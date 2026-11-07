Νεκροί 30 ιπποπόταμοι που δηλητηριάστηκαν από άνθρακα σε εθνικό πάρκο στο Κονγκό

Δεκάδες ιπποπόταμοι πέθαναν αφού δηλητηριάστηκαν από άνθρακα στο παλαιότερο εθνικό πάρκο της Αφρικής, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Από τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 30 ιπποπόταμοι έχουν πεθάνει στο Εθνικό Πάρκο Βιρούνγκα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τις τοπικές αρχές να επιβεβαίωσαν ότι η αιτία θανάτου είναι ο άνθρακας, όπως δήλωσε η Λόρα Πάρκερ, επικεφαλής των προγραμμάτων προστασίας και διατήρησης του Εθνικού Πάρκου.

Σύμφωνα με την Πάρκερ, δεν έχουν εντοπιστεί νέα κρούσματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αλλά «η κατάσταση παρακολουθείται στενά».

«Πιστεύουμε ότι ο άνθρακας απελευθερώθηκε έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή. Είμαστε αισιόδοξοι ότι δεν θα καταγραφούν περαιτέρω κρούσματα, αλλά είμαστε σε επαγρύπνηση και παρακολουθούμε την κατάσταση στενά», δήλωσε η ίδια στο ABC News.

Ο άνθρακας είναι ασθένεια που μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο, η οποία προκαλείται από το βακτήριο Bacillus anthracis, το οποίο παράγει σπόρια που μπορούν να επιβιώσουν στο έδαφος για δεκαετίες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Πέρυσι, τουλάχιστον 50 ιπποπόταμοι και άλλα μεγάλα ζώα πέθαναν αφού δηλητηριάστηκαν από άνθρακα στο ίδιο πάρκο.

«Ο άνθρακας δεν προσβάλλει αποκλειστικά τους ιπποπόταμους. Απλά αυτά τα ζώα είναι ευπαθείς σε αυτήν την ασθένεια, λόγω ενός συνδυασμού βιολογικών χαρακτηριστικών που κατέχουν, αλλά και των διατροφικών τους συνηθειών», εξήγησε η Πάρκερ.

Οι υπεύθυνοι του πάρκου έχουν ενημερώσει τις τοπικές κοινότητες εντός και γύρω από την πληγείσα περιοχή σχετικά με την επιδημία, συμβουλεύοντας τους κατοίκους να μην αγγίζουν ούτε να καταναλώνουν νεκρά ζώα, και να τα αναφέρουν στις αρχές.

Το Εθνικό Πάρκο Βιρούνγκα, το οποίο ιδρύθηκε το 1925 και εκτείνεται σε περίπου 3.000 τετραγωνικά μίλια, έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς για «την ενεργή αλυσίδα ηφαιστείων του και την πλούσια ποικιλία οικοτόπων που ξεπερνούν εκείνες οποιουδήποτε άλλου αφρικανικού πάρκου».