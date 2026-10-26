Επιστήμονες αποκάλυψαν πώς έμοιαζε ένα μυστηριώδες ανθρώπινο είδος που ζούσε πριν από 300.000 χρόνια

Ενώ έχουν βρεθεί εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, απολιθώματα των Νεάντερταλ, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σχεδόν πλήρων σκελετών, τα απολιθώματα των Ντενίσοβαν εξακολουθούν να είναι δυσεύρετα

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Επιστήμονες αποκάλυψαν πώς έμοιαζε ένα μυστηριώδες ανθρώπινο είδος που ζούσε πριν από 300.000 χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Ντενίσοβαν ήταν ένα μυστηριώδες ανθρώπινο είδος που ζούσε στην Ασία πριν από 300.000 έως 40.000 χρόνια, με χαρακτηριστικά διαφορετικά από τους Νεάντερταλ.
  • Η ταυτοποίηση απολιθωμάτων μέσω ανάλυσης αρχαίων πρωτεϊνών επιβεβαίωσε τη συγγένειά τους και επέτρεψε την ανακατασκευή του προσώπου τους.
  • Τα κρανία των Ντενίσοβαν ήταν μικρά και πλατιά με μεγάλα φρύδια και πλατιά ζυγωματικά, ενώ η γνάθος τους προεξείχε ελαφρά.
  • Οι Ντενίσοβαν ήταν ψηλότεροι και βαρύτεροι κατά μέσο όρο από τους σύγχρονους ανθρώπους, με ύψος που έφτανε έως 1,90 μέτρα.
  • Η ανακάλυψη δείχνει ότι οι Ντενίσοβαν ήταν πιο διαδεδομένοι στην Ασία από ό,τι είχε πιστευτεί έως τώρα.
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Μια μελέτη σπάνιων απολιθωμάτων αποκάλυψε πώς μπορεί να έμοιαζαν οι Ντενίσοβαν, ένα μυστηριώδες ανθρώπινο είδος που ζούσε στην Ασία πριν από περίπου 300.000 έως 40.000 χρόνια.

Μέχρι σήμερα, λίγα ήταν γνωστά για αυτούς τους αρχαίους ανθρώπους, καθώς έχουν ανακαλυφθεί ή ταυτοποιηθεί ελάχιστα απολιθώματά τους.

Αλλά τώρα, οι ερευνητές κατάφεραν να συναρμολογήσουν θραύσματα ενός κρανίου και μιας γνάθου ενός Ντενίσοβαν που βρέθηκαν στην Ταϊβάν, αποκαλύπτοντας έτσι το πρόσωπο ενός «συγγενή» του ανθρώπινου είδους.

Η ανακατασκευή των δύο οστών υποδηλώνει ότι οι Ντενίσοβαν μοιράζονταν ορισμένες ομοιότητες με τους Νεάντερταλ, αλλά είχαν και κάποια εντυπωσιακά διαφορετικά χαρακτηριστικά στα πρόσωπά τους.

Τα κρανία των Ντενισοβάνων ήταν σχετικά μικρά και πλατιά, με τις πλευρές τους να εκτείνονταν προς τα πίσω σε μία ευθεία αντί να καμπυλώνουν προς τα μέσα. Είχαν επίσης πολύ μεγάλα φρύδια που προεξείχαν πάνω από τα μάτια τους, καθώς και αρκετά πλατιά ζυγωματικά. Σε αντίθεση με ορισμένους άλλους αρχαίους συγγενείς του ανθρώπου, οι Ντενίσοβαν είχαν κάπως πλατιά χαρακτηριστικά, με την γνάθο τους να προεξέχει ελαφρώς από το κεφάλι τους.

Ενώ έχουν βρεθεί εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, απολιθώματα των Νεάντερταλ, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σχεδόν πλήρων σκελετών, τα απολιθώματα των Ντενίσοβαν εξακολουθούν να είναι δυσεύρετα.

Το είδος ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2008 από Ρώσους αρχαιολόγους, οι οποίοι βρήκαν μερικά μικροσκοπικά δάχτυλα και διάσπαρτα δόντια στο Σπήλαιο Ντενίσοβα στα Όρη Αλτάι της Σιβηρίας.

Ωστόσο, δεδομένου ότι τα απολιθώματα των Ντενίσοβαν είναι σπάνια, οι Ρώσοι επιστήμονες βασίστηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου στην ανάλυση DNA για να προσδιορίσουν ποια οστά που βρέθηκαν ανήκαν σε αυτό το μυστηριώδες είδος. Μέσα στα επόμενα χρόνια, οι επιστήμονες ταυτοποίησαν κι άλλα απολιθώματα που ανακαλύφθηκαν σε διάφορα μέρη της Ασίας ως οστά Ντενισόβαν, μεταξύ των οποίων γνάθοι, πλευρά και κρανία.

Αυτό βοήθησε τους επιστήμονες να σχηματίσουν μια καλύτερη εικόνα για το πώς έμοιαζαν οι Ντενισόβαν και πού ζούσαν, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με το είδος.

Ντενίσοβαν

Οι ερευνητές κατάφεραν να συναρμολογήσουν θραύσματα ενός κρανίου και μιας γνάθου που βρέθηκαν στην Ταϊβαν, αποκαλύπτοντας έτσι το πρόσωπο των μακρινών συγγενών μας

Πώς έμοιαζαν οι Ντενίσοβαν;

Στη νέα τους μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, οι ερευνητές εξέτασαν οστά από δύο άτομα που βρέθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο Xujiayao στη βόρεια Κίνα μεταξύ του 1976 και του 1979.

Αν και υπήρχε η υποψία ότι τα απολιθώματα θα μπορούσαν να ανήκουν στους Ντενίσοβαν, οι ερευνητές έπρεπε να το αποδείξουν.

Έτσι, οι επιστήμονες άνοιξαν μικροσκοπικές τρύπες στα οστά για να συλλέξουν δείγματα και εξήγαγαν τις πρωτεΐνες που είχαν διατηρηθεί στο εσωτερικό τους.

Συνολικά, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 18 αρχαίες πρωτεΐνες, τις οποίες ανέλυσαν με δεδομένα από άλλους αρχαίους και σύγχρονους ανθρώπους.

Οι ελαφρές διαφορές σε αυτές τις αλληλουχίες πρωτεϊνών λειτουργούν ως μικροσκοπικοί μοριακοί δείκτες, αποκαλύπτοντας τη θέση των απολιθωμάτων στο γενεαλογικό δέντρο του ανθρώπου.

Η βασική ανακάλυψη των επιστημόνων ήταν μια συγκεκριμένη παραλλαγή της πρωτεΐνης κολλαγόνου, με την ονομασία COL1A2-996K, η οποία έχει εντοπιστεί σε απολιθώματα των Ντενισόβαν, αλλά όχι σε εκείνα των Νεάντερταλ ή σύγχρονων ανθρώπων.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι αυτή η ανακάλυψη «υποστηρίζει έντονα ότι τα οστά ανήκουν στη γενεαλογική γραμμή των Ντενισόβαν».

Αφού διαπίστωσαν ότι τα απολιθώματα ανήκουν πράγματι στους Ντενισόβαν, οι ερευνητές μπόρεσαν πλέον να αρχίσουν να ανασυνθέτουν την εμφάνισή τους.

Αφού μέτρησαν το μήκος των οστών, δημιούργησαν τρισδιάστατα υπολογιστικά μοντέλα του ανακατασκευασμένου κρανίου και της γνάθου.

Στη συνέχεια, τα ψηφιακά αυτά μοντέλα συγκρίθηκαν με τα απολιθώματα των Νεάντερταλ, των σύγχρονων ανθρώπων και άλλων αρχαίων ανθρώπινων ειδών.

Η σύγκριση αυτή αποκάλυψε ότι οι Ντενίσοβαν διέθεταν ένα μείγμα χαρακτηριστικών από ακόμη πιο αρχαία ανθρωποειδή, καθώς και χαρακτηριστικά που μοιράζονταν οι Νεάντερταλ και οι μεταγενέστεροι άνθρωποι.

Ντενίσοβαν

Η ανακάλυψη έγινε γνωστή αφού επιστήμονες ταυτοποίησαν μυστηριώδη οστά ως οστά Ντενισόβαν, μια αρχαία ανθρώπινη ομάδα που διαχωρίστηκε από τη γενεαλογία των Νεάντερταλ πριν από περίπου 550.000 χρόνια

Οι Ντενίσοβαν ήταν ψηλότεροι κατά μέσο όρο από τον σύγχρονο άνθρωπο

Η ανακάλυψη αυτή έρχεται σε συνέχεια της ταυτοποίησης δύο μυστηριωδών οστών που βρέθηκαν στον βυθό της θάλασσας. Τα απολιθώματα, τα οποία περιλαμβάνουν ένα τμήμα ενός μηριαίου οστού και ενός κνημιαίου οστού, ανακτήθηκαν από το Στενό Πενγκού μεταξύ της Ταϊβάν και της Κίνας.

Οι επιστήμονες εκτίμησαν ότι το άτομο στο οποίο αντιστοιχεί το μηριαίο οστό είχε ύψος περίπου 1,80 και ζύγιζε 83 κιλά, ενώ το άτομο στο οποίο αντιστοιχεί η κνήμη μπορεί να έφτανε περίπου το 1,90 και να ζύγιζε 91 κιλά.

Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι Ντενίσοβαν ήταν ψηλότεροι κατά μέσο όρο από τους αρχαίους ανθρώπους, αλλά και από πολλούς σύγχρονους ανθρώπους σήμερα.

Αυτή η νέα ανακάλυψη ενισχύει επίσης την άποψη ότι οι Ντενίσοβαν ήταν πιο διαδεδομένοι στην Ασία από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

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