Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

Αστυνομικοί κλήθηκαν στο γήπεδο για να απομακρύνουν την οικογένεια του μικρού

Δέσποινα Σοφιανίδου

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 3χρονος ποδοσφαιριστής στη Φλόριντα, ο Νεβάδα, έγινε viral επειδή σκόραρε επανειλημμένα σε αγώνα με 5χρονους αντιπάλους.
  • Οι γονείς του παιδιού κάλεσαν την αστυνομία λόγω της αναστάτωσης που προκλήθηκε από τη διαφορά επιπέδου του γιου τους με τους υπόλοιπους παίκτες.
  • Ο διοργανωτής του πρωταθλήματος ανέφερε ότι το παιδί είναι πολύ καλό αλλά πιέζει τους άλλους, ενώ οι γονείς του έγιναν εριστικοί κατά τη διάρκεια του αγώνα.
  • Η αστυνομία ζήτησε από την οικογένεια να αποχωρήσει από το πάρκο, και ο διοργανωτής προσφέρθηκε να επιστρέψει τα χρήματα της συμμετοχής τους.
  • Οι γονείς του Νεβάδα δήλωσαν ότι το παιδί έχει στοχοποιηθεί άδικα λόγω του ταλέντου του και πλέον δεν θέλει να επιστρέψει στο συγκεκριμένο μέρος.
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Άνω κάνω έγινε ένας αγώνας νέων ποδοσφαίρου στη Φλόριντα και η αιτία ήταν ένας τρίχρονος.

O μικρός παίκτης, Νεβάδα σε ένα viral βίντεο εμφανίζεται να σκοράρει επανειλημμένα, ενώ οι γονείς του αγοριού ακούγονται να μιλούν με τους αστυνομικούς, οι οποίοι κλήθηκαν στον αγώνα του Σαββάτου.

«Κάλεσαν την αστυνομία για ένα 3χρονο παιδί επειδή είναι πολύ καλό», ακούγεται να λέει ο πατέρας του μικρού. «Κάλεσαν την αστυνομία για ένα 3χρονο παιδί επειδή είχε την μπάλα στην κατοχή του αρκετά».

«Τραυμάτισε πραγματικά τον Νεβάδα», είπε η μητέρα του. «Θέλει ακόμα να παίξει ποδόσφαιρο. Απλώς δεν θέλει να επιστρέψει σε αυτό το μέρος. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σκέφτεται έτσι, ότι ως 3χρονος έκανε κάτι λάθος».

Η Martasia είπε ότι ο 3χρονος γιος της έχει στοχοποιηθεί άδικα κατά τη διάρκεια της σεζόν λόγω του ταλέντου του - παίζει σε ένα πρωτάθλημα με 5χρονα.

Το αστυνομικό τμήμα του Winter Park επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν στον αγώνα ποδοσφαίρου νέων από έναν αξιωματούχο του πρωταθλήματος λόγω αναστάτωσης μεταξύ του διαιτητή και των γονέων ενός παίκτη.

Οι γονείς του παιδιού, δημοσίευσαν βίντεο σε πολλά κανάλια κοινωνικής δικτύωσης με τον γιο τους να παίζει ποδόσφαιρο εναντίον παιδιών πριν από την αλληλεπίδραση της αστυνομίας. Στο viral βίντεο, το αγόρι, φαίνεται να ντριμπλάρει άλλα παιδιά στο δρόμο του για να πετύχει πολλά γκολ και στη συνέχεια να κοιτάζει μπερδεμένο καθώς οι αστυνομικοί του Winter Park ζητούν από την οικογένειά του να φύγει από το δημόσιο πάρκο. Οι γονείς είπαν στους αστυνομικούς ότι το πρωτάθλημα τους κόστισε σχεδόν 300 δολάρια.

Στα πλάνα της κάμερας σώματος, ένας διοργανωτής του εθνικού αθλητικού οργανισμού νέων i9 Sports λέει στους αστυνομικούς ότι οι γονείς του αγοριού δημιούργησαν αναστάτωση στο πάρκο.

«Το παιδί είναι καλό. Είναι υπέροχος. Πολύ καλό», λέει ο διοργανωτής στους αξιωματικούς που ανταποκρίνονται. «Είναι πολύ προχωρημένος σε σύγκριση με τους άλλους, οπότε σκοράρει πολλά γκολ. Αλλά πιέζει τα παιδιά. ... Έτσι, προσπαθώ να του πω, μην πιέζεις. Θέλουμε να παίξουμε χωρίς να πιέζουμε, σωστά;»

Το βίντεο που δημοσίευσαν οι γονείς του αγοριού δεν απεικονίζει σωματική επαφή μεταξύ του γιου τους και άλλων παικτών.

Ο διοργανωτής εξήγησε στην αστυνομία ότι οι γονείς έγιναν εριστικοί όταν ο γιος τους ήταν στον πάγκο.

«Θέλω απλώς να φύγει. Αμέσως», είπε ο διοργανωτής στην αστυνομία. «Απλώς δώστε μου τα ονόματά τους για να τους επιστρέψω τα χρήματά τους».

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