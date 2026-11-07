Στην αντεπίθεση ο Τραμπ: Ζητάει έρευνα σε βάρος των Δημοκρατικών για «εκφοβισμό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να εξετάσει Δημοκρατικοί επειδή «απείλησαν πολλούς ανθρώπους» με παραπομπή και άλλες μορφές τιμωρίας, λέγοντας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πρόκαιται για «εγκληματική πράξη».

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τράμπ προχώρησε στην πρώτη αλλαγή στους συνεργάτες του μετά την ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές, ανακοινώνοντας τον διορισμό του Στίβεν Μίλερ, ως προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Η επιλογή Μίλερ προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τους Δημοκρατικούς. Ο επικεφαλής του κόμματος στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, σημείωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έμαθε τίποτα από την ιστορική ήττα που υπέστη. Ο Στίβεν Μίλλερ είναι ο αρχιτέκτονας των πιο βάρβαρων και απάνθρωπων πολιτικών αυτής της κυβέρνησης. Ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να είχε κάνει χειρότερη επιλογή, τόνισε. Το ίδιο αιχμηρός και ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, ανακοίνωσε ότι ο Μίλερ πρέπει να εξαλειφθεί όπως ένας κακοήθης όγκος.

Ο Μίλλερ αντικαθιστά τη Σούζι Γουάιλς, την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε προσωπάρχης του Λευκού Οίκου και που παρά τις ευχαριστίες για την προσφορά της, φαίνεται πως έγινε αυτή τελικά ο αποδιοπομπαίος τράγος για τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης περιγράφουν κλίμα αυξανόμενης δυσφορίας,.Όπως σημειώνει η Daily Mail «χρειάστηκαν μόλις 72 ώρες για να γκρεμιστούν όσα έκτιζε επί τέσσερα χρόνια και παραιτήθηκε την Πέμπτη με τον πρόεδρο να είναι εξοργισμένος καθώς όπως αναφέρουν πηγές κοντά στον πρόεδρο εκείνη είχε διαρρεύσει στον Τύπο την πληροφορία ότι ο Τράμπ έριχνε το φταίξιμο για την ήττα στον υπουργό πολέμου Πιτ Χεγκσεθ».

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews, στην Ουάσινγκτον, Λένα Αργύρη, η αναβάθμιση του Στίβεν Μίλερ δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν προτίθεται να απαντήσει στην εκλογική συντριβή με μετριοπάθεια ή αλλαγή πορείας. Αντιθέτως, επιλέγει να βγάλει μπροστά έναν από τους σκληρότερους ιδεολογικά και πιο αφοσιωμένους συνεργάτες του, έναν άνθρωπο που έχει ταυτιστεί με τις πλέον αμφιλεγόμενες πολιτικές της κυβέρνησής του. Με αυτόν τον τροπο ενισχύει την σκληρή πτέρυγα του κινήματος MAGA καθώς ο Μίλερ είναι από τους βασικούς διαμορφωτές της πολιτικής ατζέντας Τραμπ, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό, στις μαζικές απελάσεις και στη διεύρυνση της εκτελεστικής εξουσίας, υπό αυτή την έννοια μάλιστα φαίνεται πως ο Λευκός Οίκος θα επιδιώξει να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τα εκτελεστικά διατάγματα και τις μονομερείς προεδρικές εξουσίες παρά θα ρίξει γέφυρες με το Κογκρέσο. Και τέλος, αλλάζει και η εσωτερική ισορροπία στον Λευκό Οίκο.

Και αυτό γιατί η Σούζι Γουάιλς λειτουργούσε κυρίως ως παράγοντας οργανωτικής πειθαρχίας, ισορροπιών και κατευνασμού των εσωτερικών εντάσεων. Ο Στίβεν Μίλερ, αντίθετα, είναι ένα έντονα συγκρουσιακό πρόσωπο, με ισχυρούς συμμάχους αλλά και πολλούς εχθρούς και αντιπάλους.