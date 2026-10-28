Ισραήλ: Ο πρόεδρος Χέρτσογκ καλεί τα κόμματα να κάνουν ότι μπορούν για να αποφευχθούν νέες εκλογές

Snapshot Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να αποφύγουν νέο γύρο εκλογών μετά την απουσία πλειοψηφίας σε κανένα κόμμα.

Αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα από τον δικαστή Νοάμ Σόλμπεργκ πριν ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η συμμετοχή στις εκλογές ήταν εξαιρετικά υψηλή, γεγονός που υπογραμμίζει την επιθυμία των Ισραηλινών για δημοκρατία.

Το μπλοκ του πρωθυπουργού Νετανιάχου συγκεντρώνει 53 έδρες, ενώ το μπλοκ του Γκάντι Άιζενκοτ 48, με τα αραβικά κόμματα να καταλαμβάνουν ιστορικό υψηλό 19 έδρες.

Η πλειοψηφία απαιτεί τουλάχιστον 61 έδρες, με το υπόλοιπο 7% των ψήφων και 600.000 φακέλους να περιμένουν επεξεργασία για το τελικό αποτέλεσμα. Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί ένας νέος γύρος εκλογών, με την πρώτη εικόνα των καταμετρήσεων να δείχνει ότι κανένα κόμμα δεν εξασφαλίζει την πλειοψηφία.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ειδικά μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, για να αποφύγουμε έναν νέο γύρο εκλογών. Επομένως, περιμένω από όλους όσους έρχονται εδώ να έχουν ανοιχτό μυαλό», δήλωσε ο Χέρτσογκ στις πρώτες του δηλώσεις μετά τις εκλογές, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Προεδρική Κατοικία στην Ιερουσαλήμ.

Ο Χέρζογκ δήλωσε ότι αναμένει να λάβει τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών την επόμενη εβδομάδα από τον δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ, Νοάμ Σόλμπεργκ, μετά την οποία θα ξεκινήσουν διαβουλεύσεις με κάθε κοινοβουλευτική ομάδα της Κνεσέτ σχετικά με τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος εξήρε επίσης την εξαιρετικά υψηλή συμμετοχή στις εκλογές ως «σήμα τιμής για την ισραηλινή κοινωνία», αναφέροντας ότι αποδεικνύει το βάθος της «επιθυμίας για δημοκρατία» των Ισραηλινών.

Στο 85,6% η καταμέτρηση

Έχει καταμετρηθεί περίπου το 93% των απλών ψηφοδελτίων, το οποίο αντιστοιχεί στο 85,6% του συνόλου. Αν και τα αποτελέσματα δεν είναι οριστικά, δεν αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές στα στοιχεία στο άμεσο μέλλον.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ανακοινώνει 53 έδρες για το μπλοκ υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και 48 έδρες για το μπλοκ υπό την ηγεσία του αρχηγού του «Γιάσαρ», Γκάντι Άιζενκοτ.

Τα αραβικά κόμματα κατέχουν 19 έδρες, αριθμό που αποτελεί ιστορικό υψηλό.

Για την εξασφάλιση πλειοψηφίας απαιτούνται τουλάχιστον 61 έδρες.

Σε δήλωσή της, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή αναφέρει ότι το υπόλοιπο 7% των απλών ψηφοδελτίων θα απαιτήσει επιπλέον έλεγχο, ενώ περίπου 600.000 φάκελοι αναμένεται να προστεθούν στο τελικό σύνολο.