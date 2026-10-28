Κρουαζιερόπλοιο που πραγματοποιούσε ταξίδι γύρω από τον κόσμο ξέμεινε λόγω του κόστους των καυσίμων

Προς το παρόν, το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι Σιχανουκβίλ της Καμπότζης, στον Κόλπο της Ταϊλάνδης, χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία αναχώρησης

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Κρουαζιερόπλοιο που πραγματοποιούσε ταξίδι γύρω από τον κόσμο ξέμεινε λόγω του κόστους των καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το κρουαζιερόπλοιο Villa Vie Odyssey ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω του εξαιρετικά υψηλού κόστους καυσίμων και βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι Σιχανουκβίλ της Καμπότζης.
  • Το μηνιαίο κόστος καυσίμων ανά καμπίνα αυξήθηκε από 1.800 σε 8.000 δολάρια σε ορισμένες περιοχές της Ασίας, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση του ταξιδιού.
  • Η εταιρεία συνεργάζεται με τους επιβάτες για την αποβίβαση και προσωρινές ρυθμίσεις, ενώ σχεδιάζει αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση εντός 60 ημερών χωρίς εγγυημένα αποτελέσματα.
  • Επιβάτες καταγγέλλουν έλλειψη βοήθειας από την εταιρεία, όπως υποστήριξη για διαμονή ή μεταφορές κατά την παραμονή τους στην Καμπότζη.
  • Το ταξίδι γύρω από τον κόσμο, που ξεκίνησε το 2024 και είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει 3,5 χρόνια, έχει διακοπεί προσωρινά χωρίς να έχει ανακοινωθεί ημερομηνία επανεκκίνησης.
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Ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, το οποίο πραγματοποιούσε ταξίδι γύρω από τον κόσμο, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την λειτουργία του λόγω του εξαιρετικά υψηλού κόστους καυσίμων, εγκλωβίζοντας έτσι εκατοντάδες επιβάτες στην Καμπότζη.

Ο λόγος για το κρουαζιερόπλοιο Villa Vie Odyssey, με έδρα τις ΗΠΑ, το οποίο απέπλευσε πριν από δύο χρόνια από το Μπέλφαστ για ένα ταξίδι στις επτά ηπείρους και σε σχεδόν 150 χώρες.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης του κρουαζιερόπλοιου δήλωσε ότι συνεργάζεται με τους επιβάτες για τα σχέδια αποβίβασης και τις «προσωρινές ρυθμίσεις διανομής».

Οι παγκόσμιες τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν νωρίτερα φέτος. Η εταιρεία του κρουαζιερόπλοιου ανέφερε ότι το μηνιαίο κόστος καυσίμων ανά καμπίνα σε ορισμένες περιοχές της Ασίας αυξήθηκε από τα 1.800 δολάρια (1.617 ευρώ) στα 8.000 δολάρια (7.191 ευρώ).

Cambodia US Cruise Ship

Το κρουαζιερόπλοιο Villa Vie Odyssey στο Λιμάνι της Σιχανουκβίλ, στην Καμπότζη, την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026.

AP

«Προτεραιότητά μας η υποστήριξη των επιβατών»

Η εταιρεία ανέφερε ότι προσπάθησε να μειώσει την κατανάλωση των καυσίμων επιβραδύνοντας το δρομολόγιο του κρουαζιερόπλοιου και παραμένοντας περισσότερο χρόνο στα λιμάνια. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά αποδείχθηκαν ανεπαρκή για την «αντιστάθμιση της εξαιρετικής αύξησης του κόστους καυσίμων».

Προς το παρόν, το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι Σιχανουκβίλ της Καμπότζης, στον Κόλπο της Ταϊλάνδης, χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία αναχώρησης. Σύμφωνα με αξιωματούχους της Καμπότζης, το πλοίο μετέφερε 203 επιβάτες, κυρίως Αμερικανούς, καθώς και 156 μέλη πληρώματος. Έχει χωρητικότητα 650 επιβατών.

«Δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε το κόστος των λειτουργικών ζημιών που προκύπτουν», ανέφερε η εταιρεία εκμετάλλευσης του κρουαζιερόπλοιου σε δήλωση που εξέδωσε την Τρίτη.

«Η μετακύλιση ολόκληρης της αύξησης στους κατοίκους δεν αποτελεί ρεαλιστική λύση. Προτεραιότητά μας είναι η υποστήριξη των επιβατών, του πληρώματος και των υπαλλήλων. Θα αφιερώσουμε τις επόμενες 60 ημέρες στην αναδιάρθρωση και την ανακεφαλαιοποίηση, αν και κανένα αποτέλεσμα δεν είναι εξασφαλισμένο», αναφέρει η εταιρεία.

Cambodia US Cruise Ship

Το κρουαζιερόπλοιο Villa Vie Odyssey στο Λιμάνι της Σιχανουκβίλ, στην Καμπότζη, την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026.

AP

«Η εταιρεία δεν κάνει τίποτα για να μας βοηθήσει»

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ράντι Κάσινγκχαμ, έναν μπλόγκερ που βρισκόταν στην κρουαζιέρα η εταιρεία δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για να βοηθήσει τους επιβάτες.

«Δεν μπορούσαμε καν να βγούμε από το λιμάνι, οπότε υπήρχαν λεωφορεία που μας μετέφεραν στο κέντρο της πόλης, τη Σιχανουκβίλ της Καμπότζης. Δεν μας έδωσαν καν έναν κατάλογο με ξενοδοχεία, πόσο μάλλον να μας βοηθήσουν να φτάσουμε εκεί ή να πληρώσουν για τη διαμονή μας», ανέφερε ο Κάσινγκχαμ στην ιστοσελίδα του.

Το πλοίο έφτασε στη Σιχανουκβίλ την περασμένη Παρασκευή και είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει την Τετάρτη, σύμφωνα με τον Λονγκ Ντιμάντσε, αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας. Όπως είπε ο ίδιος, το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να ανεφοδιαστεί με καύσιμα και να αναχωρήσει από την Καμπότζη το Σάββατο, αλλά η εταιρεία εκμετάλλευσης του πλοίου δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημοσίως καμία ημερομηνία.

Το «Odyssey», που ναυπηγήθηκε το 1993 και λειτουργούσε με διαφορετικές ονομασίες από διάφορες εταιρείες πριν τεθεί σε ακινησία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού το 2020, αγοράστηκε από την Villa Vie Residences το 2023.

Η τρέχουσα κρουαζιέρα, η οποία αρχικά προοριζόταν να διαρκέσει 3,5 χρόνια, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024.

Το κρουαζιερόπλοιο είναι εξοπλισμένο με αρκετά μπαρ και εστιατόρια, κατάστρωμα με πισίνα και γήπεδο pickleball, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας. Οι μόνιμες κατοικίες στις καμπίνες του κυμαίνονται από 120.000 έως 440.000 δολάρια, ενώ είναι επίσης διαθέσιμες προς ενοικίαση από 3.500 δολάρια το μήνα.

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