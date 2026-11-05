Απόφαση - σάλος του κυβερνήτη της Καλιφόρνια: Χάρη σε 548 μελλοθάνατους

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ μιλάει κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, στην περιοχή Χόλιγουντ του Λος Άντζελες

Snapshot Ο κυβνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, μετέτρεψε τις ποινές θανάτου σε ισόβια για 548 θανατοποινίτες κρατούμενους.

Ο Νιούσομ υποστήριξε ότι η εκτέλεση είναι ασυμβίβαστη με τις αξίες της πολιτείας και το ηθικό πλαίσιο του νομικού συστήματος.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ειδικά από συγγενείς θυμάτων, αλλά ο κυβερνήτης ανέλαβε πλήρως την ευθύνη.

Η Καλιφόρνια δεν έχει πραγματοποιήσει εκτέλεση από το 2006, παρά τον μεγάλο αριθμό καταδικασμένων σε θάνατο.

Η μαζική μετατροπή ποινών θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό των καταδικασμένων σε θάνατο στην Αμερική και ενδέχεται να επηρεάσει την πολιτική εικόνα του Νιούσομ. Snapshot powered by AI

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε την Πέμπτη η απόφαση του κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, να δώσει χάρη και στους 548 κρατούμενους στην πτέρυγα των θανατοποινιτών, μετατρέποντας την ποινή του θανάτου σε ισόβια.

Σε μία μακροσκελή επιστολή του προς τους πολίτες, αλλά και του συγγενείς θυμάτων, ο Νιούσομ δήλωσε ότι κατανοεί την οργή για τη φρικαλεότητα των εγκλημάτων των κρατουμένων, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη των αντιδράσεων και του κόστους.

«Ως κυβερνήτης, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το κράτος δεν μπορεί, από ηθική άποψη, να τους εκτελέσει», έγραψε. «Τώρα μπορούμε να αφήσουμε αυτούς τους παραβάτες να πεθάνουν στην αφάνεια, ενώ εμείς θα θυμόμαστε και θα τιμούμε για πάντα τα θύματά τους.»

«Προβαίνω σε αυτή την ενέργεια επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι η κρατικά επιτρεπόμενη εκτέλεση είναι ασυμβίβαστη με τις αξίες της Καλιφόρνιας, υπονομεύει τα θεμέλια του νομικού μας συστήματος και μας μειώνει όλους», εξήγησε ο Νιούσομ.

«Γνωρίζω ότι δεν μπορούμε να εκτελούμε ανθρώπους στο ατελές νομικό μας σύστημα και να παραμένουμε πιστοί στις βασικές μας αξίες, με πρώτη μεταξύ αυτών τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Ο Νιούσομ δήλωσε ότι η απόφαση για τη μαζική μετατροπή των ποινών ήταν μία από τις «πιο δύσκολες» της καριέρας του και είπε ότι έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι θα ξυπνήσει δυσάρεστες αναμνήσεις στους επιζώντες συγγενείς των θυμάτων.

«Αποδέχομαι αυτή την οδυνηρή αλήθεια, αλλά και την πεποίθηση ότι πρόκειται για μια δίκαιη πράξη.»

Οι συζητήσεις σχετικά με τη μαζική χορήγηση χάριτος σε μερικούς από τους πιο διαβόητους εγκληματίες της πολιτείας εντάθηκαν μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί.

Η απόφαση αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει την εικόνα του Νιούσομ στο εθνικό κοινό, ο οποίος στοχεύει σε υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο το 2028.

Η Καλιφόρνια δεν έχει πραγματοποιήσει εκτέλεση από το 2006, παρόλο που φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό καταδικασμένων σε θάνατο στη χώρα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ο Νιούσομ θέσπισε το μορατόριουμ της πολιτείας για τις εκτελέσεις. Πάνω από 200 άτομα έχουν καταδικαστεί σε θάνατο στην Καλιφόρνια από την τελευταία εκτέλεση το 2006, σύμφωνα με το CalMatters.Ο Νιούσομ, στην επιστολή του, δήλωσε ότι σέβεται το γεγονός ότι οι Καλιφορνέζοι ψήφισαν στο παρελθόν υπέρ της διατήρησης της θανατικής ποινής στη νομοθεσία.

«Ωστόσο, το Σύνταγμα παρέχει επίσης σε κάθε κυβερνήτη την εξουσία χάριτος, και αυτή η εξουσία προορίζεται για περιπτώσεις όπου η εφαρμογή του νόμου δεν συνάδει με τη δικαιοσύνη. Για μένα, αυτή είναι μια τέτοια περίπτωση», πρόσθεσε ο Νιούσομ.

Η πίεση προς τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε μαζική μετατροπή των ποινών θανάτου αυξανόταν ακόμη και πριν από το περιστατικό με τον Πάικ, αν και το Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας θα έπρεπε να εγκρίνει τις μετατροπές για άτομα με πολλαπλές καταδίκες για κακουργήματα.

Μια μαζική μετατροπή ποινών στην Καλιφόρνια θα μπορούσε να μειώσει τον συνολικό αριθμό των καταδικασμένων σε θάνατο κρατουμένων σε ολόκληρη τη χώρα κατά περισσότερο από το ένα τέταρτο.

Από τα 548 άτομα που βρίσκονται στη φυλακή με θανατική ποινή, τα 529 είναι άνδρες. Περίπου 45 από αυτούς θα εκτελούνταν αμέσως χωρίς το μορατόριουμ του Νιούσομ, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη.

Μια μετατροπή της ποινής θα μπορούσε να σώσει ανθρώπους όπως τον Ρίτσαρντ Άλεν Ντέιβις — ο οποίος καταδικάστηκε το 1996 για την απαγωγή και τη δολοφονία της 12χρονης Πόλι Κλάας — και τον κατά συρροή δολοφόνο Τσαρλς Νγκ, ο οποίος καταδικάστηκε για 11 δολοφονίες πρώτου βαθμού, μεταξύ άλλων καταδικασμένων εγκληματιών στην «Χρυσή Πολιτεία».

«Αναγνωρίζω επίσης ότι αυτή η πράξη επιείκειας θα εξοργίσει και θα πληγώσει ορισμένους Καλιφορνέζους. Αυτό θα με βαραίνει πάντα. Ως κυβερνήτης, εγώ και μόνο εγώ φέρω την ευθύνη για αυτή την απόφαση και τις επιπτώσεις της, ακριβώς όπως εγώ και μόνο εγώ θα έφερα την ευθύνη για κάθε εκτέλεση», κατέληξε ο Νιούσομ