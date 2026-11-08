Εγκεφαλικό: Ποιες ώρες είναι υψηλότερο το ρίσκο - Τι αυξάνει τον κίνδυνο ενός επεισοδίου

Μιχάλης Παπαδάκος

Εγκεφαλικό: Ποιες ώρες είναι υψηλότερο το ρίσκο - Τι αυξάνει τον κίνδυνο ενός επεισοδίου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου αυξάνεται κατά 72% μεταξύ 6 π.μ. και 9 π.μ. σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας.
  • Τα πρωινά συμβαίνουν βιολογικές αλλαγές, όπως η πτώση της μελατονίνης και η αύξηση της κορτιζόλης, που αυξάνουν την αρτηριακή πίεση και τον κίνδυνο εγκεφαλικού.
  • Το αίμα αλλάζει το πρωί, με αυξημένη πιθανότητα θρόμβωσης και υψηλά επίπεδα μιας πρωτεΐνης που εμποδίζει τη διάλυση των θρόμβων.
  • Τα εγκεφαλικά που επηρεάζουν το πίσω μέρος του κρανίου μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ισορροπίας ή απώλεια όρασης χωρίς τυπικά συμπτώματα αδυναμίας.
  • Η άμεση κλήση βοήθειας και η γρήγορη αντιμετώπιση του εγκεφαλικού αυξάνουν τις πιθανότητες ανάρρωσης και μειώνουν τον κίνδυνο μόνιμης παράλυσης.
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Μια μετα-ανάλυση σε σχεδόν 12.000 ενήλικες ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος αυξάνεται κατά 72% μεταξύ 6 π.μ. και 9 π.μ. σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 21 ώρες της ημέρας. Και ο λόγος δεν είναι αυτός που μπορεί να νομίζετε.

H Δρ. Trisha Pasricha, ιατρός στο Ιατρικό Κέντρο Beth Israel Deaconess, επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και αρθρογράφος στην εφημερίδα Ask a Doctor της Washington Post, εξηγεί τι αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

https://www.instagram.com/washingtonpost/reel/DfaoS55lD0_/

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, τα πρωινά αποτελούν την τέλεια βιολογική καταιγίδα. Καθώς ξυπνάμε τα επίπεδα της μελατονίνης πέφτουν και αυξάνονται αυτά της κορτιζόλης. Όταν πέφτουμε για ύπνο η αρτηριακή πίεση πέφτει, αλλά όταν ξυπνάμε ανεβαίνει. Κι αυτό από μόνο του, είναι ικανό να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αλλά δεν ευθύνεται για όλα η αρτηριακή πίεση. Το ίδιο το αίμα αλλάζει μέσα στον οργανισμό τα πρωινά και μελέτες έχουν δείξει ότι οι θρομβώσεις είναι πιο πιθανό να συμβούν το πρωί. Την ίδια στιγμή, μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη που δεν επιτρέπει στον θρόμβο να διαλυθεί επίσης φτάνει στο πικ της κατά τη διάρκεια του πρωινού.

Το εγκεφαλικό δεν είναι ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό που επηρεάζει το πίσω μέρος του κρανίου δεν προκαλεί την τυπική κατάπτωση του προσώπου ή αδυναμία σε μία πλευρά του σώματος. Αντιθέτως μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην διατήρηση ισορροπίας ή να προκαλέσει απώλεια όρασης. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να κληθεί άμεσα βοήθεια. Όσο πιο σύντομα αντιμετωπιστεί ένα εγκεφαλικό, τόσες περισσότερες είναι οι πιθανότητες ανάρρωσης και του να μην αφήσει κάποια μόνιμη παράλυση το επεισόδιο».

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