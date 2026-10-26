Μόσχα: «Είμαστε βέβαιοι ότι η νέα ηγεσία της Σερβίας θα διατηρήσει τη συνεργασία με τη Ρωσία»

Εκπρόσωπος της «Φοιτητικής Λίστας» επιβεβαιώνει ότι δεν θα επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία λόγω της εισβολής στην Ουκρανία

Ελένη Ευστρατίου

Μόσχα: «Είμαστε βέβαιοι ότι η νέα ηγεσία της Σερβίας θα διατηρήσει τη συνεργασία με τη Ρωσία»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ρωσία εκφράζει την πεποίθηση ότι η νέα ηγεσία της Σερβίας θα διατηρήσει τις στενές σχέσεις συνεργασίας με τη Μόσχα.
  • Η «Φοιτητική Λίστα», νέα πολιτική δύναμη στη Σερβία, δηλώνει ότι δεν θα επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία και θα διατηρήσει στρατιωτική ουδετερότητα.
  • Η Σερβία συνεχίζει να αγοράζει μεγάλες ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου και δεν έχει υιοθετήσει τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας.
  • Η Ρωσία βλέπει με ανησυχία τις φιλοευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Σερβίας, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή της εξωτερικής της πολιτικής.
  • Η διατήρηση της συμμαχίας με τη Σερβία θεωρείται κρίσιμη για τη ρωσική γεωπολιτική επιρροή στην περιοχή των Βαλκανίων.
Snapshot powered by AI

Με την προσδοκία ότι η Σερβία θα διατηρήσει τις στενές σχέσεις συνεργασίας με τη Ρωσία, σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, το εκλογικό αποτέλεσμα της συμμαχικής χώρας.

Μετά τη συντριπτική ήττα του επί 14 χρόνια ηγέτη της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τα βλέμματα είναι στραμμένα στον τρόπο που θα διακυβερνήσει τη χώρα η «Φοιτητική Λίστα», ένα κίνημα νέων χωρίς ηγέτη, που διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια των αντιπολιτευτικών διαδηλώσεων των τελευταίων 2 χρόνων.

Ως παραδοσιακός σύμμαχος της Ρωσίας, η Σερβία διοικούνταν από έναν πολιτικό με ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις με το Κρεμλίνο και έναν από τους λίγους φίλα προσκείμενους στον Πούτιν μέσα στην Ευρώπη. Έξι μήνες νωρίτερα, η Ρωσία έχασε έναν ακόμη σύμμαχο-ηγέτη εντός της ΕΕ, τον Βίκτορ Όρμπαν που δεν κατάφερε να κερδίσει και πάλι τις εκλογές στην Ουγγαρία.

Οι σχέσεις Σερβίας - Ρωσίας

Η Σερβία αγοράζει μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου από τον ρωσικό ενεργειακό γίγαντα «Gazprom» και, παρότι έχει φιλοδοξίες να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει προσχωρήσει στις κυρώσεις που επιβάλλει η ΕΕ στη Ρωσία λόγω της Ουκρανίας. Αντίθετα, υπό την ηγεσία του Βούτσιτς συνέχισε να αναπτύσσει στενούς οικονομικούς, πολιτικούς και στρατιωτικούς δεσμούς με τη Μόσχα.

«Όσον αφορά τη νέα πολιτική δύναμη που θα αναλάβει την εξουσία ως αποτέλεσμα των εκλογών, επιθυμούμε να εκφράσουμε την ελπίδα μας ότι οι ενέργειές της θα κατευθύνονται επίσης εποικοδομητικά προς την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων και ότι αυτές οι νέες πολιτικές δυνάμεις θα κατανοήσουν ότι η συνεργασία με τη Ρωσία είναι προς το συμφέρον της Σερβίας, διότι ωφελεί τη Σερβία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Από την πλευρά μας, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε την ανάπτυξη των σχέσεών μας με το Βελιγράδι. Αλλά όπως γνωρίζετε για το ταγκό χρειάζονται δύο».

Οι σχέσεις Ρωσίας με τα ευρωπαϊκά κράτη

Η Ρωσία μπορεί ακόμα να θεωρεί τη Σλοβακία, κράτος-μέλος της ΕΕ υπό τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, φιλική χώρα. Παρακολουθεί επίσης στενά τις αναταραχές στη Γαλλία, όπου η ακροδεξιά πολιτικός Μαρίν Λε Πεν έχει δηλώσει ότι θα διακόψει τη χρηματοδοτική βοήθεια προς την Ουκρανία, εάν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Οι πρόσφατες εκλογικές επιτυχίες του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) σε περιφερειακό επίπεδο έχουν τύχει θετικής υποδοχής στη Ρωσία, όπου ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, έχει αρχίσει να μιλά για την πιθανότητα να ξαναλειτουργήσουν κάποια μέρα οι αγωγοί φυσικού αερίου «Nord Stream» μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, οι οποίοι ανατινάχθηκαν το 2022.

Ωστόσο, τουλάχιστον προς το παρόν, η ενδεχόμενη απώλεια της Σερβίας ως στενού συμμάχου -- μετά τις οπισθοδρομήσεις της γεωπολιτικής επιρροής της Ρωσίας στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου και σε τμήματα της Κεντρικής Ασίας -- θεωρείται σοβαρό πλήγμα στη Μόσχα από πολιτικούς, μέσα ενημέρωσης και αναλυτές που ευθυγραμμίζονται με το Κρεμλίνο.

Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος «Φοιτητική Λίστα» δήλωσε ότι δεν θα επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία λόγω της Ουκρανίας, ότι θα διατηρήσει τη στρατιωτική ουδετερότητα της Σερβίας και ότι δεν θα επιδιώξει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Μέλη της πολιτικής ελίτ της Ρωσίας φοβούνται ότι οι φιλοευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Σερβίας θα μπορούσαν να την υποβάλουν σε μεγαλύτερη πίεση να ευθυγραμμιστεί στενότερα με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ και ότι η Μόσχα θα μπορούσε να αισθανθεί προδομένη από έναν παραδοσιακό σύμμαχο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: «Ενεργές οι συμβάσεις εργασίας υπαλλήλων σε «Χωριάτικο» και Pizza Fan – Το υπουργείο και η Κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Καρπενήσι: Ελεύθεροι με όρους 9 νεαροί για το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία

21:55ΕΛΛΑΔΑ

«Το Χωριάτικο»: Βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, μαστροπεία και ξέπλυμα χρήματος

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Το βουνό που «παίρνει φωτιά» κάθε φορά που ο ήλιος το φωτίζει – Το μαγευτικό φαινόμενο στην Κίνα

21:33LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Εξασφάλισε τα δικαιώματα του Fame Story

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του έπειτα από φωτιά σε φανοποιείο

21:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινηματογραφική εισβολή σε χρυσοχοείο στην Σπάρτη- Συνελήφθησαν οι δράστες

21:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα απάτης ηλικιωμένη στο Αγρίνιο: Παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και «βούτηξαν» 13.000€

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Προφυλακιστέος ο Κορομηλάς, σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι Τσαρούχα και Πηλοΐδης

20:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για απόπειρα κλοπής σε πολυκατοικία - Αναζητείται ο συνεργός του

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: «Είμαστε βέβαιοι ότι η νέα ηγεσία της Σερβίας θα διατηρήσει τη συνεργασία με τη Ρωσία»

20:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρυσή Μπάλα: Η τελική 10άδα των υποψηφίων σε άνδρες και γυναίκες - Τα 3 φαβορί

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Έμμεσο μήνυμα Γκουτέρες στην Άγκυρα: Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας θα πρέπει να γίνεται σεβαστό

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαρρήκτες «μπούκαραν» σε κατάστημα τρεις φορές το ίδιο βράδυ - Δείτε βίντεο

20:32LIFESTYLE

Πέθανε ο θρυλικός «Τσέκοφ» του «Star Trek»

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «Red Code» εννιά περιοχές ενόψει της κακοκαιρίας και των μετακινήσεων της 28ης Οκτωβρίου

20:28ΕΘΝΙΚΑ

ΕΕ στον ΟΗΕ: «Το τουρκολιβυκό μνημόνιο «παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών»

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση για τη διάσωση 45 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Microsoft: Πρόταση για εθελούσια αποχώρηση σε 60.000 εργαζομένους - Επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: «Ποιος σας είπε ότι είστε κάτι σπουδαίο και σας έκανε τέτοιο ψώνιο;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:19ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου - Στο «κόκκινο» πέντε περιοχές

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «Red Code» εννιά περιοχές ενόψει της κακοκαιρίας και των μετακινήσεων της 28ης Οκτωβρίου

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Δύσκολες ώρες για 13χρονο που έπεσε από ποδήλατο – Φόβοι πως θα μείνει τετραπληγικός

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Προφυλακιστέος ο Κορομηλάς, σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι Τσαρούχα και Πηλοΐδης

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του έπειτα από φωτιά σε φανοποιείο

21:55ΕΛΛΑΔΑ

«Το Χωριάτικο»: Βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, μαστροπεία και ξέπλυμα χρήματος

16:36LIFESTYLE

Πέθανε ξαφνικά ο σκηνοθέτης της σειράς «Έχω παιδιά», Διονύσης Φερεντίνος

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για την 13χρονη Ευαγγελία-Παναγιώτα που εξαφανίστηκε από την Αγία Παρασκευή - Παραμένει άφαντη, έληξε το Amber Alert

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate - Τσάπας: «Έχω δώσει 5.000€ στη Τσαρούχα - Είναι εργαλείο του συστήματος Λιόλιου»

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Από Μαζωνάκη μέχρι ραπ, το ρεπερτόριο από τις μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη

08:07WHAT THE FACT

Η Αγγλία θάβει πάνω από 2.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα στις παραλίες της – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή η Λίλιαν Παπακώστα

20:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρυσή Μπάλα: Η τελική 10άδα των υποψηφίων σε άνδρες και γυναίκες - Τα 3 φαβορί

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Ο βίος του Mr «Χωριάτικο»: Πώς νοίκιαζε μαγαζιά στον Γιαλό, η ιστορία με την Spilia, οι σχέσεις με αστυνομικούς και το νερό με €8

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ιόνια Οδό - Στο νοσοκομείο 13 δόκιμοι υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: «Ποιος σας είπε ότι είστε κάτι σπουδαίο και σας έκανε τέτοιο ψώνιο;»

21:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινηματογραφική εισβολή σε χρυσοχοείο στην Σπάρτη- Συνελήφθησαν οι δράστες

19:36ΕΘΝΙΚΑ

Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, ΗΑΕ, Μπαχρέριν, ΕΕ στον ΟΗΕ: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Από την Εντατική στην παρέλαση: Ο Στέφανος που σώθηκε από τις φλόγες το 2016 θα σηκώσει περήφανα τη γαλανόλευκη την 28η Οκτωβρίου

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Πολικός Στρόβιλος: Αλλάζει σενάριο και το GFS – Ενισχύονται οι ενδείξεις για στρατοσφαιρική θέρμανση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ