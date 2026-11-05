Χονγκ Κονγκ: Ο Τζόσουα Γουόνγκ, το πρόσωπο των φιλοδημοκρατικών διαδηλώσεων

Snapshot Ο Τζόσουα Γουόνγκ καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης για συνωμοσία με ξένες δυνάμεις βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ.

Έχει ήδη εκτίσει έξι χρόνια φυλάκισης για τον ακτιβισμό του και θα παραμείνει στη φυλακή για άλλη μια δεκαετία.

Ο νόμος περί εθνικής ασφάλειας επιβλήθηκε το 2020 για να περιορίσει τις φιλοδημοκρατικές διαδηλώσεις και έχει οδηγήσει στη σύλληψη εκατοντάδων ακτιβιστών.

Οι κατηγορίες εναντίον του Γουόνγκ περιλαμβάνουν συνωμοσία για άσκηση πιέσεων σε ξένες χώρες να επιβάλουν κυρώσεις κατά του Πεκίνου.

Το Human Rights Watch και υποστηρικτές του Γουόνγκ χαρακτηρίζουν την καταδίκη ως μέρος ευρύτερης πολιτικής καταστολής στο Χονγκ Κονγκ. Snapshot powered by AI

Ο Τζόσουα Γουόνγκ, το πρόσωπο του δημοκρατικού κινήματος του Χονγκ Κονγκ, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης για συνωμοσία με ξένες δυνάμεις βάσει του σαρωτικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας της πόλης.

Ο Γουόνγκ είναι μεταξύ των εκατοντάδων αγωνιστών κι απλών κατοίκων του Χονγκ Κονγκ που συνελήφθησαν βάσει του νόμου, ο οποίος επιβλήθηκε το 2020 μετά από εκρηκτικές διαμαρτυρίες υπέρ της δημοκρατίας κατά του αυξανόμενου ελέγχου του Πεκίνου στην πόλη.

Οι πολέμιοι του σκληρού καθεστώτος του Πεκίνου κάνουν λόγο για ξεκάθαρη φίμωση όποιας φωνής αντιτίθεται στην κεντρική διοίκηση, με τις Αρχές να υποστηρίζουν ότι ο νόμος είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της σταθερότητας κι αρνούνται ότι έχει αποδυναμώσει την πολύτιμη αυτονομία της πόλης.

Έξι χρόνια ήδη στη φυλακή, κι έπονται άλλα 10

Έχοντας ήδη περάσει τα τελευταία έξι χρόνια στη φυλακή, ο Γουόνγκ, ο οποίος επρόκειτο να αποφυλακιστεί τον Ιανουάριο, θα περάσει τώρα άλλη μια δεκαετία πίσω από τα κάγκελα. Ο Wong, ο οποίος έγινε 30 ετών τον περασμένο μήνα, έχει ήδη φυλακιστεί πολλές φορές για τον ακτιβισμό του, ο οποίος ξεκίνησε όταν ήταν έφηβος.

Την Πέμπτη, έφτασε στο δικαστήριο φορώντας ένα σκούρο μπλε μακρυμάνικο πουκάμισο, χακί παντελόνι και γυαλιά με μαύρο σκελετό. Φαινόταν πιο αδύνατος σε σύγκριση με τις προηγούμενες δημόσιες εμφανίσεις του.

Έγνεψε χαιρετώντας τα μέλη της κατάμεστης αίθουσας του κοινού και κρατούσε σημειώσεις κατά διαστήματα καθώς ο δικαστής διάβαζε το κατηγορητήριο.

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο, με δεκάδες κατοίκους του Χονγκ Κονγκ να έχουν περιμένει στην ουρά για ώρες ελπίζοντας να βρουν μια θέση στο θεωρείο του κοινού.

Οι κατηγορίες για συνεργασία με ξένες δυνάμεις και οι αντιδράσεις

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Γουόνγκ είχε συνωμοτήσει με άλλους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένου του αυτοεξόριστου ακτιβιστή Νάθαν Λο, για να ασκήσουν πιέσεις για ξένες κυρώσεις και αποκλεισμούς κατά του Πεκίνου.

Αυτές οι δραστηριότητες έλαβαν χώρα μεταξύ Ιουλίου και τέλους Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με το δικαστήριο. Οι Γουόνγκ και Λο ήταν συνιδρυτές του Demosisto, ενός πλέον ανενεργού φιλοδημοκρατικού πολιτικού κόμματος.

Η φίλη και συναγωνίστρια του Wong, Frances Hui, η οποία ζει τώρα στις ΗΠΑ, λέει ότι είναι «συντετριμμένη» και «εξοργισμένη» από την ετυμηγορία.

«Η σημερινή καταδίκη δεν αφορά μόνο τον Τζόσουα. Είναι μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής καταστολής που επιδιώκει να ξαναγράψει ένα κεφάλαιο της ιστορίας του Χονγκ Κονγκ και να σβήσει τη συμβολή μιας ολόκληρης γενιάς που πίστευε ότι μπορούσε να διαμορφώσει το μέλλον της πόλης της», δήλωσε στο BBC.

Το Human Rights Watch χαρακτήρισε την απόφαση «σκληρή και άδικη». «Για να διατηρήσει την κοινωνία του Χονγκ Κονγκ υποτονική και να μειώσει την πιθανότητα διεθνούς κατακραυγής, η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ φαίνεται να έχει υιοθετήσει την τακτική της συσσώρευσης κατηγοριών εναντίον ισχυρών ηγετών υπέρ της δημοκρατίας», δήλωσε η διευθύντρια Ασίας, Ελέιν Πίρσον.

Η πιο σκληρή ποινή βάσει του αμφιλεγόμενου νόμου περί εθνικής ασφάλειας (NSL) μέχρι στιγμής έχει επιβληθεί στον πρώην μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Τζίμι Λάι, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης, επίσης για συνωμοσία με ξένες δυνάμεις.

Ποιος είναι ο Τζόσουα Γουόνγκ - Από τα 14 είναι ενεργός ακτιβιστής

Γεννημένος τον Οκτώβριο του 1996, ο Γουόνγκ διαγνώστηκε με δυσλεξία ως παιδί, κάτι που τον έκανε να δυσκολεύεται με το σχολείο. Ωστόσο, έσπευσε να αμφισβητήσει τους καθιερωμένους κανόνες και τα πρότυπα όταν δεν είχαν νόημα. Στο γυμνάσιο, συσπειρώθηκε με τους συμμαθητές του για να διαμαρτυρηθεί για τις υψηλές τιμές των μεσημεριανών γευμάτων στο κυλικείο μέσω Facebook.

Το 2011, ο Wong, τότε 14 ετών, συνίδρυσε την φιλοδημοκρατική φοιτητική ακτιβιστική ομάδα Scholarism, η οποία γρήγορα αυξήθηκε σε μέγεθος και επιρροή.

Την επόμενη χρονιά, η ομάδα συγκέντρωσε περισσότερους από 100.000 ανθρώπους για να διαμαρτυρηθούν κατά των σχεδίων του Χονγκ Κονγκ να εφαρμόσει υποχρεωτική «πατριωτική εκπαίδευση» στα σχολεία, αναγκάζοντας τις αρχές να υποχωρήσουν.

Από το Κίνημα της Ομπρέλας στις διώξεις του νόμου περί εθνικής ασφάλειας

Στα 30 του, ο Wong έχει ήδη φυλακιστεί πολλές φορές για τον ακτιβισμό του. Μέχρι το 2014, ο Wong, ο οποίος τότε βρισκόταν στην πρώτη γραμμή ενός κινήματος πολιτικής ανυπακοής γνωστού ως «Κίνημα της Ομπρέλας», είχε ήδη γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του φιλοδημοκρατικού κινήματος του Χονγκ Κονγκ.

Το 2016, συνίδρυσε το Demosisto με τον Law και την Agnes Chow, μια ακτιβίστρια που βρίσκεται επίσης τώρα στην εξορία.

Αλλά συχνά εξέφραζε δυσαρέσκεια που τον χαρακτήριζαν «ηγέτη διαμαρτυρίας». «Έχουμε πολλούς μεσολαβητές σε αυτό το κίνημα και είμαι ένας από αυτούς... Αντί να έχουμε μια διοίκηση από πάνω προς τα κάτω, τώρα έχουμε έναν κόμβο διοίκησης από κάτω προς τα πάνω», δήλωσε ο Wong στους Financial Times τον Νοέμβριο του 2019. Το Demosisto διαλύθηκε το 2020, τη χρονιά που το Πεκίνο εισήγαγε το NSL στο Χονγκ Κονγκ.

Ο Λο έφυγε για το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ο Γουόνγκ παρέμεινε στο Χονγκ Κονγκ και προσπάθησε να διεκδικήσει μια έδρα στο νομοθετικό του σώμα - αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος, με τις αρχές να επικαλούνται την αντίθεσή του στο NSL ως έναν από τους λόγους.

Εν τω μεταξύ, οι δικαστικές υποθέσεις εναντίον του Wong συσσωρεύονταν.

Στις 23 Νοεμβρίου 2020, δήλωσε ένοχος για διάφορες κατηγορίες που σχετίζονται με τη συμμετοχή του σε διαμαρτυρίες έξω από την έδρα της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ το 2019.

Στη συνέχεια ήρθαν οι κατηγορίες της NSL. Ενώ ήταν ακόμα στη φυλακή τον Φεβρουάριο του 2021, ο Wong ήταν μεταξύ των 47 ατόμων που κατηγορήθηκαν για «συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή». Η ομάδα έγινε γνωστή ως οι 47 του Χονγκ Κονγκ και παραμένει η μεγαλύτερη δίωξη μέχρι στιγμής βάσει της NSL.

Ο Wong εξακολουθούσε να εκτίει την ποινή φυλάκισης 56 μηνών για την καταδίκη για ανατροπή της εξουσίας όταν κατηγορήθηκε για συμπαιγνία βάσει του NSL πέρυσι.

Στις 22 Νοεμβρίου 2020, την ημέρα πριν δηλώσει ένοχος για τις κατηγορίες της διαμαρτυρίας, ο Wong έγραψε σε μια ανάρτηση στο Instagram απευθυνόμενη στον «λαό του Χονγκ Κονγκ»: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα ποτέ μεγάλη πίστη στην πολιτική του Χονγκ Κονγκ, αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον λαό του Χονγκ Κονγκ».

«Ακόμα και καθώς η πολιτική εξουσία θέτει πλέον μια ολοκληρωμένη πρόκληση για την ανθεκτικότητα της κοινωνίας των πολιτών μας, πιστεύω ότι ο λαός του Χονγκ Κονγκ, όπως πάντα, θα βρει έναν τρόπο να δει τα πράγματα μέχρι τέλους».