανένας δεν ήξερε πού θα μπορούσε να πάει για να είναι ασφαλής», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος του χωριού

Ενώ η τοπική αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό δέκα πτωμάτων, οι κάτοικοι κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς μετά την αποχώρηση των ενόπλων, τονίζοντας παράλληλα πως αρκετοί συγχωριανοί τους εξακολουθούν να αγνοούνται μέσα στο χάος που ακολούθησε.

Η συγκεκριμένη πολιτεία, που εκτείνεται έως το κεντρικό τμήμα της χώρας, μαστίζεται τόσο από την πολυετή εξέγερση τζιχαντιστικών ομάδων, όσο και από τη δράση αδίστακτων συμμοριών, γνωστών ως «ληστοσυμμορίτες» (bandits). Αυτές οι ένοπλες ομάδες, που στερούνται ιδεολογικών κινήτρων, εκμεταλλεύονται την ελλιπή παρουσία του κράτους σε απομακρυσμένες περιοχές. Εισβάλλουν σε κοινότητες, προχωρούν σε μαζικές απαγωγές για την απόσπαση λύτρων και επιβάλλουν παράνομους «φόρους» σε ανυπεράσπιστους αγρότες και μεταλλωρύχους.

Η συνεχιζόμενη βία έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση διεθνών οργανισμών, οι οποίοι καταγγέλλουν την απάθεια του κρατικού μηχανισμού. Το παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας στη Νιγηρία καταδίκασε δριμύτατα τις αρχές, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι αφήνουν τις αγροτικές κοινότητες «στο έλεος ενόπλων οι οποίοι έχουν διαπράξει επανειλημμένα ωμότητες με απόλυτη ατιμωρησία».

Όπως υπογραμμίζει η μη κυβερνητική οργάνωση, η διαρκής ανικανότητα της πολιτείας να προσαγάγει στη δικαιοσύνη τους φερόμενους ως δράστες «ενθαρρύνει εμφανώς» τη συνέχιση της εγκληματικής τους δράσης, καταδικάζοντας τους κατοίκους να ζουν υπό καθεστώς μόνιμου τρόμου.