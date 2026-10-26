Μόσχα: «Είμαστε βέβαιοι ότι η νέα ηγεσία της Σερβίας θα διατηρήσει τη συνεργασία με τη Ρωσία»

Snapshot Η Ρωσία εκφράζει την πεποίθηση ότι η νέα ηγεσία της Σερβίας θα διατηρήσει τις στενές σχέσεις συνεργασίας με τη Μόσχα.

Η «Φοιτητική Λίστα», νέα πολιτική δύναμη στη Σερβία, δηλώνει ότι δεν θα επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία και θα διατηρήσει στρατιωτική ουδετερότητα.

Η Σερβία συνεχίζει να αγοράζει μεγάλες ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου και δεν έχει υιοθετήσει τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Η Ρωσία βλέπει με ανησυχία τις φιλοευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Σερβίας, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή της εξωτερικής της πολιτικής.

Η διατήρηση της συμμαχίας με τη Σερβία θεωρείται κρίσιμη για τη ρωσική γεωπολιτική επιρροή στην περιοχή των Βαλκανίων. Snapshot powered by AI

Με την προσδοκία ότι η Σερβία θα διατηρήσει τις στενές σχέσεις συνεργασίας με τη Ρωσία, σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, το εκλογικό αποτέλεσμα της συμμαχικής χώρας.

Μετά τη συντριπτική ήττα του επί 14 χρόνια ηγέτη της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τα βλέμματα είναι στραμμένα στον τρόπο που θα διακυβερνήσει τη χώρα η «Φοιτητική Λίστα», ένα κίνημα νέων χωρίς ηγέτη, που διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια των αντιπολιτευτικών διαδηλώσεων των τελευταίων 2 χρόνων.

Ως παραδοσιακός σύμμαχος της Ρωσίας, η Σερβία διοικούνταν από έναν πολιτικό με ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις με το Κρεμλίνο και έναν από τους λίγους φίλα προσκείμενους στον Πούτιν μέσα στην Ευρώπη. Έξι μήνες νωρίτερα, η Ρωσία έχασε έναν ακόμη σύμμαχο-ηγέτη εντός της ΕΕ, τον Βίκτορ Όρμπαν που δεν κατάφερε να κερδίσει και πάλι τις εκλογές στην Ουγγαρία.

Οι σχέσεις Σερβίας - Ρωσίας

Η Σερβία αγοράζει μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου από τον ρωσικό ενεργειακό γίγαντα «Gazprom» και, παρότι έχει φιλοδοξίες να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει προσχωρήσει στις κυρώσεις που επιβάλλει η ΕΕ στη Ρωσία λόγω της Ουκρανίας. Αντίθετα, υπό την ηγεσία του Βούτσιτς συνέχισε να αναπτύσσει στενούς οικονομικούς, πολιτικούς και στρατιωτικούς δεσμούς με τη Μόσχα.

«Όσον αφορά τη νέα πολιτική δύναμη που θα αναλάβει την εξουσία ως αποτέλεσμα των εκλογών, επιθυμούμε να εκφράσουμε την ελπίδα μας ότι οι ενέργειές της θα κατευθύνονται επίσης εποικοδομητικά προς την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων και ότι αυτές οι νέες πολιτικές δυνάμεις θα κατανοήσουν ότι η συνεργασία με τη Ρωσία είναι προς το συμφέρον της Σερβίας, διότι ωφελεί τη Σερβία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Από την πλευρά μας, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε την ανάπτυξη των σχέσεών μας με το Βελιγράδι. Αλλά όπως γνωρίζετε για το ταγκό χρειάζονται δύο».

Οι σχέσεις Ρωσίας με τα ευρωπαϊκά κράτη

Η Ρωσία μπορεί ακόμα να θεωρεί τη Σλοβακία, κράτος-μέλος της ΕΕ υπό τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, φιλική χώρα. Παρακολουθεί επίσης στενά τις αναταραχές στη Γαλλία, όπου η ακροδεξιά πολιτικός Μαρίν Λε Πεν έχει δηλώσει ότι θα διακόψει τη χρηματοδοτική βοήθεια προς την Ουκρανία, εάν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Οι πρόσφατες εκλογικές επιτυχίες του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) σε περιφερειακό επίπεδο έχουν τύχει θετικής υποδοχής στη Ρωσία, όπου ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, έχει αρχίσει να μιλά για την πιθανότητα να ξαναλειτουργήσουν κάποια μέρα οι αγωγοί φυσικού αερίου «Nord Stream» μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, οι οποίοι ανατινάχθηκαν το 2022.

Ωστόσο, τουλάχιστον προς το παρόν, η ενδεχόμενη απώλεια της Σερβίας ως στενού συμμάχου -- μετά τις οπισθοδρομήσεις της γεωπολιτικής επιρροής της Ρωσίας στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου και σε τμήματα της Κεντρικής Ασίας -- θεωρείται σοβαρό πλήγμα στη Μόσχα από πολιτικούς, μέσα ενημέρωσης και αναλυτές που ευθυγραμμίζονται με το Κρεμλίνο.

Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος «Φοιτητική Λίστα» δήλωσε ότι δεν θα επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία λόγω της Ουκρανίας, ότι θα διατηρήσει τη στρατιωτική ουδετερότητα της Σερβίας και ότι δεν θα επιδιώξει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Μέλη της πολιτικής ελίτ της Ρωσίας φοβούνται ότι οι φιλοευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Σερβίας θα μπορούσαν να την υποβάλουν σε μεγαλύτερη πίεση να ευθυγραμμιστεί στενότερα με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ και ότι η Μόσχα θα μπορούσε να αισθανθεί προδομένη από έναν παραδοσιακό σύμμαχο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.