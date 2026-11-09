Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Άνδρας έπεσε με το όχημά του στην περίφραξη του Λευκού Οίκου

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ουάσινγκτον, καθώς ένας άνδρας φέρεται να έπεσε με το όχημα του σε προστατευτικά εμπόδια έξω από το νότιο τμήμα του Λευκού Οίκου, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας και των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει τον οδηγό του οχήματος να βγαίνει από το αυτοκίνητο του και στη συνέχεια να έρχεται σε σύγκρουση με πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών.

Δείτε το βίντεο:

Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν έξω από τον Λευκό Οίκο ειδοποιήθηκαν να μπουν εντός του κτιρίου.

«Οι Μυστικές Υπηρεσίες διέταξαν τους δημοσιογράφους που βρίσκονται έξω από τον Λευκό Οίκο να εισέλθουν στο κτίριο, στο πλαίσιο κάποιου είδους αποκλεισμού. Δεν είναι σαφές γιατί ή ποια είναι η απειλή», έγραψε στο «X» o ανταποκριτής της Telegraph, Κόνορ Στρίνγκερ.