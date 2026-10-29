Αφγανιστάν: Οι αγρότες επιστρέφουν στην καλλιέργεια οπίου

Αφγανιστάν: Πενταπλασιάστηκε η παραγωγή οπίου μέσα σε έναν χρόνο 

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Αφγανιστάν: Οι αγρότες επιστρέφουν στην καλλιέργεια οπίου
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  • Η παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν αυξήθηκε κατά 400% μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας σχεδόν τους 1.500 τόνους το 2026.
  • Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις οπιούχου παπαρούνας αυξήθηκαν κατά 330%, από 10.000 σε πάνω από 43.000 εκτάρια το 2026.
  • Παρά την αύξηση, οι καλλιέργειες παραμένουν πολύ κάτω από τα επίπεδα πριν από την απαγόρευση του 2022, όταν κάλυπταν 232.000 εκτάρια.
  • Οι αγρότες αποφεύγουν τον εντοπισμό κρύβοντας τις καλλιέργειες ή αλλάζοντας τις περιόδους σποράς και συγκομιδής.
  • Η τιμή του οπίου μειώθηκε από 570 σε 500 δολάρια ανά κιλό, αλλά παραμένει υψηλή σε σχέση με πριν από την απαγόρευση.
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Σημαντική αύξηση καταγράφει η παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν, παρά την απαγόρευση της καλλιέργειας οπιούχου παπαρούνας που έχουν επιβάλει οι Ταλιμπάν από το 2022. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, η παραγωγή πενταπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο, ενώ ολοένα περισσότεροι αγρότες βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τους περιορισμούς.

Η παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν αυξήθηκε κατά 400% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Ειδικότερα, η παραγωγή αυξήθηκε από τους 300 τόνους σε σχεδόν 1.500 τόνους, καταγράφοντας την πρώτη σημαντική άνοδο μετά την απαγόρευση της καλλιέργειας οπιούχου παπαρούνας από τους Ταλιμπάν.

Την ίδια περίοδο, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξήθηκαν κατά 330%, από περίπου 10.000 εκτάρια το 2025 σε περισσότερα από 43.000 εκτάρια το 2026.

Παρά την εντυπωσιακή αύξηση, τόσο η παραγωγή όσο και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις παραμένουν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την απαγόρευση.

Τότε, οι καλλιέργειες οπιούχου παπαρούνας κάλυπταν περίπου 232.000 εκτάρια, ενώ το Αφγανιστάν αντιπροσώπευε σχεδόν το 80% της παγκόσμιας προσφοράς οπίου.

Πώς οι αγρότες παρακάμπτουν την απαγόρευση

Πολλοί Αφγανοί αγρότες έχουν αναπτύξει μεθόδους για να αποφεύγουν τον εντοπισμό των παράνομων καλλιεργειών.

Ορισμένοι κρύβουν μικρές εκτάσεις με οπιούχο παπαρούνα ανάμεσα σε χωράφια με σιτηρά ή μέσα σε περιφραγμένες αυλές. Άλλοι επιλέγουν διαφορετικές περιόδους σποράς και συγκομιδής, ώστε να δυσχεραίνουν τους ελέγχους.

Η καλλιέργεια παπαρούνας έχει πλέον επεκταθεί σε 16 από τις 34 επαρχίες του Αφγανιστάν, δηλαδή σε πέντε περισσότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Υποχώρησαν οι τιμές, αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα

Παράλληλα με την αύξηση της παραγωγής, οι τιμές του οπίου καταγράφουν υποχώρηση.

Η τιμή ανά κιλό μειώθηκε από τα 570 δολάρια το 2025 στα 500 δολάρια το 2026. Ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πάνω από τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την απαγόρευση, όταν το κιλό κόστιζε λιγότερο από 100 δολάρια.

Η απαγόρευση της καλλιέργειας οπιούχου παπαρούνας στο Αφγανιστάν ισχύει από το 2022, όταν οι Ταλιμπάν επέβαλαν αυστηρούς περιορισμούς στην παραγωγή ναρκωτικών.

Η νέα αύξηση της παραγωγής αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής της απαγόρευσης, καθώς η καλλιέργεια παπαρούνας εξακολουθεί να αποτελεί πηγή εισοδήματος για μέρος του αγροτικού πληθυσμού της χώρας.

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