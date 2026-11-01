Ανατριχιαστικές σκηνές: 24χρονη παλεύει να ξεφύγει από άγνωστο - Κυνήγησε να την αρπάξει

O ύποπτος εντοπίστηκε τρεις ώρες μετά την απόπειρα απαγωγής να περπατάει γυμνός 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ανατριχιαστικές σκηνές: 24χρονη παλεύει να ξεφύγει από άγνωστο - Κυνήγησε να την αρπάξει
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 23χρονος άνδρας προσπάθησε να απαγάγει μια 24χρονη γυναίκα σε πάρκινγκ στη Χονολουλού, Χαβάη, ενώ περπατούσε μαζί με τη 77χρονη φίλη της.
  • Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που ο δράστης καταδιώκει και προσπαθεί να αρπάξει τη νεαρή γυναίκα, ενώ γείτονες παρενέβησαν και τη βοήθησαν να ξεφύγει.
  • Ο ύποπτος διέφυγε προσωρινά με φορτηγό, αλλά συνελήφθη τρεις ώρες αργότερα γυμνός σε κοντινό δρόμο.
  • Κατηγορήθηκε για απαγωγή και βιαιοπραγία δευτέρου βαθμού, με εγγύηση 500.000 δολάρια, και εμφανίστηκε σιωπηλός στο δικαστήριο με αλυσίδες στους αστραγάλους.
  • Η επόμενη δικαστική του εμφάνιση προγραμματίστηκε για τη Δευτέρα.
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Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τις τρομακτικές στιγμές μίας νεαρής, την οποία αποπειράθηκε να απαγάγει ένας άγνωστος άνδρας μέσα από ένα πάρκινγκ στο φως της ημέρας, στη Χαβάη.

Η φρικτή σκηνή εκτυλίχθηκε στις αρχές τις περασμένης εβδομάδας, σε έναν χώρο στάθμευσης συγκροτήματος κατοικιών στη Χονολουλού.

Η γυναίκα περπατούσε μέσα στο γκαράζ μαζί με τη 77χρονη φίλη της, όταν ένας άνδρας, τον οποίο η αστυνομία ταυτοποίησε ως τον 23χρονο Ντίζελ Καουέλο, τις πλησίασε ξαφνικά από πίσω.

Τα βίντεο δείχνουν τις δύο γυναίκες να γυρίζουν τρομαγμένες, καθώς ο ψηλός άγνωστος πλησιάζει απειλητικά.

Οι γυναίκες αρχίζουν να υποχωρούν, αλλά ο ύποπτος συνεχίζει να πλησιάζει, πριν ορμήσει προς το χέρι της νεότερης γυναίκας. Αυτή τρέχει απεγνωσμένα σε μια προσπάθεια να ξεφύγει, αλλά ο άνδρας την καταδιώκει, ενώ η ηλικιωμένη φίλη της παρακολουθεί αδύναμη να αντιδράσει.

Στη συνέχεια, το βίντεο μεταβαίνει σε μια εξωτερική κάμερα, αποκαλύπτοντας τη φρικιαστική στιγμή που ο ύποπτος μεταφέρει τη γυναίκα κατά μήκος του χώρου στάθμευσης. Το τρομοκρατημένο θύμα φαίνεται να κουνάει έντονα τα χέρια και τα πόδια της, καθώς αγωνίζεται απεγνωσμένα να απελευθερωθεί από τη λαβή του.

Η ηλικιωμένη φίλη της δήλωσε στο Hawaii News Now: «Φώναζα: “Βοήθεια! Βοήθεια!” και φώναζε κι αυτή. Έλεγε: “Δεν θέλεις να το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις.”»

Περιγράφοντας την ανατριχιαστική συνάντηση, πρόσθεσε: «Έμοιαζε με τέρας. Τα μάτια του έδειχναν τόσο μίσος και τρέλα.»

Οι απελπισμένες κραυγές της γυναίκας ειδοποίησαν τους τρομοκρατημένους γείτονες, οι οποίοι έσπευσαν να παρέμβουν, ενώ ο απαγωγέας την έσερνε για να τη βάλει στο πίσω μέρος του φορτηγού του.

Το δραματικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα να τρέχει προς τον ύποπτο, καθώς το θύμα καταφέρνει τελικά να ξεφύγει.

Ο φερόμενος ως δράστης μπήκε τότε βιαστικά στο φορτηγό του, πριν κάνει γρήγορα όπισθεν για να βγει από το πάρκινγκ και να διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος. Τρεις ώρες αργότερα εντοπίστηκε να τρέχει εντελώς γυμνός σε έναν κοντινό δρόμο και συνελήφθη.

Κατηγορήθηκε για απαγωγή και βιαιοπραγία δευτέρου βαθμού, με την εγγύησή του να ορίζεται στο εκπληκτικό ποσό των 500.000 δολάρια.

Ο Καουέλο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο την Πέμπτη, όπου στεκόταν ξυπόλητος με αλυσίδες στους αστραγάλους και έμεινε σιωπηλός καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, σύμφωνα με το Hawaii News Now. Ο κρατούμενος θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο τη Δευτέρα.

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