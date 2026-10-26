«Eίδα έναν πανέμορφο κ**ο»: Ο Τραμπ σχολίασε τα οπίσθια της Νίκι Μινάζ σε προεκλογική συγκέντρωση

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε δημόσια τα οπίσθια της Νίκι Μινάζ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μίσιγκαν.

Η Μινάζ σηκώθηκε και χαιρέτησε το κοινό μετά το σχόλιο του Τραμπ, που υποστήριξε ότι την αγαπά και είναι μαζί του εδώ και καιρό.

Η 43χρονη ράπερ έχει υποστηρίξει δημόσια τον Τραμπ και το κίνημα MAGA τον τελευταίο χρόνο, παρά προηγούμενη κριτική της στις πολιτικές του.

Η Μινάζ έχει εμφανιστεί πολλές φορές σε εκδηλώσεις με τον Τραμπ και έχει δηλώσει πως είναι πιθανόν η μεγαλύτερη θαυμάστριά του.

Πριν την προεκλογική συγκέντρωση, η Μινάζ δημοσίευσε βίντεο από το εσωτερικό του Air Force One, όπου ταξίδεψε μαζί με τον Τραμπ. Snapshot powered by AI

Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Νίκι Μινάζ κατά την διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μίσιγκαν την Κυριακή, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε τα οπίσθια της ράπερ, η οποία βρισκόταν στο κοινό.

Κατά τη διάρκεια της σχεδόν δίωρης ομιλίας του στην πόλη Πορτ Χιούρον του Μίσιγκαν ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, ο Τραμπ σχολίασε την εμφάνιση της 43χρονης ράπερ, προκαλώντας αντιδράσεις.

«Παρεμπιπτόντως, είδα πριν έναν πανέμορφο κ**ο: Αυτόν της Νίκι Μινάζ», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, καλώντας την ράπερ να σηκωθεί: «Είναι αδύνατον να μην τον προσέξεις. Νίκι, σήκω όρθια να σε δουν όλοι. Πραγματικά, δεν περνά απαρατήρητος».

Αφού η Μινάζ σηκώθηκε από τη θέση της και χαιρέτησε το κοινό που αντέδρασε με χειροκροτήματα και επευφημίες, ο Τραμπ συνέχισε: «Ελπίζω η Νίκι να μην προσβλήθηκε, την αγαπάμε. Είναι μαζί μας εδώ και πολύ καιρό».

Δείτε βίντεο:

«Νούμερο 1 θαυμάστρια του προέδρου»

Πριν από την προεκλογική συγκέντρωση, η 43χρονη δημοσίευσε ένα βίντεο από το εσωτερικό του Air Force One, με το οποίο ταξίδεψε μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η Νίκι Μινάζ, η οποία στο παρελθόν είχε ασκήσει κριτική στις μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, έχει στηρίξει δημόσια τον Αμερικανό πρόεδρο και το κίνημα MAGA τον τελευταίο χρόνο.

Η 43χρονη έχει εμφανιστεί πολλές φορές με τον Τραμπ σε εκδηλώσεις, ενώ έχει δηλώσει αρκετές φορές είναι «πιθανόν η νούμερο 1 θαυμάστρια του προέδρου και αυτό δεν θα αλλάξει».

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η Νίκι Μινάζ από το εσωτερικό του Air Force One: